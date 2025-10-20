У Украины есть ракеты лучше Tomahawk: Гетьман – об ударах по Кремлю, Останкино и Керченскому мосту

У Путина два страха, один из них уже сейчас способна реализовать Украина, отметил майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман.

https://glavred.info/interview/u-ukrainy-est-rakety-luchshe-tomahawk-getman-ob-udarah-po-kremlyu-ostankino-i-krymskomu-mostu-10707227.html Ссылка скопирована

Удар Украины по Керченскому мосту или Кремлю выбьет трон из-под Путина – Гетьман / Коллаж: Главред

На сайте Главред состоялся чат с военным аналитиком, ветераном войны, майором ВСУ в отставке Алексеем Гетьманом. Общаясь с читателями, он рассказал, какие ракеты лучше Tomahawk есть у Украины, по чему, кроме Кремля и Останкино, важно нанести удар, каковы два самых больших страха Путина, и как Украина может выбить из-под него трон, а также закончится ли война в 2026 году.

Представляем вторую часть разговора с Алексеем Гетьманом.

Первую часть чата с Алексеем Гетьманом, где он рассказал, есть ли угроза прорыва фронта российскими войсками, и могут ли они дойти до Днепра, как и чем дальше будет воевать Россия, когда ВСУ пойдут в наступление, а также какой будет война в 2026 году, читайте, перейдя по ссылке.

видео дня

Николай С.: Насколько вероятно, что Украина получит от США ракеты Tomahawk, причем в количестве, которое будет способно "сделать нервы" россиянам? И вообще, какие политические и военные последствия могло бы иметь появление у нас Tomahawk, как бы они расширили перечень важных целей для наших ударов?

Алексей Гетьман: "Завывания на болотах" о том, что импульс к миру, который появился на Аляске, исчерпан, что все плохо, уже начались. "На болотах" подгорает, там волнуются. Но не из-за Tomahawk, потому что если их будет всего несколько единиц, то это будет то же самое, что их нет.

Если этих ракет будет несколько сотен, а лучше тысяч (всего их около 9 тысяч единиц, и нам бы пара тысяч не помешала), это другое дело. Это позволит запускать по десятку таких ракет сразу по одной цели, чтобы долетели хотя бы три-пять. Ракеты Tomahawk не бессмертны, их тоже будет уничтожать российская ПВО.

Если Украина получит несколько сотен ракет Tomahawk, российские войска долго не протянут, отметил Гетьман / Фото: Википедия

Кстати, еще при Байдене мы предоставляли американцам перечень из 200 целей, поражение которых повлияло бы на возможности россиян и их позиции на поле боя. Тогда речь шла о разрешении применять ракеты ATACMS по этим целям.

Если нам предоставят несколько десятков Tomahawk, это ничего не изменит, если несколько сотен – это повлияет на способность россиян подпитывать свою армию. Войска РФ держатся благодаря тому, что их постоянно подпитывают из тыла. Если разрушать тылы, подпитываться будет нечем, а так российские войска долго не протянут.

Кроме того, не стоит переоценивать ракеты Tomahawk. Эта ракета неплохая, но, во-первых, ее, как и остальные, можно перехватить, а, во-вторых, это не то оружие, которое все решит на поле боя.

Напомню, во время операции "Буря в пустыне", когда войска Саддама Хусейна выдавливали из Кувейта, по этим войскам запускали в том числе и Tomahawk. Запустили 297 ракет Tomahawk, сбить тогда удалось только две, еще шесть упали (Tomahawk – это не супер-оружие, они тоже падают). Тем не менее, тогда за неделю, помимо прочего, прилетело более 250 Tomahawk. Это была действительно массированная атака. Но линия фронта тогда была гораздо меньше, чем у нас сейчас. Операция "Буря в пустыне" имела успех, она была быстрой и с минимальными потерями со стороны коалиции, с максимальными – со стороны войск Саддама Хусейна.

Так что если Украина получит несколько сотен ракет Tomahawk, мы сможем нанести серьезный удар, если несколько десятков – это будет ни о чем.

Смотрите видео, в котором майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман рассказал, может ли остановиться война в 2026 году, почему нужны удары по Кремлю и Останкино, а также какой страх Путина способна реализовать Украина:

umka: Где, по-вашему, "кощеева смерть", то есть куда на территории России должна бить Украина, чтобы создать РФ или существенные проблемы, которые сделают невозможным дальнейшее ведение войны, или чтобы выбить трон из-под Путина? По чему стоит наносить удары? Например, нужно ли бить по Москве?

Алексей Гетьман: Надо бить по Кремлю и Останкино, потому что это центры принятия решений и военные объекты. Нанося удары по ним, мы не нарушим международное законодательство.

Наносить удары по гражданскому населению, например, по Черемушкам, мы точно не будем – мы не военные преступники. Мы воюем с военными преступниками и не должны уподобляться им.

