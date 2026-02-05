Укр
В РФ заявили об отказе от ядерных ограничений: что изменится уже с 5 февраля

Мария Николишин
5 февраля 2026, 09:20
В МИД России заявили о готовности к решительным военно-техническим контрмерам.
Россия отказалась от ядерных ограничений / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Кратко:

  • РФ объявила о завершении договора о контроле над ядерным вооружением
  • Срок действия договора истекает 5 февраля 2026 года
  • Россия теперь якобы свободна в выборе своих дальнейших шагов

Страна-агрессор Россия объявила о завершении действия российско-американского договора о контроле над ядерным вооружением (СНВ-3), в связи с чем стороны не связаны никакими обязательствами по его использованию. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

В частности, там сообщили, что срок действия договора истекает 5 февраля 2026 года. Из-за этого Москва больше не считает себя связанной ограничениями на ядерный арсенал, как предусматривал договор, и в дальнейшем может применять подобное оружие по своему усмотрению.

"Стороны по Договору о нераспространении ядерного оружия больше не связаны никакими обязательствами и симметричными декларациями в контексте договора, включая его центральные положения, и в принципиальном плане свободны в выборе своих дальнейших шагов", - говорится в заявлении.

В министерстве также подчеркнули, что Россия "неизменно готова" к решительным военно-техническим контрмерам с целью устранения потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности страны, но деталей не указали.

Кроме того, отмечается, что РФ остается открытой к политико-дипломатическому диалогу по стабилизации стратегической ситуации, если для соответствующего взаимодействия будут созданы "надлежащие условия".

Может ли РФ применить ядерное оружие

Политический эксперт Максим Розумный говорил, что угроза нанесения Россией по Украине тактического ядерного удара остается.

По его словам, Путин может пойти на такой шаг, если будет чувствовать безнаказанность.

"Путин может отреагировать на определенную ситуацию, которая кажется ему угрожающей для его режима и его реноме в этой войне, как загнанная крыса. Он может нанести тактический ядерный удар по Украине, но если будет уверен, что не будет жесткой реакции Запада и Китая", — подчеркнул он.

Типы ядерного оружия / Инфографика: Главред

Ядерное оружие - последние новости

Как сообщал Главред, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявлял, что в стране-агрессоре России вернулись к риторике ядерного шантажа. Российские депутаты настаивают на применении так называемого "оружия возмездия".

Председатель президиума общественного объединения "Совет по вопросам внешней и оборонной политики" РФ Сергей Караганов говорил, что если Россия когда-нибудь приблизится к поражению в войне в Украине, она применит ядерное оружие против ее союзников в Европе.

О персоне: Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

