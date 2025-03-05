Красивые, но токсичные: какие цветы не стоит высаживать возле дома

Вы узнаете:
- Какие растения не стоит сажать
- Какие из них могут быть ядовитыми
Цветы наполняют дома и сады цветом, ароматом, красотой. Но, в то же время, есть растения, которые не стоит высаживать во дворе или в саду.
Как пишет MarthaStewart, некоторые виды цветов могут быть опасными из-за своей токсичности, передает Главред.
Вот краткий список таких растений:
Японская жимолость
Несмотря на то, что японская жимолость - привлекательная лиана с листьями и уникальными, изысканными цветами, она размножается семенами и корневищами и может быстро подниматься по деревьям, кустам и растениям - иногда на потрясающую высоту. Во время восхождения она может плотно обвивать другие растения, в конце концов, душить их и потенциально убивать растение или дерево.
Вербейник
Нельзя отрицать, что вербейник - очаровательное растение с красивыми белыми цветами. Она прекрасно смотрится в букетах, но в саду довольно агрессивна.
Фиалка сестринская
В тенистых местах, где газонная трава может едва расти, почвопокровные растения могут пригодиться, однако если они попадут к вам на клумбу, вы вряд ли от них избавитесь. Хотя фиалки безвредны и нетоксичны, они все равно могут доставить вам много неудобств.
Чистотел
Это растение невероятно трудно удалить, и оно может быстро распространиться по обработанной площади сада. Этот цветок способен быстро вытеснить многие газонные или почвопокровные растения.
Глициния
Глициния прекрасно смотрится на архитектурных элементах в саду или вокруг дома. Но, к сожалению, глициния считается инвазивным растением и, если её не контролировать, может нанести вред деревьям.
Беладона
Это не то растение, которое вам нужно в вашем саду или дворе, поскольку оно ядовито даже на ощупь. Помимо своей токсичности, беладона не является особенно уникальным или привлекательным кустарником; листья, цветы и ягоды совсем невзрачны.
Английский плющ
Его листья ядовиты для людей и домашних животных. Кроме того, сама лиана инвазивна и может распространять болезни на деревья.
Наперстянка
Некоторые садоводы используют наперстянку в бордюрах или как красочный элемент декора. Но, несмотря на всю красоту, она токсична для людей и домашних животных. Простое прикосновение к растению может вызвать раздражение кожи.
Аконит
Аконит является чрезвычайно ядовитым растением. Из-за своей токсичности он не является хорошим выбором для домашнего сада, где дети и домашние животные могут легко получить к нему доступ.
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Что известно о сайте MarthaStewart.com?
На сайте MarthaStewart.com публикуются рецепты, идеи проектов своими руками, идеи для садоводства, простые развлекательные советы, советы по красоте и вдохновение для свадьбы. Также там можно найти советы по дизайну и уборке.
Основательница сайта Марта Стюарт - предпринимательница, автор 99 книг об образе жизни, ведущая телешоу, получившая награду "Эмми", и создатель первой многоканальной компании о стиле жизни Martha Stewart Living Omnimedia.
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