Чтобы выбить трон из-под Путина, Украине следует бить по Кремлю, мавзолею Ленина и Останкино, убежден Гетьман / Фото: ua.depositphotos.com/

Однако бить по Москве Украине стоит. Но это имело бы скорее эмоциональный эффект. Практический эффект будет от уничтожения военных заводов и предприятий РФ, российской нефтепереработки и тому подобного.

Для эмоционального давления на российское общество, нужно бить по крупным городам, точнее по военным объектам, которые в них расположены, а также по значимым местам. Не думаю, что удар по Кремлю и его разрушение имели бы большое военное значение, но от прилета по Кремлю и мавзолею Ленина точно был бы эффект, это бы повлияло на россиян, ведь это обсуждалось бы всюду в РФ. А так, мы сейчас уничтожили почти половину нефтеперерабатывающих заводов, но россиянам ничего – что-то там где-то горит-полыхает, а разговоров об этом внутри РФ почти нет. А вот если бы упало Останкино или прилетело бы по какой-то улице в Москве, россияне бы об этом много говорили, а главное – начали задавать вопросы Путину.

Ведь Путин, как и любой диктатор, боится показать свою слабость. Чем жестче в России руководитель обращается с народом, тем больше народ его любит. Путин – это же маньяк и садист, но почему-то именно таких в России любят и готовы им целовать сапоги. Но при проявлении малейшей слабости вождя россияне его сразу сносят. В России любят жестоких, потому что "бьет – значит любит".

Именно поэтому россияне не обращают внимания на огромные потери на фронте и жестокость Путина, но даже небольшую слабость ему не простят. Разрушенный Кремль будет проявлением слабости, однозначно. И Украине можно было бы на этом сыграть, по моему мнению.

Ольга_56: Способна ли Украина имеющимися сейчас у нее средствами устроить блэкаут в Москве, о котором сейчас очень много говорят? И какие последствия этот блэкаут имел бы, что бы это нам дало?

Алексей Гетьман: Это давление и эмоциональное воздействие на российское население. Особого эффекта от блэкаута в Москве не будет, потому что не будет картинки – не темноту же показывать. А вот кадры разрушенного Кремля пошли бы гулять по информационному пространству. Поэтому блэкаут повлияет в основном на москвичей, даже питерцы не особо на это отреагируют. А вот на кадры с падающей башней Останкино они бы отреагировали.

Особого эффекта от блэкаута в Москве не будет, а вот удар по Кремлю показал бы слабость Путина, убежден Гетьман / Фото: ua.depositphotos.com/

Главред: А технически Украина сейчас способна реализовать эту идею? Ведь Зеленский пригрозил еще и блэкаутом на Курщине и Белгородщине, если будут масштабные отключения электроэнергии у нас из-за российских обстрелов. Может ли Украина обеспечить такой сценарий россиянам?

Алексей Гетьман: Да, мы способны. Если нанесем массированный удар по той же Москве. Если у нас будут "Длинные Нептуны", "Фламинго" (это очень неплохое оружие, даже лучше Tomahawk: и летает дальше американской ракеты, и несет вдвое больше взрывчатки) и так далее. Если у нас будет большое количество таких ракет, и мы сможем осуществить масштабную атаку на что-то символическое для россиян, чтобы "нарисовать картинку" (удар по НПЗ не рисует картинку). Например, если Керченский мост или что-то другое символическое будет уничтожено нашим ударом, эта картинка пойдет гулять. Именно это выбьет трон из-под Путина.

Любой диктатор боится двух вещей – показаться смешным и слабым, потому что это будет признаком того, что его скоро снесут. Показать Путина смешным нам вряд ли удастся, потому что у россиян специфическое чувство юмора, а вот слабым его показать мы можем, уничтожив объект, который эмоционально повлияет на россиян.

Впрочем, это вопрос скорее к Буданову, но я думаю, он нам правду не скажет.

Tiana: Как, по вашему мнению, может измениться тактика ударов России по нам с наступлением морозов? На каких городах и объектах РФ сосредоточит свои садистские усилия? Каким нашим городам Россия может попытаться устроить блэкаут или оставить зимой без газа и отопления?

Алексей Гетьман: Россия сосредоточится на городах-миллионниках, в частности на Киеве, Львове, Днепре, проще говоря, на всех областных центрах.

Новой тактики ожидать не стоит: продолжатся комбинированные атаки ракетами и "шахедами" на наши энергетические объекты. Мы это уже видели раньше, и этой зимой будет то же самое. Ну, разве что россияне могут попробовать выпустить не по одной ракете по десяти энергетическим объектам, а нанести удар десятью ракетами по одной локации – очевидно массированный налет труднее перехватить. Но это точно не назовешь "новой тактикой". Все это давно известно, и все эти тактики воздушных атак прописаны в учебниках и изучаются во всех зенитно-ракетных училищах. То, о чем мы говорим, является так называемой "черной тактикой", но не пугайтесь: это не что-то страшное и особенное, просто военный сленг, просто так называется тактика воздушных атак. Я заканчивал зенитно-ракетное училище, поэтому это изучал – это было давно, но с тех пор мало что изменилось. Тактика воздушных атак, их суть не изменилась – изменились средства, которыми достигают цели, потому что появились дроны.

