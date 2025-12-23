Без заморочек: рецепт божественного десерта из двух ингредиентов за 10 минут

Рецепт десерта из граната, на который надо потратить минимум времени.

https://glavred.info/recipes/bez-zamorochek-recept-bozhestvennogo-deserta-iz-dvuh-ingredientov-za-10-minut-10726574.html Ссылка скопирована

Простой и быстрый рецепт шикарного десерта / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Чтобы приготовить вкусный десерт не обязательно тратить на приготовление несколько часов и гору продуктов. Выяснилось, что эффектный десерт можно сделать всего за 10 минут.

Как узнал Главред, для него нужны всего два ингредиента. Об этом в TikTok kristicooks.ua рассказала украинский блогер Кристина.

Десерт из граната - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Гранат

Шоколад

Шоколад растапливаем на паровой бане и заливаем в бумажные формы для кексов. Далее выкладываем на шоколад зернышки граната. Сверху с помощью кондитерского мешка, или обычного файлика делаем сеточку из шоколада.

Оставляем десерт на несколько минут и когда он застынет, можно пробовать.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить быстрый десерт из граната:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: kristicooks.ua kristicooks.ua - TikTok-страница украинского блогера Кристины, которая в соцсетях делится видео с простыми рецептами на каждый день.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред