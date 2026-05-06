Станет рассадником плесени и клещей: какое популярное растение нельзя сажать возле дома

Какое растение приносит не только эстетическое удовольствие, но и проблемы / Коллаж: Главред, фото: freepik

Папоротник давно считается одним из самых эффектных растений для сада: он создает густую зеленую завесу, не требует сложного ухода и легко вписывается в любой ландшафт. Но, несмотря на свою декоративность, эта культура может стать нежелательным соседом для дома и даже создать риски для здоровья.

Специалисты отмечают, что главная проблема папоротника — его агрессивная корневая система. Мощные отростки способны проникать под фундамент и постепенно его расшатывать. Если высадить растение слишком близко к стенам, ситуацию усугубит и чрезмерное испарение влаги. Повышенная влажность возле здания часто провоцирует появление плесени и гниения, пишет ТСН.

Есть и другие нежелательные последствия. Густая зеленая масса папоротника привлекает клещей и мелких насекомых, представляющих опасность для людей и животных. А у тех, кто склонен к аллергии, растение может вызвать неприятные реакции. К тому же папоротник легко подавляет соседние культуры, быстро занимая все доступное пространство.

Садоводы предупреждают: если вы все же хотите иметь папоротник на участке, его придется регулярно сдерживать. Растение разрастается стремительно, а полностью вывести его из почвы потом очень сложно.

Интересно, что наши предки тоже относились к папоротнику с осторожностью. В народе верили, что он приносит беды и истощает человеческую энергию, поэтому сажать его возле дома считали дурной приметой.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media".

