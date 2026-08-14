Атака дронов на Мокву и Санкт-Петербург, в Усть-Луге вспыхнул пожар: что известно

Кратко:
- Над Ленобластью ночью сбивали дроны
- В порту Усть-Луга вспыхнул пожар
- Над Москвой перехвачено два дрона
В ночь на 14 августа Россию атаковали дроны. Над Ленинградской областью России ночью сбили 51 беспилотник, атака также затронула порт Усть-Луга, где после поражения дрона возник пожар.
Ещё два БПЛА перехватили на подлёте к Москве. Детали сообщает российский Telegram-канал Astra.
Что произошло в Ленинградской области
Атака на регион разворачивалась постепенно и сопровождалась несколькими официальными уточнениями числа сбитых целей. Сначала речь шла о 15 уничтоженных дронах, затем цифра выросла до 37, а итоговый подсчёт зафиксировал 51 сбитый БПЛА.
"Над территорией Ленинградской области сбиты 15 БПЛА. Боевая работа продолжается. В Ленинградской области сбито 37 БПЛА противника. Зафиксировано повреждение в районе порта Усть-Луга", - сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Позже глава региона уточнил, что в результате поражения в порту возникло возгорание, и спасательные службы уже приступили к работе на месте.
"На данный момент в Ленинградской области сбит 51 БПЛА противника. В результате повреждения зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению", - сообщил Дрозденко.
В 06:48 Дрозденко заявил об отбое беспилотной опасности в Ленинградской области. По его словам, за время атаки были сбиты 54 БПЛА.
Справка. Морской торговый порт Усть-Луга - это крупнейший и самый глубоководный российский порт на Балтийском море. Он расположен в Кингисеппском районе Ленинградской области в Лужской губе Финского залива, примерно в 100 км к западу от Санкт-Петербурга. Имеет стратегическое экономическое значение. Проектная мощность портового комплекса составляет до 180 млн тонн различных грузов в год. Через его терминалы экспортируются нефть, нефтепродукты, сжиженный природный газ (СПГ), уголь, минеральные удобрения, контейнеры и лесные грузы.
Атака на Москву
Параллельно с атакой на Ленинградскую область беспилотники фиксировали и в направлении российской столицы. Мэр Москвы заявил о перехвате целей ещё до подлёта к жилым районам.
Сергей Собянин отчитался о сбитии двух дронов, летевших на Москву.
Атаки на Новороссийск - что известно
Как писал Главред, 8 июня произошла ночная атака дронов на Новороссийск. В промышленной зоне поднялся густой дым, и горело крупнейшее нефтехранилище. Очевидцы насчитали не менее 50 взрывов на территории города.
в ночь на 12 августа Новороссийск в Краснодарском крае всю ночь находился под массированной атакой. После ударов в городе зафиксированы многочисленные пожары и разрушения. Мониторы пишут о "прилётах" по портовой инфраструктуре, в частности - по нефтяным и зерновым объектам.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 12 августа Силы обороны Украины провели операцию по поражению военно-морской базы России в Новороссийске. Она является одним из ключевых пунктов базирования Черноморского флота страны-агрессора.
По его словам, удар был нанесен на расстоянии более 300 км от линии фронта. Для поражения обозначенных целей украинские военные применили реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские беспилотные системы.
В Новороссийске приостановили работу двух терминалов
Два крупнейших зерновых терминала в российском Новороссийске приостановили работу после ночной атаки украинских беспилотников, сообщили Reuters четыре источника. Речь идет о Новороссийском зерновом терминале и НКХП.
По данным источника Reuters, Новороссийский зерновой терминал, годовая экспортная мощность которого составляет около 8,5 млн тонн, приостановил работу для оценки нанесенного ущерба. В холдинге "Деметра", которому принадлежит терминал, подтвердили наличие повреждений, однако не уточнили их характер.
Также в результате атаки был поврежден НКХП, способный экспортировать около 7,1 млн тонн зерна в год. Три информированные источника сообщили Reuters, что терминал приостановил работу. Основной владелец НКХП подтвердил повреждения и заявил, что никто из людей не пострадал. Дополнительную информацию компания пообещала обнародовать позже.
Новороссийск имеет стратегическое значение не только для российского зернового экспорта. В городе также расположена нефтяная инфраструктура, в частности объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который экспортируется казахстанская нефть.
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Об источнике: Astra
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