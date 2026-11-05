Военные смогут служить по месту жительства детей: кого коснутся изменения

Кратко:
- Военные, у которых есть дети с инвалидностью, смогут служить ближе к дому
- Решение Главнокомандующий ВСУ принял 31 октября 2026 года
- Перевод возможен на равнозначные или более низкие должности
Военнослужащие ВСУ, воспитывающие и содержащие детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, смогут проходить службу по месту жительства своих детей или в ближайшей возможной местности. Об этом сообщает Офис военного омбудсмена.
"По результатам обращения Офиса военного омбудсмена, в соответствии с решением Главнокомандующего ВСУ от 31.10.2026, командующим родами войск (сил) и руководителям органов военного управления доведены требования о неукоснительном выполнении Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины при рассмотрении рапортов о переводе по семейным обстоятельствам военнослужащих, воспитывающих и содержащих детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет", - говорится в сообщении.видео дня
Военнослужащий может рассчитывать на равнозначную или более низкую должность в воинской части или органе военного управления, дислоцирующихся там, где проживает ребенок, или как можно ближе к этому месту.
В то же время окончательное решение будет зависеть от уровня укомплектованности конкретных частей.
В Офисе военного омбудсмена отмечают, что нововведение позволит родителям активнее участвовать в жизни детей и непосредственно заботиться о них.
Кроме того, аналогичные обращения с просьбой разрешить военным служить ближе к месту проживания ребенка направлены в Государственную пограничную службу, Государственную специальную службу транспорта и Национальную гвардию Украины.
Могут ли в Украине изменить призывной возраст и мобилизовать женщин
Народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что Верховная Рада не рассматривает никаких законопроектов о снижении призывного возраста ниже 25 лет или привлечении женщин в ряды ВСУ.
По его словам, идеи привлекать женщин посредством мобилизации нет ни в Министерстве обороны, ни в командовании ВСУ.
"Ни снижение возраста ниже 25 лет, ни мобилизацию женщин не планируют", - подчеркнул он.
Однако нардеп подчеркнул, что в перспективе депутаты могут вернуться к другой возрастной норме - предельному возрасту пребывания на военной службе.
Мобилизация в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Вооруженных силах Украины вводят усиленный контроль за медицинскими осмотрами военнообязанных. Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый подписал приказ, предусматривающий систематический мониторинг решений военно-врачебных комиссий при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.
Также в Украине вступили в силу новые правила бронирования военнообязанных работников. Для предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов установлен лимит бронирования на уровне 95% вместо 100%.
Кроме того, украинцы, вернувшиеся с временно оккупированных территорий или из-за рубежа, смогут получить трехмесячную отсрочку от мобилизации. В течение этого времени мобилизовать человека можно будет только на добровольной основе. Соответствующий законопроект № 16034 зарегистрирован в Верховной Раде.
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О персоне: Федор Вениславский
Фе́дор Владими́рович Венислав́ский (род. 16 мая 1969 года, Олика, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государственного строительства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия.
Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
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