Украина, РФ и США согласовали обмен 314 пленными - Виткофф

Главное:
- Украина и Россия согласовали обмен 314 пленными
- Это будет первый такой обмен за пять месяцев
- Обсуждения по обмену будут продолжаться и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс
В четверг, 5 февраля, во время второго раунда мирных переговоров, делегации США, Украины и России договорились об обмене 314 пленными.
Это первый такой обмен за пять месяцев, заявил посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф, который участвует в переговорах.
"Этот результат был достигнут благодаря детальным и продуктивным мирным переговорам. Хотя впереди еще много работы, такие шаги демонстрируют, что постоянное дипломатическое взаимодействие дает ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны в Украине", - подчеркнул Виткофф.
Он добавил, что обсуждение процесса обмена пленными будет продолжаться, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс.
Мирные переговоры - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 4 февраля украинская делегация прибыла в Абу-Даби, где начала первые переговоры, посвященные обсуждению путей достижения мира, сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.
По итогам трехсторонних встреч с участием Украины, США и России делегация проинформировала президента Владимира Зеленского о результатах переговоров. Ожидается, что в ближайшее время может состояться обмен пленными.
5 февраля в Абу-Даби стартовал второй день мирных переговоров Украины, США и России. Работа будет проходить в том же формате, что и 4 февраля. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, возглавляющий переговорную делегацию.
О персоне: Стив Уиткофф
Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.
Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.
По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.
Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.
