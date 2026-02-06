Света будет больше: в двух районах Киева вводят новые графики

Отключать свет меньше будут не во всех домах.

Только 6 часов в сутки не будет света у многих жителей Киева / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сообщили в ДТЭК:

У киевлян, у которых нет тепла, будет больше часов со светом

В домах Днепровского и Дарницкого районов свет будут выключать два раза в день

Энергетики в столице сделали невозможное и увеличили возможность подачи света в дома отдельной категории жителей Киева. Об этом сообщили в Telegram ДТЭК.

Речь идет о домах в Днепровском и Дарницком районах столицы, которые остались без теплоснабжения после последнего обстрела страны-агрессора России.

Как будут отключать свет жителям Киева, оставшимся без тепла

Отныне в домах без теплоснабжения в двух районах Киева свет будут отключать только два раза в день - утром и вечером по три часа. Электроэнергии не будет с 08:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00.

"Сети сейчас очень перегружены. Когда все одновременно включают бойлеры и обогреватели - могут происходить аварии. Поэтому просим: включайте мощные приборы по очереди", - говорится в сообщении.

Как согреться без отопления / Инфографика: Главред

Когда отключения света снова станут более строгими - мнение эксперта

Главред писал, что по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, украинская энергосистема постепенно выходит из тяжелого энергетического периода, но это улучшение будет недолгим.

Впереди отечественную энергетику неизбежно ждет ремонтная кампания атомной генерации и сезонный летний пик потребления, что снова может испытать энергосистему на прочность.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что диспетчеры Укрэнерго сегодня, 6 февраля, отдали команду о введении превентивных отключений энергообъектов в ряде регионов Украины.

Ранее сообщалось, что в Дарницком и Днепровском районах Киева возникла сложная ситуация с отоплением после удара России по Дарницкой ТЭЦ. Энергетики работали над обеспечением стабильного электроснабжения для домов, которые остались без тепла.

Накануне стало известно, что, несмотря на то, что по Киеву наносятся многочисленные удары, обеспечение столицы отличается от большинства других городов, поэтому там ситуация со светом не самая сложная.