Россия сосредоточит свои удары на городах-миллионниках и будет бить прежде всего по энергетике, отметил Гетьман / Фото: УНИАН

Вообще, разговоры о какой-то "новой тактике" у россиян мне кажутся российскими нарративами. Ведь когда человек слышит, что враг использует новую тактику, у него сразу появляется впечатление, что мы не знаем, что с этим делать, а, значит, это опасно. Поэтому подчеркиваю, нет у россиян ни одной новой тактики, которой бы мы не знали. Все их возможные действия нам известны, и мы знаем, как этому противодействовать. Вопрос – хватает ли нам для этого сил и средств.

Так что, вероятнее всего, Россия зимой станет больше бить по энергетике. И, вероятнее всего, на одну локацию она будет направлять больше средств поражения. Ведь чем больше средств поражения, тем больше вероятность, что все они не будут перехвачены. Даже супер-комплекс Partiot перехватывает 70% воздушных целей, то есть семь из десяти.

Тамара (Житомир): Поделитесь, пожалуйста, вашими субъективными оценками и прогнозами, на сколько лет еще эта война? Сколько лет вытянет Россия, сколько – мы? И какие козыри на данный момент есть у Украины, какие – у России?

Алексей Гетьман: Думаю, что активные боевые действия могут приостановиться в середине следующего года. Впрочем, есть вероятность, что перемирие будет достигнуто уже в этом году, но это очень небольшая вероятность.

Нам нужно провести выборы – президента и Верховной Рады. Это нужно, чтобы не было разговоров о нелегитимности власти. При этом речь не идет о том, что обязательно нужно сменить тех, кто у власти – речь вообще не об этом. Но россияне хотят на этом сыграть и привести к власти в Украине человека с пророссийскими взглядами, а в Раду завести российскую "пятую колонну". И я думаю, что Россия может согласиться на перемирие, чтобы дать возможность нам провести выборы, надеясь на то, что к власти придут нужные Москве люди.

Летом 2026 года Россия истощится, война может остановиться, считает Гетьман / Фото: 43-я отдельная артиллерийская бригада им. гетмана Тараса Трясила

Если же этот сценарий не реализуется в этом году, то летом 2026 года произойдет истощение РФ.

Россия протянет максимум до осени-2026, а дальше она будет заинтересована в приостановлении боевых действий из-за определенных договоренностей. Ее армия к тому времени будет истощена, поэтому начнутся наши контрудары, а мы сможем нанести очень мощные контрудары. Поэтому для того, чтобы не допустить нашей победы и выдавливания российских войск с нашей территории силой, Россия сразу заговорит о том, что она хочет мира и хочет со всеми обо всем договариваться. Но до середины 2026 года России хватит сил вести активные боевые действия.

Главред: А относительно козырей у нас и России – есть ли они?

Алексей Гетьман: У России козырей нет вообще, ни одного. Она пытается держаться за счет привлечения в войска большого количества людей из Латинской Америки и других стран. Это Москва может попытаться разыграть как козырь, потому что таким образом она пытается уменьшить потери РФ, чтобы не начались какие-то движения против власти.

А у Украины козыри есть. Мы масштабируем производство ракет. Если мы будем производить около 200 ракет "Фламинго" в месяц, как планируется, столько же "Нептунов", а лучше больше, а также "Паляниці", "Трембіти", "Пекла", если мы будем производить хотя бы 500 крылатых ракет средней дальности в месяц, это будет нашей гарантией безопасности. Если мы начнем эти ракеты активно применять, желание продолжать войну с нами у россиян закончится довольно быстро.

Ведь удары собственным оружием мы не должны ни с кем согласовывать. Даже президент США не может поставить свои требования выше международного законодательства. Поэтому США не могут запретить нам бить по территории России – мы имеем право это делать. Штаты могут нас попросить. Или – шантажировать: один выстрел, и США прекратят предоставлять оружие для Украины. А запретить не могут.

С ракетами "Фламинго" и другими украинскими мы не будем ни у кого спрашивать, что нам можно делать, что нет. Не могут ни США, ни одна другая страна запретить нам то, что разрешено международным законодательством. Даже такой очень влиятельный и очень интересный человек как Трамп этого сделать не может.

О персоне: Алексей Гетьман Алексей Гетьман (родился 19 апреля 1962 года в Киеве) – украинский военный эксперт и аналитик, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Ветеран российско-украинской войны. После начала полномасштабного вторжения России в Украину активно комментирует события войны на радио, телевидении и интернет-ресурсах. В 2012 и 2014 годах участвовал в выборах в Верховную Раду, но народным депутатом не стал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред