РФ не сможет уничтожить критические системы Украины зимой: эксперт назвал условие

У Украины ещё есть время, чтобы предотвратить критические повреждения в результате российских обстрелов.

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У россиян не хватит ракет, чтобы уничтожить энергосистему Украины, если будет проведена надлежащая подготовка / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с YouTube

Что сказал Свитан:

У Украины есть время на подготовку к отопительному сезону

Удары РФ не будут иметь катастрофических последствий зимой, если разрознить системы

Кабмин приступил к планированию распределения критически важных сетей

Страна-агрессор Россия переходит к новой фазе войны на истощение. Враг хочет существенно осложнить жизнь украинцев в зимний период, но удастся ли ему это - зависит от подготовки страны.

Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, у Украины еще есть время на подготовку.

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"Практически вся неоккупированная территория Украины - около 500 тысяч квадратных километров - это полигон для российских средств поражения различного уровня: начиная с дронов и заканчивая крылатыми и баллистическими ракетами, включая те самые "Кинжалы" с дальностью под две тысячи километров. Практически любая точка нашей страны может оказаться под ударом. А раз это поле боя, значит, и законы обеспечения безопасности должны быть такими же, как на поле боя. Прежде всего - рассеивание", - подчеркнул эксперт.

Украина может избежать серьезных повреждений

За счет рассеивания, по мнению Свитана, Украина может избежать катастрофических последствий российских атак. Это касается всех жизненно важных систем: энергетики, электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и т. д.

"Они должны работать в разрозненном режиме, как это делается на поле боя. Почему до сих пор ни одна из сторон не смогла полностью уничтожить аэродром противника? Потому что аэродромное поле поразить не так просто. Это площадь в несколько гектаров, три километра железобетонной взлетно-посадочной полосы, десятки метров в ширину, множество рулежных дорожек и т. д... Даже самолеты, базирующиеся на аэродромах, постоянно перемещаются по аэродромному полю", - пояснил он.

Смотрите видео о защите Украины от российской баллистики:

По такому же принципу должна работать во время отопительного сезона вся система жизнеобеспечения Украины. Те инфраструктурные объекты, которые сейчас существуют и носят глобальный характер, должны быть раздроблены и рассеяны.

"Производство энергии должно быть когенерационным - чтобы можно было одновременно вырабатывать электроэнергию и тепло. И таких установок должно быть много. Вплоть до одной когенерационной установки на несколько домов. Но этим нужно заниматься. Возможность есть. Такие установки производятся и продаются... Некоторые руководители крупных и не только крупных городов уже этим занимаются", - добавил Свитан.

Также важно наладить распределение водоснабжения и водоотведения. Если это сделать, последствия российских атак будут не столь критичными, поскольку сетевая система передачи электроэнергии позволяет перенаправлять потоки. То же самое касается воды, тепла и других систем.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

"Тогда у россиян не будет смысла наносить удары по тысячам когенерационных установок. У них просто не хватит столько ракет. И это касается не только непосредственно систем жизнеобеспечения. Это касается топлива, еды, одежды, строительных материалов и т. д.", - подытожил эксперт.

По его данным, Кабмин уже занимается распределением как на уровне государственных, так и частных структур. Если этот план удастся реализовать, РФ не сможет даже за счет всех имеющихся средств "подавить" украинцев.

Тревожный прогноз на отопительный сезон в Украине

Главред писал, что, по словам народного депутата фракции "Слуга народа" Богдана Кицака, жители Украины потенциально могут в любой момент оказаться в условиях отключения света и воды в осенне-зимний период.

Причиной этого станут удары России. Нардеп отметил, что в течение последних месяцев РФ сосредотачивает внимание на обстрелах столицы, но неизвестно, сохранится ли эта тенденция в зимний период.

Подготовка Украины к осенне-зимнему периоду - что известно

Напомним, Главред писал, что Россия может активизировать удары по энергетической инфраструктуре Украины с началом осенне-зимнего периода. Среди потенциальных целей врага - объекты газовой отрасли.

Ранее сообщалось, что жителям Киева этой зимой придется жить в квартирах с температурой на уровне 12–15 градусов, поскольку столичные теплоэлектроцентрали после ударов РФ не способны выйти на полную генерацию тепла независимо от погодных условий.

Накануне стало известно, что сценарий, при котором зимой могут возникнуть масштабные проблемы с освещением и отоплением, является весьма вероятным. Украинцам уже сейчас стоит готовиться к сложному отопительному сезону.

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964 г., г. Макеевка, Донецкая область) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который побывал в плену в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других СМИ, пишет Википедия.

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