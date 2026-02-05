Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Представитель Макрона провёл тайные переговоры в Кремле: о чем говорили - Reuters

Анна Ярославская
5 февраля 2026, 09:16
97
Эммануэль Бонн ездил в Москву и встретился помощником главы РФ Юрием Ушаковым.
Эммануэль Макрон, Зеленский
Макрон заявлял, что европейцам придется возобновить прямые переговоры с Путиным / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Кратко:

  • Эммануэль Бонн тайно посетил Москву 3 февраля
  • Он провёл переговоры с представителями Кремля, в том числе с Ушаковым
  • Цель визита — возобновление диалога по ключевым вопросам

Главный дипломат президента Франции Макрона Эммануэль Бонн во вторник, 3 февраля, посетил Москву для проведения переговоров с российскими официальными лицами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, осведомленный о встрече, и два дипломатических источника.

Первый источник сообщил, что Эммануэль Бонн, возглавляющий дипломатический отдел Макрона с 2019 года, встречался с официальными лицами в Кремле. Он не предоставил более подробной информации и лишь заявил, что цель состоит в том, чтобы наладить диалог по ключевым вопросам, и прежде всего по Украине

видео дня

Французская администрация не подтвердила и не опровергла факт переговоров, но все же сделала заявление.

"Как президент заявил вчера у себя на пороге, обсуждения ведутся на техническом уровне в условиях полной прозрачности и в консультации с президентом Зеленским и с главными европейскими коллегами", - отметили в Елисейском дворце.

Два дипломатических источника сообщили, что союзники были проинформированы об этой инициативе и что Бонн провел переговоры с Юрием Ушаковым, старшим помощником главы РФ Владимира Путина.

В декабре Макрон заявил, что европейцам придется возобновить прямые переговоры с Путиным, если последние усилия США по заключению мирного соглашения по Украине потерпят неудачу.

Европейские лидеры, опасающиеся военных амбиций Путина, были недовольны тем, что их исключили из мирных переговоров, которые проводила администрация президента США Дональда Трампа, и вынуждены вместо этого, оставаясь в стороне, укреплять переговорные позиции Украины.

Макрон заявил журналистам во вторник, что предпринимаются усилия по возобновлению диалога с Путиным.

"Процесс подготовки идёт, и в настоящее время ведутся обсуждения на техническом уровне. Важно, чтобы европейцы восстановили собственные каналы переговоров", — сказал президент Франции.

Зачем Бонн ездил в Москву

Как пишет Bloomberg, Бонн ездил на переговоры в Москву с целью убедить россиян, что европейцы должны участвовать в принятии любых решений, касающихся европейской безопасности. Также он должен был убедить российскую сторону в том, что европейские лидеры не будут просто одобрять любое соглашение о прекращении войны, рассказали источники изданию.

Собеседники также сообщили, что переговоры могут возобновиться уже в скором времени.

Эта встреча в Кремле состоялась на фоне недавних заявлений Макрона о том, что европейцам придется возобновить диалог с Путиным. Он в частности говорил о том, что прямые контакты нужно будет наладить в случае, если усилия Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине потерпят неудачу.

Как писал Главред, недавно министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, сейчас Европе нужен прямой контакт со страной-агрессором Россией для того, чтобы отстаивать собственные интересы. По его словам, Париж никогда не исключал диалог с РФ. При этом он добавил, что глава Кремля Владимир Путин пока не проявляет никаких признаков реального желания двигаться к миру.

Эксперт объяснил, почему Украине не стоит ждать помощи

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок заявил о том, что так называемая "коалиция желающих" до сих пор остается достаточно эфемерным образованием.

"Эта структура до сих пор не формализована. С одной стороны, это вроде бы и хорошо, потому что дает пространство для маневра. С другой – это очень плохо, потому что не создает никаких обязательств для ни одной из стран. Они могут ничего не выполнять. Так на что же здесь надеяться? На "авось"?", - сказал он в интервью Главреду.

"На самом деле нет никакой реальной "коалиции желающих". Есть только громкое название, с которым, извините, носятся уже девять, а то и почти десять месяцев, как с писаной торбой", - добавил он.

Клочок напомнил о том, что единственные, кто подписал хоть какой-то документ о намерении или возможности отправки войск в Украину, – это Франция и Великобритания.

"Но мы не знаем ни численности, ни миссии этих войск, ни даже формата их присутствия. Это могут быть три инструктора, которые полетели в Гренландию и через день полетели обратно. И это называется "коалиция желающих"? Поэтому я очень скептически отношусь к тому, что написано в этом материале. К большому сожалению, это в очередной раз убеждает меня в том, что ожидать чего-то действительно масштабного и долгосрочного не стоит", - сказал он.

Мирные переговоры - последние новости

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины и России генерал Кит Келлог считает, чтр Россия не достигла своих целей в Украине. По его мнению, Кремль достиг стадии, когда ищет "наилучший из возможных способов" выхода из войны.

4 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация на трехсторонних переговорах с США и Россией в Абу-Даби доложила о результатах встречи. В ближайшее время ожидается проведение обмена пленными.

Президент Зеленский выразил надежду на достижение мира в Украине уже в ближайший год.

В Кремле прокомментировали предложение Зеленского провести переговоры на уровне лидеров в Киеве. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что контакт между главой РФ и Зеленским может состояться только в Москве.

