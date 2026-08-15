"Жене не понравится": Роналду изменил внешность после свадьбы

Вы узнаете:
- Криштиану Роналду появился с новым цветом волос
- Как сейчас выглядит легендарный футболист
Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду сумел приковать к себе внимание всего спортивного мира еще до начала официальных матчей. В своем Instagram футболист опубликовал фото с новым цветом волос.
Вернувшись к тренировкам с саудовским клубом "Аль-Наср", 41-летний футболист предстал перед публикой в совершенно неожиданном образе - он покрасил волосы в ярко-рыжий цвет.
"Вернулся", - лаконично подписал кадр с тренировочного поля Роналду в своих социальных сетях. Посмотреть на обновленный стиль звезды в игре болельщики смогут уже в субботу, 15 августа, когда "Аль-Наср" откроет новый сезон Саудовской Про-лиги матчем против "Аль-Фатеха".
Новый стиль Криштиану спровоцировал бурные дискуссии в комментариях. Поклонники разделились на два лагеря: одни восхищаются смелостью футболиста, а другие с иронией сочувствуют его супруге Джорджине Родригес.
"Непривычный цвет для Роналду, но он все равно выглядит стильно!"
"Он теперь выглядит еще моложе! Очень идет"
"Зачем ему этот рыжий? А вдруг жене не понравится?"
"На месте Джорджины я бы подала на развод…"
Несмотря на неоднозначные оценки внешности, фанатов радует боевой настрой форварда. Роналду выглядит полностью восстановившимся и готовым к новым победам.
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О персоне: Криштиану Роналду
Криштиану Роналду - португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба "Ан-Наср" и сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времен, сообщает Википедия.
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