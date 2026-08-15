Опытные хозяйки перед сном посыпают веник солью: для чего

Простой домашний лайфхак с солью, уксусом и горячей водой помогает продлить срок службы веника.

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Хозяйки замачивают веник в горячей воде с солью / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Зачем замачивать веник в соленой воде

Как правильно использовать соль и уксус

Сколько времени нужно держать веник в растворе

Веник регулярно соприкасается с пылью, грязью и другими загрязнениями. Со временем его щетина может терять форму, становиться мягкой и распушаться. Поэтому для ухода за этим инструментом для уборки можно использовать простой домашний метод.

Главред узнал, зачем веник замачивают в горячей воде с солью и уксусом.

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Зачем замачивать веник в соли

Для этого способа используют горячую воду, белый уксус и соль. Такая смесь помогает очистить щетину от накопившейся грязи и может сделать ее более упругой, пишет El Cronista.

Соль в сочетании с горячей водой и уксусом помогает волокнам щетины лучше сохранять форму. Именно поэтому так можно предотвратить их чрезмерное распушивание и деформацию.

В то же время этот способ не стоит воспринимать как гарантированный способ продлить срок службы любой щетки. Эффект зависит от материала и состояния щетины.

Как правильно замачивать веник

Для процедуры понадобятся:

ведро горячей воды;

1 стакан белого уксуса;

полстакана соли;

веник.

Сначала налейте в ведро горячую воду. Ее должно быть достаточно, чтобы полностью погрузить щетину веника.

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Затем добавьте стакан белого уксуса и полстакана соли. Тщательно перемешайте, чтобы соль частично растворилась в воде.

После этого опустите веник в раствор щетиной вниз. Важно, чтобы в воде находилась именно щетина, а не вся конструкция веника.

Смотрите видео о том, как нужно использовать соль для очистки веника:

Как долго держать веник в растворе

Для базовой очистки достаточно оставить веник примерно на 30 минут. За это время горячая вода поможет размягчить загрязнения, а соль и уксус - очистить волокна.

Если веник сильно загрязнён, его можно оставить в растворе на более длительное время. Именно поэтому некоторые поклонники этого лайфхака рекомендуют проводить процедуру вечером, а веник оставлять замоченным на ночь.

Однако оставлять в горячей воде надолго стоит только ту веник, материал которой это позволяет. Для деликатных или натуральных волокон длительное замачивание может быть нежелательным.

Что делать после замачивания

После процедуры веник нужно достать из ведра и хорошо промыть чистой водой, чтобы удалить остатки соли и уксуса. Затем его необходимо правильно высушить.

Лучше всего поставить или подвесить веник так, чтобы щетина была направлена вниз. Это позволит воде стекать и поможет волокнам сохранить форму.

Не стоит оставлять мокрый веник щетиной вверх. Из-за этого вода может скапливаться у основания щетины, а сами волокна могут деформироваться.

После полного высыхания веник можно снова использовать для уборки.

Как часто можно повторять процедуру

Замачивать веник в таком растворе можно время от времени, когда щетина заметно загрязнилась или потеряла форму. Постоянно проводить процедуру после каждой уборки нет необходимости.

Также важно регулярно очищать веник от волос и крупного мусора и не оставлять его мокрым после использования. Соль, уксус и горячая вода могут быть простым дополнением к уходу за веником, но они не заменяют обычную очистку и правильное хранение инструмента.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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