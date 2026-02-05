Украина, РФ и США согласовали обмен 314 пленными - Виткофф

Виткофф подчеркнул, что это первый такой обмен за пять месяцев.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-rf-i-ssha-dogovorilis-ob-obmene-314-plennymi-vitkoff-10738226.html Ссылка скопирована

Украина, РФ и США договорились об обмене 314 пленными / Коллаж: Главред, фото: скриншот, facebook.com/rustemumerov.ua

Главное:

Украина и Россия согласовали обмен 314 пленными

Это будет первый такой обмен за пять месяцев

Обсуждения по обмену будут продолжаться и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс

В четверг, 5 февраля, во время второго раунда мирных переговоров, делегации США, Украины и России договорились об обмене 314 пленными.

Это первый такой обмен за пять месяцев, заявил посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф, который участвует в переговорах.

видео дня

"Этот результат был достигнут благодаря детальным и продуктивным мирным переговорам. Хотя впереди еще много работы, такие шаги демонстрируют, что постоянное дипломатическое взаимодействие дает ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны в Украине", - подчеркнул Виткофф.

Он добавил, что обсуждение процесса обмена пленными будет продолжаться, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 4 февраля украинская делегация прибыла в Абу-Даби, где начала первые переговоры, посвященные обсуждению путей достижения мира, сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

По итогам трехсторонних встреч с участием Украины, США и России делегация проинформировала президента Владимира Зеленского о результатах переговоров. Ожидается, что в ближайшее время может состояться обмен пленными.

5 февраля в Абу-Даби стартовал второй день мирных переговоров Украины, США и России. Работа будет проходить в том же формате, что и 4 февраля. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, возглавляющий переговорную делегацию.

Читайте также:

О персоне: Стив Уиткофф Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке. Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп. По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС. Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред