Без капли майонеза: рецепт шикарного салата на Новый год

Салат готовится за 10 минут.

Рецепт праздничного салата / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Если ищите рецепт праздничного блюда на Новый год без использования майонеза, Главред рекомендует приготовить этот оригинальный салат с очень вкусной и сбалансированной заправкой.

Рецептом простого, но очень вкусного салата поделилась кулинарный блогер @alionakarpiuk.

Ингредиенты:

ветчина;

свежий огурец;

болгарский перец;

кукуруза консервированная;

сухарики.

Для соуса вам понадобится:

сметана;

горчица;

щепотка соли.

Процесс приготовления

Весь процесс приготовления салата займет не более 10 минут. Сначала нужно нарезать все ингредиенты соломкой.

Далее добавляем кукурузу и хрустящие сухарики. Все перекладываем в тарелку и перемешиваем.

Для соуса нам нужны такие ингредиенты: сметана, горчица и щепотка соли. Готовый соус выкладываем по центру салата. Перед подачей перемешиваем.

Приятного аппетита!

"Получается быстро, ярко и нереально вкусно. Для праздничного стола - самое то!", - пишет автор рецепта.

Как приготовить салат на Новый год без майонеза - смотрите видео:

О персоне: alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

