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"Жене не понравится": Роналду изменил внешность после свадьбы

Кристина Трохимчук
15 августа 2026, 05:55
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Легендарный футболист продемонстрировал кардинальную смену имиджа.
Как изменился Криштиану Роналду
Как изменился Криштиану Роналду / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Криштиану Роналду

Вы узнаете:

  • Криштиану Роналду появился с новым цветом волос
  • Как сейчас выглядит легендарный футболист

Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду сумел приковать к себе внимание всего спортивного мира еще до начала официальных матчей. В своем Instagram футболист опубликовал фото с новым цветом волос.

Вернувшись к тренировкам с саудовским клубом "Аль-Наср", 41-летний футболист предстал перед публикой в совершенно неожиданном образе - он покрасил волосы в ярко-рыжий цвет.

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Новый цвет волос Криштиану Роналду
Новый цвет волос Криштиану Роналду / фото: instagram.com, Криштиану Роналду

"Вернулся", - лаконично подписал кадр с тренировочного поля Роналду в своих социальных сетях. Посмотреть на обновленный стиль звезды в игре болельщики смогут уже в субботу, 15 августа, когда "Аль-Наср" откроет новый сезон Саудовской Про-лиги матчем против "Аль-Фатеха".

Новый стиль Криштиану спровоцировал бурные дискуссии в комментариях. Поклонники разделились на два лагеря: одни восхищаются смелостью футболиста, а другие с иронией сочувствуют его супруге Джорджине Родригес.

Как раньше выглядел Роналду
Как раньше выглядел Роналду / фото: instagram.com, Криштиану Роналду

"Непривычный цвет для Роналду, но он все равно выглядит стильно!"

"Он теперь выглядит еще моложе! Очень идет"

"Зачем ему этот рыжий? А вдруг жене не понравится?"

"На месте Джорджины я бы подала на развод…"

Несмотря на неоднозначные оценки внешности, фанатов радует боевой настрой форварда. Роналду выглядит полностью восстановившимся и готовым к новым победам.

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О персоне: Криштиану Роналду

Криштиану Роналду - португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба "Ан-Наср" и сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времен, сообщает Википедия.

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