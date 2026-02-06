Укр
У ваших отношений нет будущего: три неочевидных признака, что пора расстаться

Инна Ковенько
6 февраля 2026, 02:16
Незаметные на первый взгляд изменения в повседневном общении могут стать самыми точными сигналами о завершении отношений.
Как понять, что нужно расстаться — 3 неочевидные вещи/ Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как понять, что отношения не имеют будущего
  • Как понять, что нужно расстаться
  • Как понять, стоит ли продолжать отношения

В отношениях всегда есть мелкие сигналы, которые могут указывать на кризис. Часто они кажутся незначительными, но именно с них начинается отчуждение.

Психотерапевт Деб Кревалин объясняет, что самые опасные моменты — это не громкие ссоры, а тихое равнодушие, которое постепенно разрушает связь между людьми.

видео дня

Главред собрал три признака, которые свидетельствуют о том, что пара фактически перестала строить общее будущее.

Полное отсутствие коммуникации в течение дня

Если раньше партнеры могли обменяться сообщением или коротким звонком, чтобы поддержать контакт, то теперь этого нет совсем. День проходит в молчании, каждый сосредоточен только на своих делах. Такая дистанция создает ощущение изоляции даже в отношениях, которые формально еще существуют.

Вечера без совместных планов

Когда люди приходят домой и ужинают отдельно, не стремясь провести время вместе, это говорит о потере интереса к совместной жизни. Они могут жить под одной крышей, но фактически существуют рядом, как соседи. Отсутствие желания разделить даже простые бытовые моменты — четкий сигнал, что эмоциональная связь исчезла.

Холодная атмосфера в спальне

Даже если партнеры спят в одной постели, между ними нет разговоров, нежных жестов или элементарного проявления внимания. Это уже не о физической близости, а о глубоком чувстве одиночества рядом с другим человеком. Когда вечера заканчиваются молчанием и безразличием, отношения фактически утратили свою основу.

По словам Кревалин, такие признаки не стоит игнорировать. Они свидетельствуют о том, что пара перестала ставить отношения в приоритет. Если ничего не менять, отчуждение будет только углубляться.

Психотерапевт подчеркивает, что именно забота о мелочах, искренний интерес к повседневной жизни партнера и готовность быть рядом даже в обыденных ситуациях помогают сохранять теплые и прочные отношения.

Смотрите видео о том, какие звоночки указывают на то, что отношения подошли к концу:

О персоне: Дебора Кревалин

Дебора Кревалин является лицензированным профессиональным консультантом (LPC, LMHC), которая работает с клиентами над улучшением коммуникации и укреплением отношений. В своей практике применяет холистические и научно обоснованные методы, обучая партнеров новым способам коммуникации и изменению нездоровых моделей взаимодействия. Кревалин позиционирует себя как "активный терапевт", который предлагает советы, поддерживает позитивную атмосферу и создает безопасное пространство для обсуждения сложных тем без акцента на поиске "виновного".

