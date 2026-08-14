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Ситуация обостряется: оккупанты продвинулись на важном участке фронта - детали

Инна Ковенько
14 августа 2026, 19:47обновлено 14 августа, 20:42
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В Донецкой области враг продвинулся в Покровском направлении.
Армия РФ добилась новых успехов на фронте
Армия РФ добилась новых успехов на фронте / Коллаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Главное:

  • Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
  • Армия РФ добилась новых успехов на Краматорском направлении

Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Российские войска продвинулись в Донецкой области.

О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в пятницу, 14 августа.

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Где продвинулся враг

По данным аналитиков, на Покровском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля и продвинуться вблизи города Белицкое Добропольской городской общины Покровского района.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Белицкого", - говорится в сообщении.

Ситуация обостряется: оккупанты продвинулись на важном участке фронта - детали
Россияне продвинулись вблизи Белицкого / Фото: DeepState

Что говорят в Генеральном штабе ВСУ

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на Покровском направлении украинские защитники отразили 25 атак врага. Оккупанты проявляли активность в районах Родинского и Сергиевки, а также осуществляли штурмы в направлениях Нового Донбасса, Ганновки, Шевченко, Новогришиного, Васильевки, Мирного, Удачного и Муравки.

В оперативной информации от Генштаба отмечается, что в целом за прошедшие сутки зафиксировано 222 боевых столкновения.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Может ли РФ открыть новый фронт - мнение военного

Командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин считает, что Россия может попытаться открыть новый фронт на севере Украины. По его словам, Кремль потенциально может использовать территорию Беларуси для наступления в направлении Черниговской и Сумской областей.

По мнению Капустина, такой сценарий может быть связан со стремлением Москвы изменить нынешнюю ситуацию на фронте. Он предполагает, что открытие нового направления стало бы одним из способов нарушить баланс сил, который пока не позволяет России получить существенное преимущество.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, 13 августа аналитики DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на фронте. Согласно обновленной карте, оккупационные войска РФ продвинулись в селе Марково Константиновской городской общины Краматорского района.

Напомним, Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления на Александровском направлении освободили 26 населенных пунктов в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Контрнаступательные операции демонстрируют способность Украины осуществлять относительно значительные тактические продвижения и восстанавливать отдельные элементы механизированного маневрирования на локализованных участках линии фронта. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Как писал Главред, в конце июля оккупационная армия страны-агрессора России предприняла попытку массированного танкового прорыва на Добропольском направлении, но пограничники подразделения "Феникс" во взаимодействии с смежными подразделениями сорвали вражеский план.

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Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

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