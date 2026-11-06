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Садоводам советуют просверлить отверстие в пне и накрыть его - для чего

Руслана Заклинская
6 ноября 2026, 17:15
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Чтобы убрать старый пень с участка, не обязательно вызывать специалистов с тяжелой техникой.
Садоводам советуют просверлить отверстие в пне и накрыть его — для чего
Как избавиться от старого пня / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Как избавиться от старого пня без экскаватора и дорогой техники
  • Что добавить в отверстия, чтобы ускорить естественное разложение древесины
  • Помогают ли сухое молоко и азотные удобрения избавиться от пня

Старый пень посреди сада можно убрать без экскаватора и тяжелой техники. Для этого достаточно просверлить в нем несколько отверстий, добавить органический материал и накрыть мульчей.

Главред выяснил, как ускорить разложение пня, что нужно добавить в просверленные отверстия и стоит ли начинать процедуру в ноябре.

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Как избавиться от пня без экскаватора

Пень после спиливания дерева может оставаться в саду годами. Он мешает перекапывать землю, высаживать новые растения и обустраивать газон. Однако не обязательно сразу заказывать специальную технику, чтобы его убрать.

Древесина способна разлагаться естественным путем. Для этого нужно создать благоприятные условия для грибков и других микроорганизмов, участвующих в этом процессе, пишет Wprost.pl.

Скорость разложения зависит от породы дерева, размера пня, влажности и температуры. Особенно важен лигнин - компонент древесины, который замедляет её разрушение.

Если пень остается в сухом и солнечном месте, он может сохраняться много лет. Поэтому стоит позаботиться о достаточной влажности и контакте древесины с органическими материалами.

Помогает ли сухое молоко ускорить гниение пня

Среди популярных садоводческих советов можно встретить необычный способ с использованием сухого молока. Считается, что оно снабжает микроорганизмы белками и сахарами, благодаря чему древесина быстрее разлагается.

Однако достоверных исследований, подтверждающих эффективность этого метода, нет. Сухое молоко может привлекать животных и способствовать развитию определенных микроорганизмов, но это не означает, что они будут эффективно разрушать древесину.

Также нет убедительных оснований использовать для этой цели чеснок или английскую соль. Гораздо важнее обеспечить достаточную влажность, доступ кислорода и условия для развития организмов, которые естественным путем разлагают древесину.

Как подготовить пень к естественному разложению

Чтобы постепенно избавиться от старого пня, понадобятся дрель, зрелый компост, опавшая листва или древесная щепа.

Для этого нужно выполнить несколько простых действий:

  1. Просверлить отверстия. Сделайте несколько отверстий на верхней поверхности пня. Это увеличит площадь контакта древесины с влагой и микроорганизмами.
  2. Удалите остатки коры. Удалите свободные куски коры и древесины, чтобы облегчить контакт пня с органическими материалами.
  3. Добавить компост. Распределите зрелый компост по поверхности пня и вокруг его основания. Он поможет удерживать влагу и обеспечит дополнительную органику.
  4. Накройте мульчей. Используйте опавшие листья или древесную щепу. Они защитят древесину от пересыхания.
  5. Следите за влажностью. Во время длительной засухи периодически увлажняйте материал. Однако не стоит заливать отверстия водой, ведь микроорганизмам также нужен кислород.

В то же время не рекомендуется использовать поваренную соль, бензин и другие вещества, которые могут загрязнить почву и нанести вред растениям.

Ускорят ли азотные удобрения разложение древесины

Древесина содержит много углерода по сравнению с азотом. Поэтому микроорганизмы, участвующие в её разложении, могут нуждаться в дополнительном источнике этого элемента.

Однако это не означает, что любое азотное удобрение автоматически ускорит гниение пня. Результат зависит от условий, а избыток удобрений может вымываться в окружающую почву и воду.

Поэтому не стоит использовать универсальные рецепты с определённым количеством селитры. Эффективность таких смесей не подтверждена для всех видов древесины и условий.

Можно ли приступать к удалению пня в ноябре

Подготовить пень к естественному разложению можно даже осенью. В этот период легче поддерживать необходимую влажность, а опавшие листья можно использовать в качестве мульчи.

Однако с понижением температуры активность микроорганизмов замедляется. Поэтому не стоит ожидать, что пень исчезнет к весне.

Наиболее интенсивно древесина будет разлагаться в теплое время года, когда сохраняются достаточная влажность и благоприятная температура.

Когда лучше заказать фрезеровку пня

Естественный способ подходит тем, кто не торопится и может подождать несколько лет. Если же нужно быстро выровнять участок, обустроить газон или подготовить место для новых растений, лучше воспользоваться механическим удалением или фрезерованием.

Стоит также учитывать, что даже после удаления верхней части пня в земле остаются корни. Они постепенно разлагаются, а почва над ними со временем может проседать.

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Об источнике - Wprost

Wprost - это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно значимые вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.

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