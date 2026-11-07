Секрет идеально чистой раковины: простой прием против стойкой грязи

Особое внимание стоит уделить выбору губки. Хорошим помощником станет двусторонняя чистящая подушечка.

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Как отмыть раковину / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Небольшая хитрость для более эффективной уборки

Как прочистить раковину - важный совет

Кухонная мойка из нержавеющей стали требует регулярного ухода, поскольку на ее поверхности быстро появляются жирные следы, остатки продуктов, разводы и другие загрязнения.

При этом обычное мытье водой не всегда позволяет добиться идеальной чистоты. Поэтому лучше использовать универсальное чистящее средство, которое эффективно растворяет жир, размягчает засохшие загрязнения и не требует интенсивного трения, пишет Express.

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На первый взгляд уход за самой раковиной не представляет особой сложности. Однако больше всего времени обычно занимает очистка сушилки для посуды. В ее углублениях, соединениях и небольших бороздках постоянно задерживаются капли воды, известковый налет и частицы грязи. Даже после обычного ополаскивания отдельные участки остаются загрязненными, поэтому иногда приходится повторять уборку несколько раз.

Для решения этой проблемы можно воспользоваться чистящим спреем. Его преимущество заключается в универсальности: подобные составы подходят не только для кухонной мойки, но и для ухода за ванной комнатой, душевой кабиной, сантехникой и различными бытовыми поверхностями.

Во время уборки средство равномерно распыляют на загрязненные участки вокруг раковины, уделяя особое внимание местам скопления жира и засохших остатков пищи. После нанесения желательно оставить состав на несколько минут, чтобы активные компоненты успели подействовать.

Затем поверхность достаточно протереть губкой или влажной салфеткой. Размягченные загрязнения легко удаляются вместе с остатками пролитых продуктов, а сама мойка приобретает более ухоженный вид. При этом нет необходимости долго оттирать каждое пятно.

Небольшая хитрость для более эффективной уборки

Особое внимание стоит уделить выбору губки. Хорошим помощником станет двусторонняя чистящая подушечка, у которой каждая сторона предназначена для определенного типа загрязнений.

Мягкую поверхность удобно использовать для обычного протирания и удаления свежих следов, а более жесткая и шероховатая сторона помогает справляться с въевшимися пятнами и стойкими отложениями.

Благодаря такому сочетанию уборка становится быстрее и требует меньше физических усилий. Главное - учитывать особенности материала: для нержавеющей стали следует выбирать неабразивную сторону губки или предварительно проверять ее на незаметном участке, чтобы не оставить царапин.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - как прочистить раковину:

В видео демонстрируется комплексный способ устранения сильного засора на кухне, из-за которого вода практически перестала сливаться в канализацию. Вместо применения одного средства авторы показывают поэтапную очистку труб, сочетая несколько методов борьбы с плотными отложениями.

Работу начинают с использования сантехнического троса, с помощью которого разрушают скопившуюся внутри трубы пробку и освобождают путь для воды. После этого в ход идет вантуз: создаваемое им давление помогает отделить оставшиеся загрязнения и улучшить проходимость канализационной системы.

На следующем этапе используются специальные составы для очистки труб. Они предназначены для удаления остатков жира, органических отходов и других отложений, которые могут накапливаться на внутренних поверхностях канализации.

Все действия представлены последовательно: от первоначальной механической прочистки до окончательной обработки труб и проверки слива. Такой подход особенно актуален при серьезных засорах, когда привычные бытовые средства не дают желаемого результата.

В итоге авторы показывают, как сочетание различных способов очистки помогает справиться даже со сложными загрязнениями и восстановить нормальный отвод воды из кухонной раковины. При этом важно учитывать инструкции производителей чистящих средств и не смешивать разные химические составы.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.

Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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