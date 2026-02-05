Признание Донбасса российским: Туск сделал важное заявление

Туск подчеркнул, что "не все будут" признавать Донбасс российским, имея в виду позицию Польши.

https://glavred.info/war/priznanie-donbassa-rossiyskim-tusk-sdelal-vazhnoe-zayavlenie-10738301.html Ссылка скопирована

Польша не признает Донбасс российским - Туск / Коллаж: Главред, фото: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, скриншот

Кратко:

Россия требует международного признания Донбасса российским

Туск прокомментировал новые условия России в отношении оккупированного региона

Он заявил, что "не все будут" признавать Донбасс российским, имея в виду позицию Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал новые требования России в отношении оккупированного Донбасса как предпосылку для завершения войны.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве, сообщает "Европейская правда".

видео дня

Ранее росСМИ писали, что Россия во время переговоров в Абу-Даби выдвинула требование международного признания Донбасса.

Теперь Кремль для наступления мира требует признания его российским "всеми странами", ведущими переговоры.

Туск ответил, что "не все (страны. - Ред.) будут" признавать Донбасс российским, имея в виду позицию Польши.

"То есть это уже говорит, что все не будут. Но даже если кто-то будет признавать наши территории российскими - это ничего не даст", - подчеркнул Зеленский.

Стоит ли ожидать значительного результата от переговоров

Как писал Главред, трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США о завершении войны фактически носят формальный характер и с большой вероятностью не дадут практического результата. Так считает исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По его мнению, ключевой проблемой является неудачный формат переговоров и состав делегаций. Эксперт прогнозирует, что подписание документа об окончательном урегулировании может стать возможным не ранее 2026 года и только при совокупности нескольких условий: уступок со стороны Украины, существенного истощения ресурсов России и усиленного давления со стороны возможной администрации Дональда Трампа.

"Нынешние переговоры имитационные, по сути, это консультации (...) Это какие-то случайные люди, а не те, кто должен вести серьезные переговоры. Как мы знаем, от американцев в переговорах участвуют девелопер и зять президента, которые не являются представителями американского государства, от россиян - спецпредставитель Путина, специализирующийся на инвестициях, а наша делегация, кажется, даже не имеет директив на ведение этих переговоров, а просто выполняет функцию передатчика информации", - сказал Горбач.

Переговоры в Абу-Даби 4-5 февраля - что известно

Напомним, 4 февраля украинская делегация начала первые встречи по мирному урегулированию в Абу-Даби. Работа ведется в отдельных группах по направлениям с последующей синхронизацией позиций. Секретарь СНБО Рустем Умеров отметил, что переговоры проходят по директивам президента Зеленского для достижения достойного и длительного мира.

5 февраля в Абу-Даби начался второй день мирных переговоров Украины, США и России. Работа продолжается в том же формате, что и 4 февраля.

Как сообщал Главред, посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил, что на втором раунде мирных переговоров США, Украины и России договорились об обмене 314 пленными - первом за пять месяцев. Обсуждение дальнейших обменов будет продолжаться.

Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Читайте также

О личности: Дональд Туск Дональд Францишек Туск (род. 22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) — польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007—2014; с 2023), председатель Европейского Совета (2014—2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред