Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Антуриум начал желтеть и покрываться пятнами: 6 ошибок, которые вредят растению

Дарья Пшеничник
7 ноября 2026, 04:41
google news Подпишитесь
на нас в Google
Это тропическое растение болезненно реагирует на прямой свет, жесткую воду, сухой воздух и избыток удобрений.
Антуриум начал желтеть и покрываться пятнами: 6 ошибок, которые вредят растению
Основные ошибки в уходе за антуриумом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему антуриум желтеет даже во влажной почве
  • Какой водой поливать цветок и как часто
  • При какой температуре растение может погибнуть

видео дня

Пожелтевшие листья, сухие коричневые пятна и отсутствие цветов у антуриума в большинстве случаев вызваны не болезнью, а неправильным уходом. Это тропическое растение болезненно реагирует на прямой солнечный свет, переувлажнение, жесткую воду, сухой воздух, избыток удобрений и холод, сообщает Poradnik Ogrodniczy.

В дикой природе антуриум растет в тропических лесах Центральной и Южной Америки, под пологом деревьев, куда проникает только рассеянный свет. Поэтому прямые солнечные лучи для него опасны: листья покрываются сухими бурыми ожогами, тускнеют и светлеют, а покрывало соцветия может выцвести. В то же время в глубокой тени цветок перестает расти и не зацветает.

Оптимальное место для вазона - подоконник с восточной или северо-восточной ориентацией. На слишком солнечном окне горшок лучше отодвинуть вглубь комнаты или прикрыть плотной занавеской или рольставнем. Зимой, наоборот, растение переставляют в самое светлое место дома, а при недостатке света используют фитолампы.

Влажная почва и жесткая вода губят корни

Одна из самых распространённых ошибок - обильный полив в сочетании с неподходящим субстратом. Антуриум по своей природе является эпифитом, поэтому его корни нуждаются в постоянном доступе воздуха. В гидропонике кислород растворён в воде, а в горшке с постоянно влажной почвой его не хватает.

Из-за этого растение перестает усваивать влагу и питательные вещества: оно вянет, несмотря на влажную почву, а нижние листья желтеют и отмирают. Некоторые сорта при избытке воды и недостатке света, особенно зимой, покрываются тёмными неровными пятнами. К тому же в сырости активно размножаются почвенные патогены, вызывающие гниль корней.

Растению нужен рыхлый, хорошо дренированный субстрат с кислой реакцией pH 4,5–5,5, например, готовая смесь для монстер, филодендронов и тропических растений. Поливать следует регулярно, зимой реже, когда верхний слой почвы немного подсохнет, а воду из поддона сливать через 15–20 минут. Горшок должен быть с дренажными отверстиями и не слишком большим, ведь избыток почвы задерживает лишнюю влагу.

Не менее важно качество воды. Кальций из жёсткой водопроводной воды постепенно повышает pH почвы, и антуриум теряет способность усваивать микроэлементы, в частности железо. Так развивается хлороз: листовая пластина желтеет, а прожилки остаются зелеными. Слишком холодная вода также вредит, так как вызывает температурный шок и ослабляет растение.

Идеальный вариант - мягкая, слегка кислая вода комнатной температуры, например дождевая. Водопроводную воду перед поливом фильтруют и отстаивают не менее суток. Кислотность воды и почвы можно контролировать с помощью индикаторных полосок или электронного pH-метра.

Как ускорить цветение комнатных растений
Как ускорить цветение комнатных растений / Инфографика: Главред

Сухой воздух, избыток удобрений и сквозняки

Растениям, произрастающим во влажных лесах, комфортно при влажности 60–80%. В квартирах с отоплением или кондиционером растение быстро теряет влагу: кончики и края листьев засыхают и буреют, пластинки скручиваются, а цветы становятся мельче и появляются реже.

Повысить влажность поможет поддон с водой и камешками или керамзитом, при этом дно горшка не должно касаться воды. Другой вариант - увлажнитель рядом с вазоном. Опрыскивать листья мягкой водой можно ежедневно, однако соцветия лучше обходить стороной, иначе на них появятся бурые пятна.

Избыток минеральных удобрений засоляет почву, к чему антуриум особенно чувствителен. Корни перестают впитывать воду, поэтому края и кончики листьев сначала желтеют, а затем буреют и усыхают. Если же в удобрении слишком много азота и мало фосфора и калия, растение наращивает зеленую массу вместо бутонов.

Лучше всего подходят составы для цветущих растений с пониженным содержанием азота. Подкармливают антуриум раз в две недели с весны до конца лета, а осенью и зимой дозы резко сокращают или вовсе прекращают. Признаки засоления - остановка роста и белый налет на поверхности почвы. В таком случае субстрат промывают большим количеством мягкой воды и в дальнейшем удобряют реже.

Наиболее опасными для тропического растения являются холод и резкие перепады температуры, в частности зимние сквозняки. Если в помещении температура опустится ниже 12 °C, антуриум может погибнуть. Переохлаждение вызывает увядание и побурение цветков, пожелтение и засыхание нижних листьев, а также остановку роста.

Оптимальная температура воздуха для растения - 20–28 °C, а почва даже зимой не должна остывать ниже 18 °C. Вазон следует защитить от сквозняков, холода из негерметичных окон и прямого потока воздуха из кондиционера. Покупая антуриум в прохладную погоду, его нужно тщательно укутать, чтобы растение не переохладилось по дороге домой.

Смотрите видео об ошибках при выращивании антуриума:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: PoradnikOgrodniczy

Poradnik Ogrodniczy - один из самых популярных польских веб-порталов, посвященный садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Сайт предлагает практические советы по выращиванию овощей, фруктов, цветов и декоративных кустарников, защите от вредителей, а также планированию работ в саду в зависимости от времени года. Ресурс создан как для начинающих, так и для опытных садоводов, которые ищут проверенные и профессиональные решения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
комнатные растения
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Первый снег и настоящий мороз в Украине: насколько снизится температура

Первый снег и настоящий мороз в Украине: насколько снизится температура

05:57Синоптик
"Это опасно": Зеленский выступил против "большой сделки" Трампа

"Это опасно": Зеленский выступил против "большой сделки" Трампа

23:47Политика
В Киеве прогремела серия взрывов: что известно об ударе РФ баллистикой

В Киеве прогремела серия взрывов: что известно об ударе РФ баллистикой

23:18Регионы
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 9 ноября

Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 9 ноября

"Цель — не цифры": Alyona Alyona поразила похудением после операции

"Цель — не цифры": Alyona Alyona поразила похудением после операции

"Нетрадиционная ориентация": Зибров удивил признаниями о личной жизни

"Нетрадиционная ориентация": Зибров удивил признаниями о личной жизни

Китайский гороскоп на завтра, 7 ноября: Крысам - обновки, Свиньям - идеалы

Китайский гороскоп на завтра, 7 ноября: Крысам - обновки, Свиньям - идеалы

Как сделать рукомойник из пластиковой бутылки: лайфхак при отключении воды

Как сделать рукомойник из пластиковой бутылки: лайфхак при отключении воды

Последние новости

06:16

Гороскоп на завтра, 8 ноября: Скорпионам — радость, Козерогам — перемены

05:57

Первый снег и настоящий мороз в Украине: насколько снизится температура

05:32

Большинство людей годами носили капюшон неправильно — в чём причинаВидео

05:15

"Была в ярости": дочь Джоли попала в больницу из-за психического расстройства

04:44

Где в доме нельзя прятать деньги: пять мест, которые хорошо знают грабители

Личный провал Трампа: Фесенко — о рисках импичмента и новом после Украины в СШАЛичный провал Трампа: Фесенко — о рисках импичмента и новом после Украины в США
04:41

Антуриум начал желтеть и покрываться пятнами: 6 ошибок, которые вредят растению

03:34

Как почистить водостоки без лестницы: кровельщики назвали три способа

02:25

Земля стремительно теряет защиту: ученые бьют тревогу из-за пугающей аномалии

01:05

Секрет идеально чистой раковины: простой прием против стойкой грязиВидео

Реклама
00:13

Конденсат исчезнет мгновенно: домашняя хитрость для окон без лишних затратВидео

06 ноября, пятница
23:47

"Это опасно": Зеленский выступил против "большой сделки" Трампа

23:18

В Киеве прогремела серия взрывов: что известно об ударе РФ баллистикой

22:45

Жизнь начнёт налаживаться: три знака китайского зодиака вступают в период удачи

22:11

Одна функция в Windows 11 замедляет работу компьютера: что можно отключить

21:51

Не только для перелетов: зачем на самом деле включать режим полета на смартфоне

21:43

Бананы останутся свежими гораздо дольше: о простой хитрости мало кто знаетВидео

21:35

РФ готовит новый массированный удар по Украине: Зеленский назвал цели врага

21:18

Соглашение Трампа по Украине может развязать руки Путину — CNN

20:55

Новая база для ударов по Украине: десятки БПЛА РФ готовят к массированным атакамФото

20:51

Удача сама находит их: три знака зодиака, для которых наступил особый период

Реклама
20:49

Путин выдвигает новые территориальные требования к Украине: речь не только о Донбассе

20:42

Как утеплить окна без лишних затрат — поможет вещь, которая есть почти в каждом доме

20:37

Трамп может пойти на новые уступки Путину: в NYT раскрыли подробности

20:25

Обычную фольгу кладут в морозильник не просто так — в чём же хитрость

20:01

Зачем в ноябре выставляют рис у входа — что он символизирует

19:50

Не стоит сжигать опавшие листья: как превратить их в "черное золото" для огорода

19:47

Пуговицы из бабушкиной шкатулки могут стоить целое состояние: раскрыт тайный знак

19:44

"Время войны истекло": Зеленский обратился к Путину и анонсировал новые шаги

19:42

Зачем кладут грязные кухонные полотенца в микроволновую печь — необычный метод

19:26

Чайно-гибридные розы не замерзнут: как защитить кусты от сильных морозов

19:14

Как защитить технику от скачков напряжения — устройство для домашней сети

19:10

Технофашисты Вэнса и Маска выгодны Кремлю: Эйдман о расколе республиканцевмнение

18:51

Мерц обсудил с Трампом войну в Украине: какую общую позицию согласовали лидеры

18:51

Два похожих растения, но совершенно разные плоды: какую айву посадить на участкеВидео

18:44

Пауки боятся резких запахов — какие ароматы помогают их отпугнуть

18:42

"Эти переговоры — не последние": Буданов оценил шансы на прорыв в Абу-Даби

18:41

Свет будут отключать не всем: "Укрэнерго" предупредило об ограничениях 7 ноября

18:22

Черная, белая или красная нить на руке — о чем говорит ее цвет

18:21

Трамп анонсировал "масштабную сделку" по Украине: в Кремле впервые отреагировали

18:13

Что на самом деле означает буква E на механической коробке передач: ответ удивит многих

Реклама
17:54

Коробка передач подает сигнал перед поломкой — многие водители его игнорируют

17:45

Белое полотенце на зеркале автомобиля: какой сигнал подает водитель

17:36

Как выбрать стильный и теплый пуховик: 7 советов стилиста на зиму 2027Видео

17:30

Olympic Dreams в США: прием в Майами и 8 медалей на Panamerican Open/Cup

17:29

Что покупать на Черную пятницу: самые выгодные и интересные категории новости компании

17:24

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября: Тельцам — выбор, Рыбам — новые возможности

17:15

Садоводам советуют просверлить отверстие в пне и накрыть его — для чего

17:05

Традиционный ламинат теряет популярность: на какую альтернативу массово переходят поляки

17:00

Не уксус и не лимон: что добавить в борщ для насыщенного красного цвета

16:47

Россия готовит удар по Киеву и еще трем областям: мониторы предупредили об угрозе

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять