Мобилизация в Украине: кому не дадут бронирование ни при каких условиях в 2026 году

Заявки на 2026 год могут быть отклонены из-за проблем с учетом или статусом работодателя.

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Мобилизация 2026 - кому откажут в бронировании и почему / Коллаж: Главред

Читайте в материале:

Почему работнику могут отказать в бронировании в 2026 году

Какие требования предъявляются к работодателю и военнообязанному

Как воинский учет и данные в реестрах влияют на бронирование

В 2026 году для получения бронирования от мобилизации военнообязанный должен соответствовать ряду требований, а его работодатель - выполнять установленные критерии. Даже если работник трудится на предприятии, имеющем право бронировать персонал, несоответствие требованиям по военному учету, уточнению данных или статусу предприятия может стать причиной отказа. Об этом сообщил адвокат Алексей Мендрух в видео на своем YouTube-канале.

Могут ли отказать в бронировании из-за специальности, связанной с воинским учетом

Военно-учетная специальность сама по себе не является основанием для отказа в бронировании, пояснил адвокат Алексей Мендрух в видео на своем YouTube-канале. По его словам, распространенные опасения относительно специальностей, по которым якобы запрещено бронировать работников, не соответствуют описанному им порядку.

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Механизм бронирования регулирует постановление Кабинета министров № 76. Оно предусматривает подачу списков военнообязанных в электронной форме через портал "Дия". Поэтому наличие определенной военно-учетной специальности не означает автоматического отказа.

"Дия" / Инфографика: Главред

"Военнообязанные, указанные в пункте 1 данного порядка, подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности", - пояснил Алексей Мендрух.

В то же время значение имеют возраст и статус человека. По словам юриста, бронирование касается военнообязанных, подлежащих призыву во время мобилизации. Лица, достигшие предельного возраста пребывания в запасе или исключенные из воинского учета, не относятся к категории тех, кого бронируют по этой процедуре.

"Они не подлежат бронированию и их не забронируют ни при каких условиях", - подчеркнул адвокат, говоря о лицах, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.

Вручение повесток в Украине / Инфографика: Главред

Почему предприятие может лишиться права бронировать работников

Для получения бронирования недостаточно работать на предприятии, которое ранее имело соответствующее право. Работодатель должен сохранять статус критически важного предприятия и соответствовать установленным требованиям.

Алексей Мендрух обратил внимание на необходимость повторного подтверждения критичности. По его словам, в сентябре 2026 года предприятия должны были пройти соответствующую процедуру. Если организация не подтвердила свой статус или утратила его, она не сможет бронировать работников на этом основании.

"Вопрос номер один - может ли ваше предприятие, исходя из его критичности, забронировать вас", - отметил адвокат.

Юрист советует выяснять этот вопрос заранее и не полагаться только на обещания работодателя. Если статус предприятия изменился, прежнее право на резервирование персонала не гарантирует, что такая возможность сохранится.

Какая зарплата необходима для резервирования от мобилизации в 2026 году

Для резервирования работников по общим правилам для критически важных предприятий имеет значение размер начисленной заработной платы. Алексей Мендрух заявил, что в 2026 году минимальный порог, по его объяснению, составляет 25 941 гривну.

Если начисленная работнику зарплата ниже этого уровня, оформить отсрочку по соответствующей процедуре может не получиться.

"Чтобы вас забронировали, вам нужно начислять заработную плату не ниже 25 941 гривны. Если у вас заработная плата будет ниже, вас забронировать также невозможно", - пояснил юрист.

В то же время, по словам Мендруха, требование относительно зарплаты распространяется не на все категории работодателей. Он перечислил исключения для отдельных государственных и коммунальных предприятий, резидентов "Дія.City", религиозных организаций, верифицированных гуманитарных организаций, а также ряда предприятий энергетической, газовой и угольной отраслей и критической инфраструктуры.

Можно ли получить бронирование без военного учета

Для оформления бронирования по общей процедуре работник должен состоять на воинском учете, а сведения о нем должны соответствовать установленным требованиям. Если информации о военнообязанном нет в соответствующем реестре, сначала необходимо выяснить причину и урегулировать вопрос учета.

Алексей Мендрух пояснил, что без надлежащих учетных данных электронная система может не позволить оформить бронирование.

"Если вы не состоите на учете, то вам нужно встать на учет, чтобы вы могли забронировать билет", - пояснил адвокат.

По его словам, в отдельных случаях человек может обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в письменной форме, чтобы выяснить возможность постановки на воинский учет без личного явления. Однако способ решения вопроса зависит от конкретных обстоятельств, а иногда без посещения ТЦК и СП не обойтись.

Розыск ТЦК - что нужно знать / Инфографика: Главред

Могут ли отказать в бронировании из-за розыска ТЦК

Даже нахождение на воинском учете не гарантирует успешного оформления бронирования. Одним из возможных препятствий адвокат Алексей Мендрух назвал наличие в системе сведений о розыске по линии ТЦК и СП.

По словам юриста, при подаче заявки электронная система проверяет информацию о военнообязанном. Если в ней отображается соответствующий статус, оформление бронирования может быть заблокировано.

"Если на вас объявлен розыск, конечно, вас никто не забронирует. Система покажет эту проблему, и бронирование просто не пройдет", - заявил Алексей Мендрух.

Адвокат также рассказал о случаях, когда соответствующая отметка появляется повторно даже после попыток её устранить. В таких ситуациях, по его словам, необходимо выяснить причины возникновения статуса и определить способ его правового урегулирования.

Обязательно ли устанавливать приложение "Резерв+" для бронирования

Для оформления бронирования важно не только иметь электронный военно-учетный документ, но и следить за актуальностью данных. Алексей Мендрух пояснил, что сформировать электронный военно-учетный документ можно через "Дию", не устанавливая приложение "Резерв+". Однако наличие документа не гарантирует, что все необходимые сведения уточнены.

По словам адвоката, при оформлении бронирования система проверяет информацию о воинском учете. Если данные остаются неуточненными, работодатель может получить отказ даже при наличии электронного документа без отметки о розыске.

"У вас может быть сформирован электронный военно-учетный документ. Он даже может быть чистым, без отметки о розыске, через эту "Дию". Вы приносите его работодателю, а работодатель говорит: у тебя неточные данные, и система мне отказывает", - пояснил Алексей Мендрух.

По словам юриста, уточнить сведения можно путем обращения в ТЦК и СП или с помощью "Резерв+". Если человек не пользуется приложением, ему стоит заранее выяснить, как обновить данные другим доступным способом.

"Если вы не устанавливаете "Резерв+", то вы не решаете один из вопросов - уточнение данных. Это также предусмотрено постановлением Кабмина № 76", - отметил адвокат.

"Резерв+" / Инфографика: Главред

Кто может получить бронирование на 45 дней для урегулирования проблем с документами

Для отдельных категорий работников предусмотрен специальный механизм отсрочки, связанный с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. По словам Алексея Мендруха, в определенных случаях отсрочку могут оформить на 45 календарных дней, чтобы у работника было время урегулировать вопросы военного учета.

Однако этот механизм не распространяется автоматически на всех работников критически важных предприятий. Возможность воспользоваться им зависит от категории работодателя и конкретных условий, установленных законодательством.

"К сожалению, у нас предприятия могут получить отсрочку. Когда этот законопроект был внесен в Верховную Раду, я думал, что они добавят эту поправку и все предприятия, относящиеся к сфере экономики, смогут получить отсрочку на 45 дней. Это было бы хорошо, на мой взгляд, это мое мнение", - рассказал Алексей Мендрух.

Адвокат подчеркнул, что работникам, планирующим воспользоваться этим механизмом, необходимо проверить, относится ли их работодатель к соответствующей категории. Одного лишь наличия проблем с документами недостаточно, чтобы автоматически получить дополнительные 45 дней отсрочки.

Кого не бронируют в 2026 году:

Работников предприятий, не имеющих действующего статуса критически важных или не подтвердивших свою критичность;

Работников, которым начисляют зарплату менее 25 941 грн, если на них распространяется это требование;

Военнообязанных, не состоящих на воинском учете;

Лиц, находящихся в розыске ТЦК;

Лиц, не уточнивших свои военно-учетные данные;

Лиц, которые по закону не подлежат призыву во время мобилизации, в частности тех, кто достиг 60 лет или исключен из воинского учета.

Когда работники теряют бронирование после отмены статуса критически важного предприятия

Если предприятие теряет статус критически важного, его работники фактически сразу теряют бронирование. Об этом в интервью Главреду рассказал управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и партнеры" Никита Муренко.

По словам юриста, оформление бронирования может длиться до 72 часов, тогда как отмена происходит в течение одного дня.

"С технической точки зрения это одинаковая процедура: и там, и там через портал "Дия" подается заявка. При оформлении бронирования человека проверяют, в частности, на наличие в розыске. Но все эти системы уже работают в цифровом формате. Находится ли человек в розыске, видно в реестре "Оберег". Почему бронирование занимает до трех дней, а отмена бронирования - один день, мне непонятно", - отметил Муренко.

После потери предприятием критического статуса его работники теряют отсрочку и подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Бронирование от мобилизации - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Сергей Корецкий отмечал, что правительство в настоящее время работает над пересмотром системы бронирования военнообязанных, однако соответствующее постановление все еще находится на стадии доработки и окончательно не принято. Глава правительства отметил, что Генеральный штаб испытывает острую потребность в пополнении личного состава, однако заверил, что для предприятий критической инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса радикальных изменений в правилах не предусмотрено.

В то же время министр цифровой трансформации Оксана Ферчук заявила о существенном усилении государственного контроля за соблюдением правил бронирования и активных проверках бизнеса на предмет возможных злоупотреблений. По её словам, благодаря цифровым инструментам и реестрам регулирующие органы могут эффективно выявлять любые несоответствия в представленных списках, что в первую очередь коснется компаний IT-сектора и сферы услуг.

Ранее управляющий партнер юридической компании Никита Муренко предположил, что основанием для очередного пересмотра порядка мобилизации и критериев бронирования может стать очередная волна масштабного комплектования российской армии. Юрист пояснил, что нынешние законодательные и административные инициативы вызваны в первую очередь дефицитом личного состава на линии фронта и ситуативным подходом к комплектованию подразделений Сил обороны.

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О персоне: Никита Муренко Никита Муренко - управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры". Специализируется на правовом сопровождении бизнеса, вопросах отсрочки от призыва военнообязанных работников, мобилизационном законодательстве, трудовых и административных процедурах. В комментариях для СМИ объясняет изменения в правилах резервирования, статусе критически важных предприятий, отсрочках от мобилизации и правовых рисках для работодателей и работников.

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