Производитель ракет заявил, что судоходство из Азовского моря заблокировано, а россияне стоят в очередях, чтобы выехать из Крыма.

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Крымский мост после атаки 17 ноября 2026 года / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео

Что произошло:

Fire Point назвал оружие, которым был поражен Крымский мост

Арка автомобильной части обрушилась около полуночи

Судоходство с Азовского моря заблокировано

Силы обороны Украины поразили Крымский мост ударными дронами FP-2 и крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". В результате попаданий арка автомобильной части переправы, которую страна-агрессор РФ построила в оккупированный Крым, обрушилась вместе с дорожным полотном. Об этом сообщила компания Fire Point в Telegram.

Комбинированная атака продолжалась с вечера 16 ноября до ночи 17 ноября. В компании уточнили, что конструкция не выдержала попаданий около полуночи.

видео дня

"Около полуночи в результате попаданий обрушилась арка автомобильной части моста, увлекая за собой дорожное полотно", - говорится в заявлении Fire Point.

Из-за разрушений переправа вышла из строя как для автомобилей, так и для судов. В то же время, по словам производителя, оккупанты спешат покинуть полуостров.

"Судоходство из Азовского моря заблокировано, а автомобильное движение по мосту невозможно. Впрочем, это не помешало россиянам выстроить очереди на выезд из Крыма", - отметили в Fire Point.

Какое оружие применили для удара по Крымскому мосту

Несколько иначе распределение ролей описал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram. По его словам, автомобильную часть моста поразили беспилотники "Паляница", а железнодорожную - ракеты "Нептун", дроны "Рута" и FP-5.

"Сегодня - уже на ключевом этапе - образцово проявили себя беспилотники „Паляница", которые поразили автомобильную часть моста, а также ракеты „Нептун", дроны „Рута" и FP-5, которые поразили железнодорожную часть", - заявил глава государства.

Ракеты FP-5 фигурируют в обоих заявлениях, однако о дронах FP-2 в обращении президента речь не идет. Fire Point, в свою очередь, о повреждении железнодорожной части моста в публикации не упоминает.

Атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Как удар по Крымскому мосту повлияет на логистику оккупантов

Военный аналитик, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман еще в прошлом году в интервью Главреду отметил, что поражение символического для россиян объекта вроде Керченского моста ударит по Кремлю сильнее, чем атаки на НПЗ.

"Например, если Керченский мост или какой-то другой символический объект будет уничтожен нашим ударом, эта картинка разлетится по всему миру. Именно это выбьет трон из-под Путина", - подчеркнул специалист.

Объясняя свою точку зрения, Гетьман обратил внимание на психологию диктаторских режимов.

"Любой диктатор боится двух вещей - показаться смешным и слабым, потому что это будет признаком того, что его скоро свергнут", - пояснил Гетман.

Полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в комментарии Эспрессо обратил внимание на последствия для судоходства, если арка действительно оказалась в воде.

"Фактически перекрывается фарватер и возможность прохода кораблей между Азовским и Черным морями", - отметил он.

По оценке эксперта, для снабжения южной группировки оккупантов теперь остаются только паромная переправа и сухопутный коридор.

Крымский мост - новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 17 ноября Силы обороны нанесли масштабный удар по Крымскому мосту. В результате атаки обрушилась арка автомобильной части и более 270 метров дорожного полотна. Железнодорожная конструкция моста также получила серьезные повреждения.

Президент Владимир Зеленский подтвердил проведение операции. Он раскрыл детали атаки на Крымский мост и отметил, что к ней готовились несколько недель. По его словам, удар стал седьмым этапом операции СБУ и Генштаба ВСУ.

Свою оценку события дали и западные аналитики. В Институте изучения войны назвали последствия удара для Кремля. По оценке аналитиков, Кремль не способен надежно защитить даже самые важные объекты.

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