Другие новости:

О персоне: Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Эммануэль Макрон новости Франции война России и Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В ОАЭ стартовал второй день переговоров Украины, России и США: первые детали

В ОАЭ стартовал второй день переговоров Украины, России и США: первые детали

09:58Война
В РФ заявили об отказе от ядерных ограничений: что изменится уже с 5 февраля

В РФ заявили об отказе от ядерных ограничений: что изменится уже с 5 февраля

09:20Мир
Представитель Макрона провёл тайные переговоры в Кремле: о чем говорили - Reuters

Представитель Макрона провёл тайные переговоры в Кремле: о чем говорили - Reuters

09:16Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Доллар резко упал, а евро с злотым взлетели: новый курс валют на 5 февраля

Доллар резко упал, а евро с злотым взлетели: новый курс валют на 5 февраля

Россиян взяли в "котел" на фронте - в ВСУ назвали количество окруженных оккупантов

Россиян взяли в "котел" на фронте - в ВСУ назвали количество окруженных оккупантов

Отключение света в Украине — графики на 5 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 5 февраля (обновляется)

Горят автомобили и раздаются громкие взрывы: Киев под атакой "Шахедов"

Горят автомобили и раздаются громкие взрывы: Киев под атакой "Шахедов"

Последние новости

10:33

Удача не уйдет: 7 растений, которые очищают дом от негатива и приносят счастье

10:16

Нападение РФ на Украину и окончание войны: в Трампа сделали громкое заявление

09:58

В ОАЭ стартовал второй день переговоров Украины, России и США: первые детали

09:55

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 февраля (обновляется)

09:20

В РФ заявили об отказе от ядерных ограничений: что изменится уже с 5 февраля

Реальных гарантий нет, Украине важно использовать любую паузу в войне - КлочокРеальных гарантий нет, Украине важно использовать любую паузу в войне - Клочок
09:16

Представитель Макрона провёл тайные переговоры в Кремле: о чем говорили - Reuters

09:05

Деньги снова пойдут: с 5 февраля три знаки зодиака выходят из финансовой ямы

09:00

Наступление на города-миллионники, шанс для Покровска и развал РФ: Мамулашвили – о войне в 2026-мВидео

08:37

"Ищет выход из войны": генерал Келлог сделал громкое заявление о провале Путина

Реклама
08:35

Отключение света в Украине — графики на 5 февраля (обновляется)

08:26

Смена тактики и переброска сил: россияне активизировались на одном направлении

08:25

Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:24

Ночная атака на Киев: повреждены дома, вспыхнули пожары, есть пострадавшиеФотоВидео

06:46

Дрон ударил по двору многоэтажки в Сумах: что известно о последствияхВидео

06:30

Готовится всего несколько минут: рецепт божественного салатаВидео

06:15

"Хочется прикрыть": дизайнер Зеленской раскрыла, как скрывает недостатки фигуры

06:10

Трамп поможет закончить войну: верить или нетмнение

05:52

Застряли в прошлом: три знака зодиака, которые больше всего склонны к ностальгии

05:05

"Никаких соглашений не было": эксперт раскрыл нюанс о перемирии с РоссиейВидео

04:41

Парадокс советской торговли: сколько на самом деле стоили продукты в СССР

Реклама
04:00

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке мышки с сыром за 31 с

03:30

Финансовый взрыв недели: четыре знака зодиака получат денежное вознаграждение

03:16

Густой туман, мороз и гололедица: на Львовщине прогнозируют опасную погоду

03:04

Горят автомобили и раздаются громкие взрывы: Киев под атакой "Шахедов"

02:52

Три сигнала говорят о скрытой угрозе: прорывной метод диагностики деменции

02:00

Путинистка Лариса Долина выбрала новую страну - где она купила жилье

01:56

РФ готовит масштабное наступление: какие области могут оказаться под ударом

01:54

Их невозможно не заметить: четыре знака зодиака с самой сильной энергетикой

00:51

Эффект "посадил и забыл": семь сортов томатов для минимального уходаВидео

04 февраля, среда
23:54

45-летний голливудский актер оказался с железом в плече: "Тяжелое испытание"

23:31

Невероятную задачу со спичками решают единицы: добавьте 4 — и всё вдруг сойдется

23:21

Для Черкасс и области изменили графики отключений - когда не будет света 5 февраля

23:20

Только вредят: деревья, которые никогда не следует сажать во дворе

23:17

Разведенная Анна Саливанчук намекнула на новый роман

23:05

"Менее чем за год": Зеленский сделал заявление о сроках завершения войны

22:49

Никакой реальной "коалиции" нет: тревожный прогноз о сроках завершения войныВидео

22:46

"До мурашек": Елена Мозговая показала мужа-военного "когда слова излишни"

22:43

Даже пятна исчезнут: как легко отмыть посуду из нержавейки

22:31

Отключения могут стать более длительными: в Минэнерго сделали неутешительное заявление

22:23

Украина пошла на уступку России по территориям для окончания войны - что известно

Реклама
22:01

Зеленский раскрыл потери украинских войск в войне и назвал точную цифру

21:56

Потап нашел замену Насте Каменских и публично показал эту девушку

21:55

Отключение света в Запорожской области 5 февраля: графики для всех очередей

21:43

Сутки по обновленным графикам: как будут отключать свет в Днепре и области 5 февраляФото

21:36

Всю жизнь чистили картошку неправильно: один простой трюк разорвал Сеть

21:24

"Будет весомый шаг": Зеленскому доложили о результатах переговоров в ОАЭ

20:43

Сложные вопросы остались: у Трампа сделали важное заявление о переговорах в ОАЭ

20:40

Головоломка, которая тренирует зрение: найдите скрытое число всего за 15 секунд

19:59

Осадчая и Горбунов заговорили о пополнении в семье: "Дальше больше"

19:59

В Украине пересчитают коммуналку: что изменится в платежках и нужно ли переплачивать

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять