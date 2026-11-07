Антуриум начал желтеть и покрываться пятнами: 6 ошибок, которые вредят растению

Это тропическое растение болезненно реагирует на прямой свет, жесткую воду, сухой воздух и избыток удобрений.

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Основные ошибки в уходе за антуриумом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Почему антуриум желтеет даже во влажной почве

Какой водой поливать цветок и как часто

При какой температуре растение может погибнуть

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Пожелтевшие листья, сухие коричневые пятна и отсутствие цветов у антуриума в большинстве случаев вызваны не болезнью, а неправильным уходом. Это тропическое растение болезненно реагирует на прямой солнечный свет, переувлажнение, жесткую воду, сухой воздух, избыток удобрений и холод, сообщает Poradnik Ogrodniczy.

В дикой природе антуриум растет в тропических лесах Центральной и Южной Америки, под пологом деревьев, куда проникает только рассеянный свет. Поэтому прямые солнечные лучи для него опасны: листья покрываются сухими бурыми ожогами, тускнеют и светлеют, а покрывало соцветия может выцвести. В то же время в глубокой тени цветок перестает расти и не зацветает.

Оптимальное место для вазона - подоконник с восточной или северо-восточной ориентацией. На слишком солнечном окне горшок лучше отодвинуть вглубь комнаты или прикрыть плотной занавеской или рольставнем. Зимой, наоборот, растение переставляют в самое светлое место дома, а при недостатке света используют фитолампы.

Влажная почва и жесткая вода губят корни

Одна из самых распространённых ошибок - обильный полив в сочетании с неподходящим субстратом. Антуриум по своей природе является эпифитом, поэтому его корни нуждаются в постоянном доступе воздуха. В гидропонике кислород растворён в воде, а в горшке с постоянно влажной почвой его не хватает.

Из-за этого растение перестает усваивать влагу и питательные вещества: оно вянет, несмотря на влажную почву, а нижние листья желтеют и отмирают. Некоторые сорта при избытке воды и недостатке света, особенно зимой, покрываются тёмными неровными пятнами. К тому же в сырости активно размножаются почвенные патогены, вызывающие гниль корней.

Растению нужен рыхлый, хорошо дренированный субстрат с кислой реакцией pH 4,5–5,5, например, готовая смесь для монстер, филодендронов и тропических растений. Поливать следует регулярно, зимой реже, когда верхний слой почвы немного подсохнет, а воду из поддона сливать через 15–20 минут. Горшок должен быть с дренажными отверстиями и не слишком большим, ведь избыток почвы задерживает лишнюю влагу.

Не менее важно качество воды. Кальций из жёсткой водопроводной воды постепенно повышает pH почвы, и антуриум теряет способность усваивать микроэлементы, в частности железо. Так развивается хлороз: листовая пластина желтеет, а прожилки остаются зелеными. Слишком холодная вода также вредит, так как вызывает температурный шок и ослабляет растение.

Идеальный вариант - мягкая, слегка кислая вода комнатной температуры, например дождевая. Водопроводную воду перед поливом фильтруют и отстаивают не менее суток. Кислотность воды и почвы можно контролировать с помощью индикаторных полосок или электронного pH-метра.

Как ускорить цветение комнатных растений / Инфографика: Главред

Сухой воздух, избыток удобрений и сквозняки

Растениям, произрастающим во влажных лесах, комфортно при влажности 60–80%. В квартирах с отоплением или кондиционером растение быстро теряет влагу: кончики и края листьев засыхают и буреют, пластинки скручиваются, а цветы становятся мельче и появляются реже.

Повысить влажность поможет поддон с водой и камешками или керамзитом, при этом дно горшка не должно касаться воды. Другой вариант - увлажнитель рядом с вазоном. Опрыскивать листья мягкой водой можно ежедневно, однако соцветия лучше обходить стороной, иначе на них появятся бурые пятна.

Избыток минеральных удобрений засоляет почву, к чему антуриум особенно чувствителен. Корни перестают впитывать воду, поэтому края и кончики листьев сначала желтеют, а затем буреют и усыхают. Если же в удобрении слишком много азота и мало фосфора и калия, растение наращивает зеленую массу вместо бутонов.

Лучше всего подходят составы для цветущих растений с пониженным содержанием азота. Подкармливают антуриум раз в две недели с весны до конца лета, а осенью и зимой дозы резко сокращают или вовсе прекращают. Признаки засоления - остановка роста и белый налет на поверхности почвы. В таком случае субстрат промывают большим количеством мягкой воды и в дальнейшем удобряют реже.

Наиболее опасными для тропического растения являются холод и резкие перепады температуры, в частности зимние сквозняки. Если в помещении температура опустится ниже 12 °C, антуриум может погибнуть. Переохлаждение вызывает увядание и побурение цветков, пожелтение и засыхание нижних листьев, а также остановку роста.

Оптимальная температура воздуха для растения - 20–28 °C, а почва даже зимой не должна остывать ниже 18 °C. Вазон следует защитить от сквозняков, холода из негерметичных окон и прямого потока воздуха из кондиционера. Покупая антуриум в прохладную погоду, его нужно тщательно укутать, чтобы растение не переохладилось по дороге домой.

Смотрите видео об ошибках при выращивании антуриума:

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