Российские оккупанты близки к перезапуску Запорожской АЭС - ISW

Аналитики обращают внимание, что в июне 2025 года Ростехадзор уже выдал лицензию на эксплуатацию первого энергоблока ЗАЭС.

https://glavred.info/ukraine/rossiyskie-okkupanty-blizki-k-perezapusku-zaporozhskoy-aes-isw-10738490.html Ссылка скопирована

Российские оккупанты близки к перезапуску Запорожской АЭС / коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Кратко:

В июне 2025 года Ростехадзор выдал лицензию на эксплуатацию 1-го энергоблока ЗАЭС

Ростехнадзор предоставит лицензию на эксплуатацию 2-го энергоблока ЗАЭС "в течение следующего месяца"

Российские оккупанты работают над подключением Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) к своей энергосети. Они близки к ее перезапуску. Об этом сообщает Институт изучения войны в своем отчете.

По данным аналитиков, 3 февраля исполняющий обязанности главы Верхнедонского управления "Ростехнадзора" Андрей Тюрин посетил ЗАЭС, чтобы обсудить "ключевые вопросы эксплуатации и безопасности" станции. Тюрин и чиновники Ростехнадзора отметили, что Ростехнадзор предоставит лицензию на эксплуатацию 2-го энергоблока ЗАЭС "в течение следующего месяца".

видео дня

Аналитики обращают внимание, что в июне 2025 года Ростехадзор уже выдал лицензию на эксплуатацию первого энергоблока ЗАЭС.

"В течение последнего года ISW наблюдал признаки того, что российские усилия по перезапуску ЗАЭС и подключению ее к российской энергосистеме приближаются к завершению", - отмечается в отчете.

По словам экспертов, об этом свидетельствует, в частности, выдача лицензий Ростехнадзором.

Как РФ хочет использовать ЗАЭС

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко говорил, что Россия пытается использовать временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию как инструмент для экономических договоренностей с США.

По его словам, Кремль предлагает ее администрации Дональда Трампа как альтернативный "бизнес-проект".

"Россияне продвигают идею совместного производства электроэнергии, заработка на криптомайнинге и получения быстрой прибыли", - добавил он.

ЗАЭС - последние новости

Как сообщал Главред, 18 января генеральный директор МАГАТЭ Рофаэль Гросси заявил, что на оккупированной Запорожской атомной электростанции начались восстановительные работы на резервной линии электропередач, соединяющей объект с украинской энергосистемой.

Ранее глава Кремля Владимир Путин говорил, что США заинтересованы в организации майнинга на Запорожской АЭС и совместном управлении объектом с участием американцев, но без Украины.

Москва настаивает на том, чтобы электроэнергию, которую производит временно оккупированная Запорожская атомная электростанция, Украина и Россия разделили между собой.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред