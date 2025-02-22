Пустая трата денег и сил: какие цветы никогда нельзя сажать в тени

Залитые солнцем участки можно украсить великолепной клумбой.

https://glavred.info/sad-ogorod/pustaya-trata-deneg-i-sil-kakie-cvety-nikogda-nelzya-sazhat-v-teni-10641638.html Ссылка скопирована

Какие цветы относятся к светолюбивым / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что такое тень и полутень

Какие цветы не следует сажать в тени

Сколько часов солнечного света необходимо для георгин

В каких условиях хорошо растет лаванда

В каждом саду есть участки, на которых всегда много солнечного света, а есть и такие, которые почти все время находятся в тени. На Youtube-канале Classy Flowers назвали список очень светолюбивых растений, посадив которые в тени, вы зря потратите свой труд, деньги и место в саду. Некоторые из этих цветов не только перестают цвести, но могут даже погибнуть, если выращивать их без достаточного количества прямого солнечного света в день.

Если вам интересно, как сделать так, чтобы пионы радовали пышным цветением, читайте материал: Как заставить кусты пионов обильно цвести: секрет кроется под землей.

Для начала нужно разобраться, что представляет собой полутень или тень:

Открытое или полное солнце определяется как 6-8 часов прямого солнечного света в день.

Частичное затенение или полутень обычно определяется как 4-6 часов солнечного света. Это также может быть участок, на котором нет прямых солнечных лучей, но он хорошо освещен рассеянным светом.

Тень или полная тень – это место, куда попадает прямой солнечный свет менее 4 часов в день.

Как правило, если растения нуждаются в открытом солнце, то они могут выжить даже при небольшом количестве послеобеденного солнца, но будут тонкими и будут плохо цвести.

"Если вы хотите, чтобы ваше цветущее растение выжило или просто жило, но не цвело, вы безусловно можете посадить его в затененном участке сада. Но если вы хотите наслаждаться цветами, вы должны послушать мой совет", - сказала флорист.

Какие многолетники хорошо растут на солнце

Георгин. Этот цветок никогда нельзя сажать в тени. Без солнечного света растение выживет и вырастет высоким, но есть большая вероятность, что вы не увидите цветов.

Георгинам нужно не менее 6-7 часов прямого солнечного света, чтобы оставаться здоровыми и цвести.

Мучнистая роса и вредители часто поражают георгины, растущие в тени.

Георгины предпочитают полное солнце в любой среде, где температура не превышает 37 градусов по Цельсию. В более жарких же условиях им нужна полутень.

Георгины любят солнце / Фото: pixabay.com

Корни георгинов следует выкапывать и хранить в помещении в течение зимнего времени в холодных климатических зонах.

Каллы. Если вы не хотите потратить в пустую свое время и место в саду, постарайтесь никогда не сажать каллы в тенистых местах.

"Вместо этого в тени лучше посадите шпинат, по крайней мере у вас будет что-то для салата", - сказала флорист.

Каллы зимостойкие в климатических зонах 8 и выше. В более холодных районах их можно выращивать как однолетники. Осенью их нужно выкапывать и хранить в помещении для повторной посадки следующей весной.

Красивой, потрясающей садовой королеве нужна влажная, но хорошо дренированная почва, так как чрезмерно сырой грунт может привести к гниению клубней.

Перед посадкой обогатите почву большим количеством органического материала, например компостом, чтобы получить больше цветов.

Каллы / pixabay.com

Пион. Это выносливый многолетник, но очень любит солнце.

Если пион посадить в тени, вы никогда не увидите пышного цветения.

Все сорта пионов предпочитают полное солнце. Им требуется не менее 8 часов прямых солнечных лучей.

Пионы могут выжить, если выращивать их в тени. Но в конечном счете недостаток солнечного света ослабит растение в целом, поэтому лучше избегать выращивания пионы в полной тени.

Пионы / pixabay.com

Клематис. Большинству сортов клематисов требуется не менее 6 часов на полном солнце. Однако есть сорта, которые подходят и для частичного затенения.

Тем не менее, чувствительные корни не могут выдержать жару, поэтому замульчируйте землю или сажайте низкие почвопокровные растения, чтобы уменьшить солнечную нагрузку на корни.

"Есть абсолютно ложное утверждение, что клематисы могут чувствовать себя хорошо в тени. На самом деле клематисы могут только выжить в тени. И это единственный верный факт. Но для полного цветения на клематисы должны попадать прямые солнечные лучи. В полутени можно выращивать только листву без цветов или всего лишь с несколькими цветами в год", - объяснила специалист.

