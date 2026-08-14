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Мощный пожар в Енакиево: горит ТЦ "Галактика", где закупались оккупанты

Анна Ярославская
14 августа 2026, 07:55
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Это уже второй подобный торговый центр, поражённый за несколько дней.
Горит ТЦ
Горит ТЦ "Галактика" в Енакиево / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • В Енакиево горит ТЦ "Галактика"
  • Местные жители слышали звуки, похожие на детонацию
  • Это второй подобный ТЦ, поражённый за несколько дней

Во временно оккупированном Енакиево Донецкой области был атакован торговый центр "Галактика" (бывший "Эпиентр") площадью 8 150 квадратных метров.

Во время пожара местные жители слышали звуки, похожие на детонацию. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

видео дня

Второй удар по сети за неделю

Удар по ТЦ в Енакиево стал уже вторым случаем за короткий промежуток времени, когда под удар попадает объект именно этой торговой сети. 10 августа 2026 года аналогичная участь постигла ТЦ "Галактика" в Макеевке, площадь которого составляла 21 410 квадратных метров.

Торговый центр в Макеевке был построен ещё до оккупации, когда территория находилась под контролем Украины, а уже после захвата региона российские силы начали использовать чужое украинское имущество в собственных целях.

Смотрите видео - Торговый центр "Галактика" горит в Енакиево:

Скриншот

Как оккупанты использовали торговые центры

Оба объекта - и в Макеевке, и в Енакиево - после захвата территорий перешли в фактическое пользование оккупационной администрации. Эти помещения посещали военнослужащие оккупационных формирований из-за наличия в них магазинов с военным снаряжением.

Удары по ТЦ "Галактика" можно рассматривать как символический ответ на систематическое уничтожение Россией украинской торговой и гражданской инфраструктуры.

t.me/exile_plus
t.me/exile_plus
t.me/exile_plus

Атаки на Wildberries - новости

Как писал Главред, в ночь на 11 августа в Новоусманском районе Воронежской области РФ загорелся логистический комплекс Wildberries. Жители региона сообщали о взрывах, а компания подтвердила эвакуацию сотрудников.

7 августа в Екатеринбурге был атакован склад Wildberries на расстоянии более 2000 километров от украинской границы.

В ночь на 5 августа беспилотники нанесли удар по Тульской области в России. Под ударом оказался склад компании Wildberries в городе Алексин.

В ночь на 4 августа дроны атаковали Россию. Взрывы зафиксированы с Ленинградской и Самарской областях, а также в Подмосковье. В Ленинградской области был атакован склад Wildberries Красный Бор.

В ночь на 31 июля и утром в пятницу в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. Был атакован логистический склад Wildberries и нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгограде. Одновременно дроны ударили по логистическому центру компании в Зеленодольске, а в Нижнекамске после серии взрывов зафиксировано сильное горение на НПЗ.

Почему Wildberries стал мишенью?
Почему Wildberries стал мишенью? / Инфографика: Главред

Мадяр анонсировал новые удары по Wildberries

Атаки по объектам российского маркетплейса Wildberries будут продолжаться. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди 2 августа, после атаки на Самарскую область. По его словам, очередной "результативный хук" по компании стал не последним, предупредил.

Обращаясь к жителям страны-агрессора, командующий СБС в ироничной форме предложил им сменить корпоративную айдентику компании и намекнул на предстоящую расплату за войну.

"Касса еще впереди", - отметил Бровди, посоветовав россиянам перекрасить логотип в желто-голубые цвета.

Другие новости:

Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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