Что обязательно нужно сделать на даче в августе: как подготовить огород к зиме

Августовские работы в саду влияют на состояние растений перед осенью. Садоводам рекомендуют убрать падалицу, посеять сидераты и подготовить грядки.

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Что нужно сделать на даче в августе / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

Что собрать и посеять на огороде до осени

Как ухаживать за деревьями и ягодными кустарниками

Какие работы провести с почвой и компостом

Конец августа - важный период для дачников. В это время нужно не только собирать урожай помидоров, перцев и ягод, но и правильно подготовить участок к осени и следующему сезону. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает телеканал ITV MEDIA GROUP, из-за прохладных ночей, перепадов температур и утренней росы растениям может потребоваться дополнительная защита. Грамотное распределение работ в конце августа поможет сохранить урожай и подготовить почву к осенним работам.

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Позаботьтесь об овощах

В конце лета не стоит без необходимости вносить большие дозы азотных удобрений, ведь избыток азота может стимулировать рост молодых побегов перед похолоданием. Подкормку нужно подбирать с учетом потребностей конкретной культуры и состояния почвы.

Для профилактики болезней томатов и картофеля можно использовать разрешенные биопрепараты. Также важно своевременно удалять пораженные листья и избегать полива по листьям, особенно вечером.

Спелые овощи следует регулярно собирать, чтобы растения продолжали формировать новые плоды. На освободившихся грядках в конце августа можно высевать культуры с коротким периодом вегетации - шпинат, укроп, салат, рукколу, кинзу и некоторые сорта редиса.

Видео о том, что и когда делать на огороде в августе по лунному календарю, можно посмотреть здесь:

Подготовьте грядки под озимые культуры

Участки, где осенью планируется посадка озимого лука и чеснока, можно подготовить заранее. Почву перекапывают, очищают от растительных остатков и сорняков, а затем оставляют на некоторое время, чтобы она осела.

Позаботьтесь о плодовых деревьях

Под тяжелые ветви яблонь и груш следует установить подпорки, чтобы они не сломались под весом плодов. Особое внимание следует уделить падалице: опавшие яблоки и груши нужно регулярно собирать, поскольку они могут стать источником распространения болезней и привлекать вредителей.

После сбора урожая ранних сортов необходимо оценить состояние деревьев. При необходимости можно провести подкормку в соответствии с потребностями растений и состоянием почвы. В сухую погоду плодовые деревья также нуждаются в достаточном поливе.

Лунный посевной календарь на август 2026 / Инфографика: Главред

Обрежьте ягодные кусты

В ягодниках в конце лета следует удалить старые, сухие и поврежденные ветки. У малины после плодоношения удаляют побеги, которые уже дали урожай, а кусты при необходимости прореживают. Это помогает улучшить освещение и проветривание растений.

Не забудьте о цветнике

В конце августа можно собирать семена однолетних растений и удалять увядшие бутоны, чтобы сохранить декоративность цветника. Конец лета также подходит для деления и пересадки некоторых многолетников, в частности ирисов, флоксов и хост. Пионы обычно делят и пересаживают в конце лета или в начале осени, в зависимости от региона и погодных условий.

Посейте сидераты и заложите компост

Пустующие грядки можно засеять сидератами - горчицей, фацелией или рожью. Они помогут защитить почву от эрозии и обогатят её органикой после разложения.

Здоровые растительные остатки можно закладывать в компост, чередуя их с сухим материалом и скошенной травой. Больные растения и части, пораженные опасными заболеваниями, лучше не добавлять в обычный компост.

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Об источнике: ITV media group ITV media group - это региональная медиакомпания из города Ровно. Информационный портал сочетает в себе функции телевидения, радио, новостной и развлекательной платформ. Также у медиакомпании есть собственные социальные сети, где пользователи могут высказать своё мнение в комментариях к материалу.

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