Клематис / pixabay.com

Лилии. Если в вашем саду очень мало солнца, то вы никогда не добьетесь успеха ни с азиатскими лилиями, ни с восточными. Даже цветы тигровых лилий будут тянуться к солнцу.

Можно найти некоторые сорта лилий, которые могут расти в полутени. Но вместо 10-12 бутонов, которые могут реально расцвести на открытом солнце, у вас вероятнее всего будет только парочка цветков.

"Сажайте свои лилии всегда на ярком солнце. Это действительно светолюбивые цветы и засухоустойчивые многолетники. Луковицы должны быть высажены в землю в конце октября или даже в ноябре. Большинство лилий очень ароматны и за ними легко ухаживать", - отметила флорист.

Лилия / pixabay.com

Метельчатая гортензия. Этим цветам нужно как минимум 4-6 часов яркого солнца или рассеянный свет в течение всего дня, чтобы стебли были крепкими.

В затененных условиях растение будет тянуться к свету, что приводит к слабому веерообразному росту. Цветки будут мелкого размера, рыхлые.

"Гортензия розового цвета, такая как "пинки-винки" или "ванилла-стробери", никогда не будет иметь хорошей розовой пигментации. Это будет пустая трата места. У вас будет просто широко раскинувшийся зеленый куст с плохим цветением", - объяснила эксперт.

Гортензия / pixabay.com

Флоксы. Высокие садовые флоксы нуждаются в солнце для цветения.

Затенение снижает как количество, так и качество цветения, но увеличивает проблемы с болезнями.

Флоксы нельзя сажать рядом с деревьями и кустарниками, которые конкурируют за влагу и питательные вещества.

Избегайте размещения их рядом с заборами, стенами, где циркуляция воздуха затруднена, потому что это вызовет проблемы и болезни.

Флоксы / pixabay.com

Кореопсис. Этот цветок лучше всего растет на полном солнце. Растения также можно выращивать в полутени, но они не будут обильно цвести. В этом случае на слабом вытянутом стебле будет меньше цветков меньшего размера.

Кореопсис легко переносит жаркое солнце и высокие температуры.

"Если у вас есть кореопсис, который растет в полутении, переместите его на открытое солнце и вы не узнаете в нем то же самое цветочное растение, которое было у вас раньше", - посоветовала флорист.

Кореопсис / Фото: pixabay.com

Кореопсис обычно зацветает в начале лета и затем цветет до заморозков.

Чтобы стимулировать повторное цветение, удаляйте цветочные головки, которые уже завяли.

Кореопсис - выносливый многолетник, который легко выращивать из семян. Сорт Sun Kiss зацветает в первый же год.

Лаванда. Очень плохо растет в тени. Лаванда нуждается в открытом солнце и более сухих условиях с точки зрения влажности дренажа.

Растение лаванды, которое получает менее шести часов солнца в вегетационный период, дает меньше цветов, плохо растет и может даже погибнуть.

Лаванда / Фото: pixabay.com

Английская лаванда может переносить некоторую полутень, но такие условия не дадут ни хороших результатов, ни аромата. Другие сорта лаванды и вовсе не растут в тени.

"Так что действительно даже не стоит пробовать выращивать лаванду в тени или даже полутени", - сказала эксперт.

Гайлардия. Любит открытое солнце и лучше всего цветет, когда ежедневно получает 6-8 часов с прямого солнечного света.

Если у вас в саду есть жаркое место и вы видите, что другие цветы умирают от жары, попробуйте выращивать в этом месте Гайлардию.

И только в том случае, если место очень жаркое, галардия может выдержать некоторую полутень. Но все равно растение станет "длинноногим" и будет цвести не очень охотно.

Гайлардия / Фото: pixabay.com

Сорт Arizona Sun можно легко вырастить из семян и получить обильное цветение в первый же год.

Смотрите видео - 10 многолетних цветов, которые нельзя сажать в тени:

Ранее Главред писал о морозостойких видах растений, которые сохраняют свои декоративные качества даже поздней осенью.

Вам также может быть интересно:

Youtube-канал Classy Flowers На Youtube-канал Classy Flowers подписаны 339 тысяч человек. Автор - флорист из Канады и рассказывает о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеими для декорирования и дает советы по садоводству.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред