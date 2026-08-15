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Контроль за бронированием усилится: кого затронут новые проверки

Мария Николишин
15 августа 2026, 18:23
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Министр заявила, что дальнейшие изменения в сфере бронирования будут зависеть от ситуации и динамики войны.
Контроль за бронированием усилится: кого затронут новые проверки
Контроль за соблюдением правил бронирования / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Ферчук:

  • Государство усилит контроль за бронированием в ИТ
  • Компании будут проверяться на соблюдение требований
  • Нарушения ставят под сомнение сам механизм бронирования

Государство усилит контроль за соблюдением правил бронирования работников, и в первую очередь это коснется ИТ-сектора - компании будут проверяться на возможные злоупотребления. Об этом заявила министр цифровой трансформации Оксана Ферчук в интервью DOU.

"Государство будет уделять больше внимания соблюдению правил резервирования. Мы договорились с сообществом об одном простом моменте: ИТ-компании должны четко соблюдать требования законодательства и не допускать злоупотреблений", - подчеркнула она.

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По ее словам, нарушения со стороны отдельных компаний могут поставить под сомнение целесообразность самого механизма бронирования.

В качестве примера Ферчук привела ситуацию, когда компания бронирует определенное количество специалистов, а впоследствии сокращает штат - но количество забронированных не пересматривает.

Она добавила, что такие несоответствия хорошо прослеживаются в цифровых системах, поэтому государство сможет их выявлять и устранять.

Министр отметила, что ее задача - сохранить условия для развития той части ИТ-отрасли, которая работает в соответствии с правилами.

Ферчук также сказала о том, что дальнейшие изменения в сфере резервирования будут зависеть от ситуации и динамики войны.

Когда могут измениться правила мобилизации

Управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и партнеры" Никита Муренко заявил, что в Украине осенью могут вновь изменить правила мобилизации и бронирования, особенно если Россия объявит дополнительную мобилизацию или усилит наступление.

По его словам, Украина сейчас вынуждена реагировать на проблемы с комплектованием войск ситуативно.

"Если Россия объявит дополнительную мобилизацию, откроет новые направления или усилит наступление, в частности на севере или юге, я вполне ожидаю, что в Украине тоже изменят правила", - отметил он.

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Какие украинцы могут проходить службу по месту жительства / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на сайте Кабинета министров зарегистрировали электронную петицию с требованием ввести обязательную мобилизацию для женщин, не имеющих детей. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко опроверг слухи о возможных изменениях в законодательстве.

Также в Украине получила широкую огласку электронная петиция с требованием отменить право на отсрочку от мобилизации и увольнение со службы для мужчин, воспитывающих троих и более детей в возрасте до 18 лет.

Командир 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" Сил беспилотных систем Юрий "Ахиллес" Федоренко говорил, что для того, чтобы уменьшить масштабы принудительной мобилизации и увеличить количество добровольцев, Украине необходимо обеспечить достаточное финансирование, предоставить военнослужащим надежные социальные гарантии и достойное денежное обеспечение.

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О персоне: Никита Муренко

Никита Муренко - управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры". Специализируется на правовом сопровождении бизнеса, вопросах отсрочки от призыва военнообязанных работников, мобилизационном законодательстве, трудовых и административных процедурах. В комментариях для СМИ объясняет изменения в правилах бронирования, статусе критически важных предприятий, отсрочках от мобилизации и правовых рисках для работодателей и работников.

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