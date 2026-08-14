Что обязательно нужно сделать на даче в августе: как подготовить огород к зиме

Вы узнаете:
- Что собрать и посеять на огороде до осени
- Как ухаживать за деревьями и ягодными кустарниками
- Какие работы провести с почвой и компостом
Конец августа - важный период для дачников. В это время нужно не только собирать урожай помидоров, перцев и ягод, но и правильно подготовить участок к осени и следующему сезону. Главред расскажет об этом подробнее.
Как сообщает телеканал ITV MEDIA GROUP, из-за прохладных ночей, перепадов температур и утренней росы растениям может потребоваться дополнительная защита. Грамотное распределение работ в конце августа поможет сохранить урожай и подготовить почву к осенним работам.
Позаботьтесь об овощах
В конце лета не стоит без необходимости вносить большие дозы азотных удобрений, ведь избыток азота может стимулировать рост молодых побегов перед похолоданием. Подкормку нужно подбирать с учетом потребностей конкретной культуры и состояния почвы.
Для профилактики болезней томатов и картофеля можно использовать разрешенные биопрепараты. Также важно своевременно удалять пораженные листья и избегать полива по листьям, особенно вечером.
Спелые овощи следует регулярно собирать, чтобы растения продолжали формировать новые плоды. На освободившихся грядках в конце августа можно высевать культуры с коротким периодом вегетации - шпинат, укроп, салат, рукколу, кинзу и некоторые сорта редиса.
Видео о том, что и когда делать на огороде в августе по лунному календарю, можно посмотреть здесь:
Подготовьте грядки под озимые культуры
Участки, где осенью планируется посадка озимого лука и чеснока, можно подготовить заранее. Почву перекапывают, очищают от растительных остатков и сорняков, а затем оставляют на некоторое время, чтобы она осела.
Позаботьтесь о плодовых деревьях
Под тяжелые ветви яблонь и груш следует установить подпорки, чтобы они не сломались под весом плодов. Особое внимание следует уделить падалице: опавшие яблоки и груши нужно регулярно собирать, поскольку они могут стать источником распространения болезней и привлекать вредителей.
После сбора урожая ранних сортов необходимо оценить состояние деревьев. При необходимости можно провести подкормку в соответствии с потребностями растений и состоянием почвы. В сухую погоду плодовые деревья также нуждаются в достаточном поливе.
Обрежьте ягодные кусты
В ягодниках в конце лета следует удалить старые, сухие и поврежденные ветки. У малины после плодоношения удаляют побеги, которые уже дали урожай, а кусты при необходимости прореживают. Это помогает улучшить освещение и проветривание растений.
Не забудьте о цветнике
В конце августа можно собирать семена однолетних растений и удалять увядшие бутоны, чтобы сохранить декоративность цветника. Конец лета также подходит для деления и пересадки некоторых многолетников, в частности ирисов, флоксов и хост. Пионы обычно делят и пересаживают в конце лета или в начале осени, в зависимости от региона и погодных условий.
Посейте сидераты и заложите компост
Пустующие грядки можно засеять сидератами - горчицей, фацелией или рожью. Они помогут защитить почву от эрозии и обогатят её органикой после разложения.
Здоровые растительные остатки можно закладывать в компост, чередуя их с сухим материалом и скошенной травой. Больные растения и части, пораженные опасными заболеваниями, лучше не добавлять в обычный компост.
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Об источнике: ITV media group
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