Военные смогут служить по месту жительства детей: кого коснутся изменения

Перевод возможен на равнозначную или более низкую должность с учётом укомплектованности воинских частей.

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Что изменится для военнослужащих, воспитывающих детей с инвалидностью / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Военные, у которых есть дети с инвалидностью, смогут служить ближе к дому

Решение Главнокомандующий ВСУ принял 31 октября 2026 года

Перевод возможен на равнозначные или более низкие должности

Военнослужащие ВСУ, воспитывающие и содержащие детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, смогут проходить службу по месту жительства своих детей или в ближайшей возможной местности. Об этом сообщает Офис военного омбудсмена.

"По результатам обращения Офиса военного омбудсмена, в соответствии с решением Главнокомандующего ВСУ от 31.10.2026, командующим родами войск (сил) и руководителям органов военного управления доведены требования о неукоснительном выполнении Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины при рассмотрении рапортов о переводе по семейным обстоятельствам военнослужащих, воспитывающих и содержащих детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет", - говорится в сообщении. видео дня

Военнослужащий может рассчитывать на равнозначную или более низкую должность в воинской части или органе военного управления, дислоцирующихся там, где проживает ребенок, или как можно ближе к этому месту.

В то же время окончательное решение будет зависеть от уровня укомплектованности конкретных частей.

В Офисе военного омбудсмена отмечают, что нововведение позволит родителям активнее участвовать в жизни детей и непосредственно заботиться о них.

Кроме того, аналогичные обращения с просьбой разрешить военным служить ближе к месту проживания ребенка направлены в Государственную пограничную службу, Государственную специальную службу транспорта и Национальную гвардию Украины.

Какие украинцы могут проходить службу по месту жительства / Инфографика: Главред

Могут ли в Украине изменить призывной возраст и мобилизовать женщин

Народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что Верховная Рада не рассматривает никаких законопроектов о снижении призывного возраста ниже 25 лет или привлечении женщин в ряды ВСУ.

По его словам, идеи привлекать женщин посредством мобилизации нет ни в Министерстве обороны, ни в командовании ВСУ.

"Ни снижение возраста ниже 25 лет, ни мобилизацию женщин не планируют", - подчеркнул он.

Однако нардеп подчеркнул, что в перспективе депутаты могут вернуться к другой возрастной норме - предельному возрасту пребывания на военной службе.

Степени пригодности к военной службе / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Вооруженных силах Украины вводят усиленный контроль за медицинскими осмотрами военнообязанных. Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый подписал приказ, предусматривающий систематический мониторинг решений военно-врачебных комиссий при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Также в Украине вступили в силу новые правила бронирования военнообязанных работников. Для предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов установлен лимит бронирования на уровне 95% вместо 100%.

Кроме того, украинцы, вернувшиеся с временно оккупированных территорий или из-за рубежа, смогут получить трехмесячную отсрочку от мобилизации. В течение этого времени мобилизовать человека можно будет только на добровольной основе. Соответствующий законопроект № 16034 зарегистрирован в Верховной Раде.

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О персоне: Федор Вениславский Фе́дор Владими́рович Венислав́ский (род. 16 мая 1969 года, Олика, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государственного строительства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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