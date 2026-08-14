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Орхидея снова покроется цветами: понадобится продукт, который есть на кухне

Инна Ковенько
14 августа 2026, 17:25
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У орхидеи могут быть здоровые листья и крепкие корни, но при этом она может вообще не цвести
Орхидея снова покроется цветами: понадобится продукт, который есть на кухне
Почему орхидея перестает цвести / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

  • Почему орхидея перестает цвести
  • Как стимулировать цветение орхидеи
  • Как ухаживать за орхидеей

Орхидеи способны долго радовать своим цветением, но иногда они внезапно останавливаются в развитии, оставляя владельца лишь с зелеными листьями и стеблями.

Главред расскажет, почему орхидея не цветет и что сделать, чтобы стимулировать появление новых цветов.

видео дня

Почему орхидея перестает цвести

Освещение

Орхидеи хорошо себя чувствуют в светлых комнатах, где есть рассеянный естественный свет. Прямые солнечные лучи могут повредить листья, а слишком темное место не дает растению энергии для формирования цветоносов, пишет Top.pl. Поэтому важно найти баланс - свет должен быть ярким, но непрямым.

Полив и почва

Еще одна распространенная проблема - избыточное увлажнение. Если почва постоянно мокрая, корни начинают гнить, и растение теряет силы. Орхидеям нужен аэрированный субстрат, который быстро пропускает воду и не задерживает ее надолго. Поливать стоит только тогда, когда корни в прозрачном горшке приобретают светло-серебристый оттенок - это сигнал, что растение хочет пить.

Домашняя добавка с лимоном

Прежде чем прибегать к специальным удобрениям, рекомендуем попробовать простое домашнее средство. Лимонный сок способен слегка подкислить воду, снизив её pH. Для орхидей это может быть полезно, ведь они лучше усваивают питательные вещества в слабокислой среде.

Чтобы приготовить раствор, достаточно добавить сок одного лимона в три литра отстоянной воды. Горшок с растением погрузите в эту смесь примерно на 20 минут. Такой "витаминный коктейль" можно использовать время от времени, но не при каждом поливе. Чрезмерная кислотность может повредить корни, поэтому важно соблюдать меру.

3 способа размножения орхидей дома
3 способа размножения орхидей дома / Главред - инфографика

Специалисты советуют помнить, что ни одна добавка не заменит правильной среды для роста. Сначала стоит обеспечить орхидее свет, оптимальный полив и качественный субстрат. А уже после этого можно применять вспомогательные методы.

Смотрите видео о том, почему орхидея не цветет и что сделать, чтобы стимулировать появление новых цветов:

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Об источнике: Top.pl

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