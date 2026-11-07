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Чтобы летом собирать ягоды ведрами: чем подкормить малину в ноябре

Мария Николишин
7 ноября 2026, 17:56
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Обработка от грибковых болезней, умеренная подкормка и правильный полив помогут кустам перезимовать без потерь.
Чтобы летом собирать ягоды ведрами: чем подкормить малину в ноябре
Как подготовить малину к зиме / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Стоит ли подкармливать малину навозом и золой
  • Как правильно поливать кусты перед зимой

Хотя на первый взгляд может показаться, что в ноябре малина уже не нуждается в уходе - это не так. Именно борьба с болезнями и правильная подкормка определят, каким будет урожай в следующем сезоне.

Главред решил разобраться, что нужно сделать с малиной в ноябре.

видео дня

С какими болезнями следует бороться в ноябре

Ноябрьская обработка малины от грибковых болезней, умеренная подкормка и полив перед заморозками закладывают основу урожая следующего года. Наибольшую угрозу для кустов в этот период представляют серая гниль и отмирание побегов, пишет Deccoria.

Даже в конце плодоношения с кустов иногда удается собрать последние ягоды, однако грибковые инфекции в это время продолжают поражать растения.

Профилактическое опрыскивание наиболее эффективно, пока листья ещё зелёные и здоровые. Это признак того, что болезнь, если она и присутствует, ещё не успела развиться, поэтому её легко уничтожить.

Чем подкармливать малину в ноябре

В ноябре кусты готовятся к зиме, поэтому перекармливать их не стоит. В то же время небольшая порция гранулированного навоза поможет укрепить растения перед первыми заморозками, хотя и содержит определенное количество азота. Особенно это актуально, если другие удобрения ранее не вносились.

Древесная зола под кустами также может принести пользу. Она поставляет фосфор и калий, которые способствуют формированию плодов, а также магний, важный для фотосинтеза, и микроэлементы.

Однако зола богата кальцием, и в больших дозах он повышает pH почвы, тогда как малина предпочитает слабокислую среду. К тому же избыток золы грозит засолением почвы, что негативно сказывается на развитии растений.

Что любит и чего не любит малина
Что любит и чего не любит малина / Инфографика: Главред

Как поливать малину в ноябре

Перед зимой в поливе нуждаются и осенние, и летние сорта - 2–3 раза до наступления холодов. Воду следует подавать неглубоко, чтобы корневая система могла легко её усвоить.

Как подготовить малину к зиме – видео:

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

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