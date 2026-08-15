"Жене не понравится": Роналду изменил внешность после свадьбы

Легендарный футболист продемонстрировал кардинальную смену имиджа.

https://glavred.info/starnews/zhene-ne-ponravitsya-ronaldu-izmenil-vneshnost-posle-svadby-10788464.html Ссылка скопирована

Как изменился Криштиану Роналду / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Криштиану Роналду

Вы узнаете:

Криштиану Роналду появился с новым цветом волос

Как сейчас выглядит легендарный футболист

Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду сумел приковать к себе внимание всего спортивного мира еще до начала официальных матчей. В своем Instagram футболист опубликовал фото с новым цветом волос.

Вернувшись к тренировкам с саудовским клубом "Аль-Наср", 41-летний футболист предстал перед публикой в совершенно неожиданном образе - он покрасил волосы в ярко-рыжий цвет.

видео дня

Новый цвет волос Криштиану Роналду / фото: instagram.com, Криштиану Роналду

"Вернулся", - лаконично подписал кадр с тренировочного поля Роналду в своих социальных сетях. Посмотреть на обновленный стиль звезды в игре болельщики смогут уже в субботу, 15 августа, когда "Аль-Наср" откроет новый сезон Саудовской Про-лиги матчем против "Аль-Фатеха".

Новый стиль Криштиану спровоцировал бурные дискуссии в комментариях. Поклонники разделились на два лагеря: одни восхищаются смелостью футболиста, а другие с иронией сочувствуют его супруге Джорджине Родригес.

Как раньше выглядел Роналду / фото: instagram.com, Криштиану Роналду

"Непривычный цвет для Роналду, но он все равно выглядит стильно!"

"Он теперь выглядит еще моложе! Очень идет"

"Зачем ему этот рыжий? А вдруг жене не понравится?"

"На месте Джорджины я бы подала на развод…"

Несмотря на неоднозначные оценки внешности, фанатов радует боевой настрой форварда. Роналду выглядит полностью восстановившимся и готовым к новым победам.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Кристина Соловий окончательно прокомментировала скандал с Эммой Антонюк. Певица поставила точку в конфликте, начавшемся после публичных заявлений журналистки о якобы нетрезвом состоянии артистки во время их интервью.

Также развод Виктора Гевко с женой Натальей спровоцировал новую волну обсуждений их личной жизни. Поклонники вспомнили скандальную историю 2020 года, когда в СМИ активно обсуждали возможный роман супруги актера на стороне и связанную с этим стычку.

Читайте также:

О персоне: Криштиану Роналду Криштиану Роналду - португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба "Ан-Наср" и сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времен, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред