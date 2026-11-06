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Большинство комнатных растений губит одна привычка: ее путают с правильным уходом

Дарья Пшеничник
6 ноября 2026, 04:41
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Сухой воздух в помещении, неподходящее место и тесный горшок также ослабляют растения.
цветочные горшки
Главная причина гибели растений - переувлажнение, а не засуха / Коллаж: Головред, фото: magnific

Вы узнаете:

видео дня
  • Почему комнатные растения гибнут от чрезмерного полива
  • Как проверить, нуждается ли вазон в воде
  • Какая влажность воздуха нужна тропическим видам

Чаще всего комнатные растения гибнут не из-за недостатка воды, а из-за чрезмерного полива. Постоянно влажная почва лишает корни кислорода и со временем вызывает гниение, сообщает NLCafé.

Проблема коварна тем, что внешне перелитое растение выглядит так же, как пересушенное: листья желтеют и опадают. Поэтому многие владельцы реагируют ещё одним поливом и только усугубляют ситуацию. На более поздней стадии от вазона может исходить затхлый запах.

Британское Королевское садоводческое общество (RHS) связывает подавляющее большинство случаев корневой гнили со слишком влажной почвой. Специалисты советуют перед каждым поливом проводить так называемую "пальцевую пробу". Если на глубине нескольких сантиметров земля еще влажная, вода растению, скорее всего, не нужна.

Даже аккуратный полив не поможет, если лишней воде некуда стекать. Застой на дне горшка создает идеальные условия для заболеваний корней. Садоводы рекомендуют горшки с дренажными отверстиями и рыхлый субстрат, который не удерживает влагу слишком долго. Все чаще в профессиональных рекомендациях советуют использовать и безторфяные смеси.

Свет, засуха и удобрения: другие ловушки

Многие растения слабеют из-за неудачно выбранного места. Распространенное убеждение, что всем цветам лучше всего на подоконнике, ошибочно: прямой солнечный свет и сквозняки создают для них серьезный стресс.

Тропические виды в основном предпочитают рассеянный свет и плохо переносят палящее солнце. Для других проблемой становится недостаток освещения: листья бледнеют, побеги вытягиваются, а растение постепенно истощается. Ключ к здоровью комнатного растения заключается в том, чтобы как можно точнее воссоздать условия его естественной среды обитания.

Противоположная крайность тоже встречается. В жару или в отопительный сезон некоторым видам требуется значительно больше воды. Когда почва полностью пересыхает, листья буреют, скручиваются и опадают. Особенно уязвимы спатифиллум и папоротники. Универсального графика полива не существует, поэтому ориентироваться следует на потребности конкретного растения, а не на недельное расписание.

С подкормкой так же легко ошибиться. Дефицит питательных веществ тормозит рост и делает листья тусклыми, а избыток повреждает корни. Специалисты Университета штата Огайо среди признаков перекормки называют бурые пятна на краях листьев и замедление роста.

Комнатные растения от влажности
Комнатные растения от влажности / Инфографика: Главред

Тесный вазон и сухой воздух

Если растение годами растет в одном горшке, корни со временем заполняют всё доступное пространство. Признаки того, что пришло время пересадки: горшок легко опрокидывается, корни вылезают из дна, рост заметно замедляется. Новый горшок обеспечивает свежие питательные вещества и больше места, и растение часто заметно ускоряет рост.

Воздух в современных квартирах значительно суше, чем в естественных ареалах обитания многих популярных видов. Особенно неблагоприятные условия создают радиаторы, кондиционеры и закрытые помещения. Многие тропические растения хорошо себя чувствуют при влажности не менее 50–60%, тогда как в отапливаемых домах этот показатель часто опускается ниже 30%.

Большинство растений можно спасти, если вовремя заметить проблему. Желтые листья, неприятный запах почвы или остановка роста ещё не означают, что вазон обречён. Часто достаточно изменить режим полива, переставить растение в другое место или пересадить его.

Смотрите видео об ошибках, из-за которых гибнут комнатные растения:

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Об источнике: nlc.hu

Сайт nlc.hu (расшифровывается как Nők Lapja Café) - это крупнейший и самый популярный женский онлайн-журнал в Венгрии. Ресурс имеет огромный охват в стране и позиционируется как масштабный лайфстайл-портал для широкой аудитории.

Проект собирает более 2 миллионов уникальных пользователей в месяц (что для Венгрии с населением около 9,6 млн человек - колоссальный показатель). В Facebook у издания более 800 тысяч подписчиков.

Сайт принадлежит одному из ведущих венгерских медиахолдингов Central Médiacsoport (Центральная медиагруппа). Этот же холдинг выпускает такие бренды, как 24.hu, Marie Claire Hungary, Nosalty и культовый печатный журнал Nők Lapja ("Женский журнал"), цифровым продолжением которого исторически и стал nlc.hu.

Изначально nlc.hu был классическим женским медиаресурсом (мода, красота, рецепты). Сегодня СМИ функционирует как полноценное развлекательно-информационное издание, которое пишет о новостях шоу-бизнеса и культуры, стиле жизни и здоровье.

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