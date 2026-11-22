Деньги распылены между более чем 1300 предприятиями, а часть компаний уже переносит производство и штаб-квартиры за границу.

https://glavred.info/war/pochemu-ukrainskaya-oboronka-uperlas-v-potolok-glavnye-problemy-po-wsj-10814294.html Ссылка скопирована

Почему украинская оборонка уперлась в потолок / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые факты:

Финансирование распылено между 1300+ предприятиями

Обстрелы и нехватка кадров мешают расширять заводы

Компании ищут капитал и площадки за рубежом

Украинская оборонная промышленность, возродившаяся после полномасштабного вторжения страны-агрессора России, по всей видимости, достигла предела роста. Даже после удара по Крымскому мосту, ставшего символом дальнобойных возможностей Украины, отрасль упирается в нехватку денег, кадров и безопасных площадок.

Об этом со ссылкой на представителей отрасли и военных аналитиков пишет The Wall Street Journal.

видео дня

По данным издания, Украина не может выпускать свои лучшие ракеты, например Нептун, которые использовались при ударе по мосту, в таких же масштабах, как Россия. Финансирование распределено между более чем 1300 предприятиями, поэтому самым эффективным компаниям достается меньше средств.

Кроме того, заводы не могут безопасно расширять производство под постоянными обстрелами. Найти квалифицированных работников тоже становится все сложнее.

Почему оборонные компании не могут расти?

Как отмечает WSJ, множество небольших компаний, которые экспериментируют с новыми продуктами зачастую прямо на линии фронта, сделали украинский оборонный сектор гибким и инновационным. Однако внутренний рынок слишком мал, чтобы обеспечить рост всем этим игрокам.

Бывший офицер ВМС США Нико Вудс, консультировавший правительство Украины по вопросам оборонного производства, считает, что к раздробленности расходов привела уникальная система закупок. При ней отдельные командиры могут сами заказывать оборудование или получать его в качестве пожертвований.

"Многие компании не приносят реальной пользы военным усилиям… напротив, они лишь усиливают конкуренцию за ограниченные финансовые ресурсы", - отметил Вудс.

Еще одна проблема - российские удары. По словам генерального директора КБ Луч, разработчика Нептуна, Олега Коростелева, компании приходится рассредоточивать производственные мощности, чтобы защитить их от атак.

Один из руководителей Ark Robotics рассказал изданию, что серьезным вызовом стал поиск квалифицированных кадров, ведь миллионы людей покинули страну или служат в армии. К тому же арендодатели не хотят, чтобы их недвижимость стала целью для ударов, поэтому найти новые площади для расширения непросто.

Куда уходят украинские оборонные компании?

Привлечь финансирование внутри Украины сложно, поэтому компании ищут капитал и производственные площадки за рубежом. Ark Robotics, которая сейчас привлекает иностранные инвестиции, перенесла штаб-квартиру в Эстонию и наладила там выпуск дронов.

Fire Point, по словам одного из соучредителей, рассматривает возможность продажи доли в бизнесе

стартап Swarmer в марте вышел на рынок в Нью-Йорке, а сейчас базируется в Остине (штат Техас)

Генеральный директор компании Uforce Олег Рогинский объяснил, что именно толкает производителей за границу.

"Речь идет о доступе к капиталу и более обширным рынкам, в то время как вести производство в самой Украине становится все сложнее", - сказал Рогинский.

Параллельно Украина с партнерами запускает новые проекты. В июле в Париже была создана Антибаллистическая коалиция, которая работает над системой Фрейя - более дешевой и массовой альтернативой зенитно-ракетным комплексам Patriot. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявлял, что на создание такой системы может уйти до двух лет.

Как устроен FPV-дрон / Инфографика: Главред

Что мешает развитию оборонной промышленности Украины?

Эксперты указывают и на бюрократические барьеры при совместном производстве с западными партнерами. Приглашенный научный сотрудник Центра государственного управления и национальной безопасности Королевского колледжа Лондона Крис Пул в комментарии Al Jazeera обратил внимание, что западные процедуры защиты технологий не успевают за темпом войны.

"Циклы итераций настолько быстрые, что то, что зарегистрировано и защищено, часто уже устарело", - пояснил Пул.

Оборонная промышленность Украины - новости

Как сообщал Главред, Украина наращивает применение собственного оружия большой дальности. В ночь на 13 ноября Силы обороны ударили ракетами Нептун по объектам дроновой инфраструктуры РФ в Ростове-на-Дону. Среди целей были предприятие по производству ударных беспилотников, склад и сервисный центр.

Украина также развивает совместное производство с партнерами. Министры обороны Украины и Великобритании Евгений Хмара и Уэс Стритинг подписали соглашения о совместном выпуске дронов middle strike и deep strike. Беспилотники будут производить при финансовой поддержке Британии, а продукция пойдет на нужды ВСУ.

Тем временем растет конкуренция за комплектующие. По данным FT, Россия массово скупает в Китае оптоволокно для дронов, вытесняя Украину с рынка. С весны цена качественного оптоволокна выросла с 4 до 30 долларов за километр.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред