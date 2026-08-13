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Помидоры упрямо остаются зелёными: простой приём для дружного созревания

Руслан Иваненко
13 августа 2026, 23:55
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Автор рассказал, как ускорить созревание помидоров с помощью удобрений, препаратов и правильного ухода за кустами.
Помидоры, томаты
Как ухаживать за кустами для быстрого созревания плодов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Как заставить зеленые помидоры быстрее покраснеть
  • Какие удобрения помогут ускорить созревание
  • Когда следует удалять листья и верхушки кустов

Быстрое созревание томатов в конце сезона становится особенно актуальным, когда плоды долго остаются зелеными, погода ухудшается, а растениям угрожает фитофтора. Чтобы помидоры вовремя покраснели, огородники используют специальные препараты, минеральные подкормки и агротехнические приемы. При этом важно не навредить растениям и не ухудшить вкус плодов.

Главред решил разобраться, как ускорить созревание помидоров.

видео дня

Своими советами поделился опытный огородник и автор YouTube-канала "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них".

Какие препараты помогают помидорам быстрее покраснеть

Если помидоры уже достигли необходимого размера, но долгое время остаются зелеными, можно воспользоваться специальными препаратами для стимуляции созревания. Такие средства направлены на более активное окрашивание плодов и могут быть актуальны перед похолоданием или распространением болезней.

Однако применять их на маленьких, еще не сформировавшихся плодах не стоит. По словам специалиста, помидор должен сначала налиться до сортового или характерного для конкретного гибрида размера.

"Если они еще не налились, еще маленькие, то они так быстро не покраснеют, они уже должны быть налиты до сортового размера или до размера, при котором гибрид имеет нормальные размеры", - отметил автор.

Таким образом, перед стимуляцией созревания важно оценить состояние плодов. Если они еще находятся на стадии активного роста, первоочередной задачей остается обеспечение растения необходимым питанием.

Чем подкормить помидоры для налива и хорошего вкуса

Более естественным способом поддержать созревание томатов является правильное минеральное питание. На завершающем этапе развития плодов особое значение приобретают фосфор и калий, а также ряд микроэлементов.

Для внекорневой подкормки огородник рекомендует "Плантафол" с формулой 0:25:50, который содержит фосфор, калий и комплекс микроэлементов в хелатной форме. Еще одним вариантом является монофосфат калия.

"Монофосфат калия - это незаменимое удобрение, оно не только обеспечит созревание томатов - я имею в виду через листья, монофосфат калия, конечно, можно вносить и на корни... калий обеспечит проводимость, чтобы эти помидоры хорошо созрели, налились, а фосфор обеспечит полноценное созревание и вкус плодов", - подчеркнул огородник.

По словам специалиста, для формирования более сладких и качественных плодов даже в конце сезона растению необходимы калий, магний и бор. Поэтому полностью лишать помидоры подкормки на этапе созревания не стоит.

Как ускорить созревание помидоров: 5 шагов
Как ускорить созревание помидоров: 5 шагов / Инфографика: Главред

Какие агротехнические приемы ускоряют созревание томатов

Помимо подкормки, на скорость созревания можно влиять с помощью ухода за растениями. Один из таких приемов - постепенное удаление лишних листьев. Это улучшает освещение плодов и вентиляцию куста.

Впрочем, в период сильной жары не стоит сразу удалять большое количество листьев. Они частично защищают плоды от прямых солнечных лучей, поэтому чрезмерная обрезка может повысить риск солнечных ожогов.

Еще один распространенный прием - верховая обрезка томатов, то есть удаление верхушки растения. Это помогает остановить дальнейший активный рост и направить ресурсы куста на уже сформировавшиеся плоды.

Почему желтеют листья помидоров
Почему желтеют листья помидоров / Инфографика: Главред

В конце сезона также может применяться корректировка полива. Его постепенное ограничение на заключительном этапе созревания способствует более быстрому достижению плодами зрелости. В то же время не стоит допускать резкого пересыхания почвы, ведь это может негативно повлиять на состояние растения и качество урожая.

Что нужно учесть перед ускорением созревания томатов

Наилучший результат можно получить тогда, когда плоды уже сформировались и достигли характерного для сорта размера. Если томаты еще маленькие, стимуляция покраснения не заменит полноценного периода их развития.

Подробнее о том, какие удобрения и агротехнические приемы помогут помидорам быстрее покраснеть, - смотрите в видео.

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Об источнике: YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них"

YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" - это украиноязычный образовательно-практический ресурс о садоводстве и огородничестве. Автор канала делится пошаговыми рекомендациями по выращиванию овощей, ягод и уходу за приусадебным участком.

Контент ориентирован как на начинающих, так и на опытных огородников и основан на реальном практическом опыте выращивания культур в открытом грунте и тепличных условиях. Значительная часть видео посвящена подкормке растений, защите от болезней и восстановлению культур после погодных стрессов.

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