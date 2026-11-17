Что произошло:
- Fire Point назвал оружие, которым был поражен Крымский мост
- Арка автомобильной части обрушилась около полуночи
- Судоходство с Азовского моря заблокировано
Силы обороны Украины поразили Крымский мост ударными дронами FP-2 и крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". В результате попаданий арка автомобильной части переправы, которую страна-агрессор РФ построила в оккупированный Крым, обрушилась вместе с дорожным полотном. Об этом сообщила компания Fire Point в Telegram.
Комбинированная атака продолжалась с вечера 16 ноября до ночи 17 ноября. В компании уточнили, что конструкция не выдержала попаданий около полуночи.
"Около полуночи в результате попаданий обрушилась арка автомобильной части моста, увлекая за собой дорожное полотно", - говорится в заявлении Fire Point.
Из-за разрушений переправа вышла из строя как для автомобилей, так и для судов. В то же время, по словам производителя, оккупанты спешат покинуть полуостров.
"Судоходство из Азовского моря заблокировано, а автомобильное движение по мосту невозможно. Впрочем, это не помешало россиянам выстроить очереди на выезд из Крыма", - отметили в Fire Point.
Какое оружие применили для удара по Крымскому мосту
Несколько иначе распределение ролей описал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram. По его словам, автомобильную часть моста поразили беспилотники "Паляница", а железнодорожную - ракеты "Нептун", дроны "Рута" и FP-5.
"Сегодня - уже на ключевом этапе - образцово проявили себя беспилотники „Паляница", которые поразили автомобильную часть моста, а также ракеты „Нептун", дроны „Рута" и FP-5, которые поразили железнодорожную часть", - заявил глава государства.
Ракеты FP-5 фигурируют в обоих заявлениях, однако о дронах FP-2 в обращении президента речь не идет. Fire Point, в свою очередь, о повреждении железнодорожной части моста в публикации не упоминает.
Как удар по Крымскому мосту повлияет на логистику оккупантов
Военный аналитик, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман еще в прошлом году в интервью Главреду отметил, что поражение символического для россиян объекта вроде Керченского моста ударит по Кремлю сильнее, чем атаки на НПЗ.
"Например, если Керченский мост или какой-то другой символический объект будет уничтожен нашим ударом, эта картинка разлетится по всему миру. Именно это выбьет трон из-под Путина", - подчеркнул специалист.
Объясняя свою точку зрения, Гетьман обратил внимание на психологию диктаторских режимов.
"Любой диктатор боится двух вещей - показаться смешным и слабым, потому что это будет признаком того, что его скоро свергнут", - пояснил Гетман.
Полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в комментарии Эспрессо обратил внимание на последствия для судоходства, если арка действительно оказалась в воде.
"Фактически перекрывается фарватер и возможность прохода кораблей между Азовским и Черным морями", - отметил он.
По оценке эксперта, для снабжения южной группировки оккупантов теперь остаются только паромная переправа и сухопутный коридор.
Крымский мост - новости по теме
Как сообщал Главред, в ночь на 17 ноября Силы обороны нанесли масштабный удар по Крымскому мосту. В результате атаки обрушилась арка автомобильной части и более 270 метров дорожного полотна. Железнодорожная конструкция моста также получила серьезные повреждения.
Президент Владимир Зеленский подтвердил проведение операции. Он раскрыл детали атаки на Крымский мост и отметил, что к ней готовились несколько недель. По его словам, удар стал седьмым этапом операции СБУ и Генштаба ВСУ.
Свою оценку события дали и западные аналитики. В Институте изучения войны назвали последствия удара для Кремля. По оценке аналитиков, Кремль не способен надежно защитить даже самые важные объекты.
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