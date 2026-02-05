Представитель Макрона провёл тайные переговоры в Кремле: о чем говорили - Reuters

Эммануэль Бонн ездил в Москву и встретился помощником главы РФ Юрием Ушаковым.

https://glavred.info/world/predstavitel-makrona-provel-taynye-peregovory-v-kremle-o-chem-govorili-reuters-10738172.html Ссылка скопирована

Макрон заявлял, что европейцам придется возобновить прямые переговоры с Путиным / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Кратко:

Эммануэль Бонн тайно посетил Москву 3 февраля

Он провёл переговоры с представителями Кремля, в том числе с Ушаковым

Цель визита — возобновление диалога по ключевым вопросам

Главный дипломат президента Франции Макрона Эммануэль Бонн во вторник, 3 февраля, посетил Москву для проведения переговоров с российскими официальными лицами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, осведомленный о встрече, и два дипломатических источника.

Первый источник сообщил, что Эммануэль Бонн, возглавляющий дипломатический отдел Макрона с 2019 года, встречался с официальными лицами в Кремле. Он не предоставил более подробной информации и лишь заявил, что цель состоит в том, чтобы наладить диалог по ключевым вопросам, и прежде всего по Украине

видео дня

Французская администрация не подтвердила и не опровергла факт переговоров, но все же сделала заявление.

"Как президент заявил вчера у себя на пороге, обсуждения ведутся на техническом уровне в условиях полной прозрачности и в консультации с президентом Зеленским и с главными европейскими коллегами", - отметили в Елисейском дворце.

Два дипломатических источника сообщили, что союзники были проинформированы об этой инициативе и что Бонн провел переговоры с Юрием Ушаковым, старшим помощником главы РФ Владимира Путина.

В декабре Макрон заявил, что европейцам придется возобновить прямые переговоры с Путиным, если последние усилия США по заключению мирного соглашения по Украине потерпят неудачу.

Европейские лидеры, опасающиеся военных амбиций Путина, были недовольны тем, что их исключили из мирных переговоров, которые проводила администрация президента США Дональда Трампа, и вынуждены вместо этого, оставаясь в стороне, укреплять переговорные позиции Украины.

Макрон заявил журналистам во вторник, что предпринимаются усилия по возобновлению диалога с Путиным.

"Процесс подготовки идёт, и в настоящее время ведутся обсуждения на техническом уровне. Важно, чтобы европейцы восстановили собственные каналы переговоров", — сказал президент Франции.

Зачем Бонн ездил в Москву

Как пишет Bloomberg, Бонн ездил на переговоры в Москву с целью убедить россиян, что европейцы должны участвовать в принятии любых решений, касающихся европейской безопасности. Также он должен был убедить российскую сторону в том, что европейские лидеры не будут просто одобрять любое соглашение о прекращении войны, рассказали источники изданию.

Собеседники также сообщили, что переговоры могут возобновиться уже в скором времени.

Эта встреча в Кремле состоялась на фоне недавних заявлений Макрона о том, что европейцам придется возобновить диалог с Путиным. Он в частности говорил о том, что прямые контакты нужно будет наладить в случае, если усилия Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине потерпят неудачу.

Как писал Главред, недавно министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, сейчас Европе нужен прямой контакт со страной-агрессором Россией для того, чтобы отстаивать собственные интересы. По его словам, Париж никогда не исключал диалог с РФ. При этом он добавил, что глава Кремля Владимир Путин пока не проявляет никаких признаков реального желания двигаться к миру.

Эксперт объяснил, почему Украине не стоит ждать помощи

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок заявил о том, что так называемая "коалиция желающих" до сих пор остается достаточно эфемерным образованием.

"Эта структура до сих пор не формализована. С одной стороны, это вроде бы и хорошо, потому что дает пространство для маневра. С другой – это очень плохо, потому что не создает никаких обязательств для ни одной из стран. Они могут ничего не выполнять. Так на что же здесь надеяться? На "авось"?", - сказал он в интервью Главреду.

"На самом деле нет никакой реальной "коалиции желающих". Есть только громкое название, с которым, извините, носятся уже девять, а то и почти десять месяцев, как с писаной торбой", - добавил он.

Клочок напомнил о том, что единственные, кто подписал хоть какой-то документ о намерении или возможности отправки войск в Украину, – это Франция и Великобритания.

"Но мы не знаем ни численности, ни миссии этих войск, ни даже формата их присутствия. Это могут быть три инструктора, которые полетели в Гренландию и через день полетели обратно. И это называется "коалиция желающих"? Поэтому я очень скептически отношусь к тому, что написано в этом материале. К большому сожалению, это в очередной раз убеждает меня в том, что ожидать чего-то действительно масштабного и долгосрочного не стоит", - сказал он.

Мирные переговоры - последние новости

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины и России генерал Кит Келлог считает, чтр Россия не достигла своих целей в Украине. По его мнению, Кремль достиг стадии, когда ищет "наилучший из возможных способов" выхода из войны.

4 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация на трехсторонних переговорах с США и Россией в Абу-Даби доложила о результатах встречи. В ближайшее время ожидается проведение обмена пленными.

Президент Зеленский выразил надежду на достижение мира в Украине уже в ближайший год.

В Кремле прокомментировали предложение Зеленского провести переговоры на уровне лидеров в Киеве. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что контакт между главой РФ и Зеленским может состояться только в Москве.

Другие новости:

О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред