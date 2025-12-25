Без капли майонеза: рецепт шикарного салата на Новый год

Если ищите рецепт праздничного блюда на Новый год без использования майонеза, Главред рекомендует приготовить этот оригинальный салат с очень вкусной и сбалансированной заправкой.
Рецептом простого, но очень вкусного салата поделилась кулинарный блогер @alionakarpiuk.
Ингредиенты:
- ветчина;
- свежий огурец;
- болгарский перец;
- кукуруза консервированная;
- сухарики.
Для соуса вам понадобится:
- сметана;
- горчица;
- щепотка соли.
Процесс приготовления
Весь процесс приготовления салата займет не более 10 минут. Сначала нужно нарезать все ингредиенты соломкой.
Далее добавляем кукурузу и хрустящие сухарики. Все перекладываем в тарелку и перемешиваем.
Для соуса нам нужны такие ингредиенты: сметана, горчица и щепотка соли. Готовый соус выкладываем по центру салата. Перед подачей перемешиваем.
Приятного аппетита!
"Получается быстро, ярко и нереально вкусно. Для праздничного стола - самое то!", - пишет автор рецепта.
Как приготовить салат на Новый год без майонеза - смотрите видео:
@alionakarpiuk ? Салат "Ромашка" или "Козел в огороде" . Как ты называешь этот салат? ? Ингредиенты: - Ветчина "Наша Ряба" - Свежий огурец . - Болгарский перец . - Кукуруза консервированная - Сухарики ? Соус: - Сметана - Горчица - Щепотка соли ?? Приготовление: 1. Для этого салата все нарезаю соломкой: ветчину, свежие овощи, добавляю кукурузу и хрустящие сухарики. Главный вкус здесь - нежная ветчина "Наша Ряба" из 100% курицы. 2. выложить ингредиенты в миску. 3. Смешать сметану с горчицей и щепоткой соли. 4. Выложить соус по центру салата. 5. Перед подачей перемешать перемешать перемешать. Приятного аппетита! Получается быстро, ярко и нереально вкусно. Для праздничного стола - самое то! ✨ #creatorsearchinsight#салат#козелвгороде#рецепт#новогодниерецепты♬ Little Things - Adrián Berenguer
О персоне: alionakarpiuk
alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
