Мощный пожар в Енакиево: горит ТЦ "Галактика", где закупались оккупанты

Это уже второй подобный торговый центр, поражённый за несколько дней.

https://glavred.info/war/moshchnyy-pozhar-v-enakievo-gorit-tc-galaktika-gde-zakupalis-okkupanty-10788284.html Ссылка скопирована

Горит ТЦ "Галактика" в Енакиево / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

В Енакиево горит ТЦ "Галактика"

Местные жители слышали звуки, похожие на детонацию

Это второй подобный ТЦ, поражённый за несколько дней

Во временно оккупированном Енакиево Донецкой области был атакован торговый центр "Галактика" (бывший "Эпиентр") площадью 8 150 квадратных метров.

Во время пожара местные жители слышали звуки, похожие на детонацию. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

видео дня

Второй удар по сети за неделю

Удар по ТЦ в Енакиево стал уже вторым случаем за короткий промежуток времени, когда под удар попадает объект именно этой торговой сети. 10 августа 2026 года аналогичная участь постигла ТЦ "Галактика" в Макеевке, площадь которого составляла 21 410 квадратных метров.

Торговый центр в Макеевке был построен ещё до оккупации, когда территория находилась под контролем Украины, а уже после захвата региона российские силы начали использовать чужое украинское имущество в собственных целях.

Смотрите видео - Торговый центр "Галактика" горит в Енакиево:

Как оккупанты использовали торговые центры

Оба объекта - и в Макеевке, и в Енакиево - после захвата территорий перешли в фактическое пользование оккупационной администрации. Эти помещения посещали военнослужащие оккупационных формирований из-за наличия в них магазинов с военным снаряжением.

Удары по ТЦ "Галактика" можно рассматривать как символический ответ на систематическое уничтожение Россией украинской торговой и гражданской инфраструктуры.

t.me/exile_plus

Атаки на Wildberries - новости

Как писал Главред, в ночь на 11 августа в Новоусманском районе Воронежской области РФ загорелся логистический комплекс Wildberries. Жители региона сообщали о взрывах, а компания подтвердила эвакуацию сотрудников.

7 августа в Екатеринбурге был атакован склад Wildberries на расстоянии более 2000 километров от украинской границы.

В ночь на 5 августа беспилотники нанесли удар по Тульской области в России. Под ударом оказался склад компании Wildberries в городе Алексин.

В ночь на 4 августа дроны атаковали Россию. Взрывы зафиксированы с Ленинградской и Самарской областях, а также в Подмосковье. В Ленинградской области был атакован склад Wildberries Красный Бор.

В ночь на 31 июля и утром в пятницу в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. Был атакован логистический склад Wildberries и нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгограде. Одновременно дроны ударили по логистическому центру компании в Зеленодольске, а в Нижнекамске после серии взрывов зафиксировано сильное горение на НПЗ.

Почему Wildberries стал мишенью? / Инфографика: Главред

Мадяр анонсировал новые удары по Wildberries

Атаки по объектам российского маркетплейса Wildberries будут продолжаться. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди 2 августа, после атаки на Самарскую область. По его словам, очередной "результативный хук" по компании стал не последним, предупредил.

Обращаясь к жителям страны-агрессора, командующий СБС в ироничной форме предложил им сменить корпоративную айдентику компании и намекнул на предстоящую расплату за войну.

"Касса еще впереди", - отметил Бровди, посоветовав россиянам перекрасить логотип в желто-голубые цвета.

Другие новости:

Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред