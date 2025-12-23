Без заморочек: рецепт божественного десерта из двух ингредиентов за 10 минут

Чтобы приготовить вкусный десерт не обязательно тратить на приготовление несколько часов и гору продуктов. Выяснилось, что эффектный десерт можно сделать всего за 10 минут.
Как узнал Главред, для него нужны всего два ингредиента. Об этом в TikTok kristicooks.ua рассказала украинский блогер Кристина.
Десерт из граната - рецепт
Ингредиенты:
- Гранат
- Шоколад
Шоколад растапливаем на паровой бане и заливаем в бумажные формы для кексов. Далее выкладываем на шоколад зернышки граната. Сверху с помощью кондитерского мешка, или обычного файлика делаем сеточку из шоколада.
Оставляем десерт на несколько минут и когда он застынет, можно пробовать.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить быстрый десерт из граната:
@kristicooks.ua
Шоколад + гранат: мини-десерт за 10 минут ?♬ оригинальный звук - ?️Українська музика?️
Вас может заинтересовать:
- Больше, чем просто десерт: настоящий шедевр на новогодний стол: настоящий десерт
- Салат-сенсация из трех ингредиентов: на Новый год исчезнет со стола за минуту
- Королевский салат на новогодний стол - идеальное сочетание всех ингредиентов
Об источнике: kristicooks.ua
kristicooks.ua - TikTok-страница украинского блогера Кристины, которая в соцсетях делится видео с простыми рецептами на каждый день.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред