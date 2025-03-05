Красивые, но токсичные: какие цветы не стоит высаживать возле дома

Некоторые виды цветов лучше держать подальше от своего двора.

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Какие цветы не стоит сажать / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какие растения не стоит сажать

Какие из них могут быть ядовитыми

Цветы наполняют дома и сады цветом, ароматом, красотой. Но, в то же время, есть растения, которые не стоит высаживать во дворе или в саду.

Как пишет MarthaStewart, некоторые виды цветов могут быть опасными из-за своей токсичности, передает Главред.

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Вот краткий список таких растений:

Японская жимолость

Несмотря на то, что японская жимолость - привлекательная лиана с листьями и уникальными, изысканными цветами, она размножается семенами и корневищами и может быстро подниматься по деревьям, кустам и растениям - иногда на потрясающую высоту. Во время восхождения она может плотно обвивать другие растения, в конце концов, душить их и потенциально убивать растение или дерево.

Японская жимолость / фото: pixabay

Вербейник

Нельзя отрицать, что вербейник - очаровательное растение с красивыми белыми цветами. Она прекрасно смотрится в букетах, но в саду довольно агрессивна.

Вербейник / фото: pixabay

Фиалка сестринская

В тенистых местах, где газонная трава может едва расти, почвопокровные растения могут пригодиться, однако если они попадут к вам на клумбу, вы вряд ли от них избавитесь. Хотя фиалки безвредны и нетоксичны, они все равно могут доставить вам много неудобств.

Фиалка сестринская / фото: pixabay

Чистотел

Это растение невероятно трудно удалить, и оно может быстро распространиться по обработанной площади сада. Этот цветок способен быстро вытеснить многие газонные или почвопокровные растения.

Чистотел / фото: pixabay

Глициния

Глициния прекрасно смотрится на архитектурных элементах в саду или вокруг дома. Но, к сожалению, глициния считается инвазивным растением и, если её не контролировать, может нанести вред деревьям.

Глициния / фото: pixabay

Беладона

Это не то растение, которое вам нужно в вашем саду или дворе, поскольку оно ядовито даже на ощупь. Помимо своей токсичности, беладона не является особенно уникальным или привлекательным кустарником; листья, цветы и ягоды совсем невзрачны.

Беладона / фото: pixabay

Английский плющ

Его листья ядовиты для людей и домашних животных. Кроме того, сама лиана инвазивна и может распространять болезни на деревья.

Английский плющ / фото: pixabay

Наперстянка

Некоторые садоводы используют наперстянку в бордюрах или как красочный элемент декора. Но, несмотря на всю красоту, она токсична для людей и домашних животных. Простое прикосновение к растению может вызвать раздражение кожи.

Наперстянка / фото: pixabay

Аконит

Аконит является чрезвычайно ядовитым растением. Из-за своей токсичности он не является хорошим выбором для домашнего сада, где дети и домашние животные могут легко получить к нему доступ.

Аконит / фото: pixabay

Календарь цветения / Инфографика: Главред

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