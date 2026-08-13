Почему девушкам нельзя 14 августа выходить из дома в старом наряде: какой праздник

Девушкам не советовали 14 августа выходить из дома в старом наряде, ведь верили, что это может удалить встречу с суженым.

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Почему девушкам нельзя 14 августа выходить из дома в старом наряде / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

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Какой церковный праздник 14 августа

Что можно делать 14 августа

Что нельзя делать 14 августа

В пятницу, 14 августа, православные христиане отмечают день памяти святого пророка Михея. Он жил примерно в VIII веке до нашей эры, в период правления иудейских царей Иоафама, Ахаза и Езекии. Родиной пророка был город Морешет, расположенный недалеко от Иерусалима в плодородной области Шефела. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 14 августа

Имя Михей происходит от древнееврейского "Миха" и переводится как "Кто как Бог?". В этом имени отражается главная мысль его пророческого служения - напоминание людям о величии и единстве Господа.

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Михей был современником пророка Исаии и других известных ветхозаветных пророков. Однако, в отличие от многих представителей знати и книжников, он происходил из простого народа, поэтому хорошо понимал проблемы и трудности, с которыми сталкивались обычные люди.

Одной из главных задач Михея было предостеречь жителей Израиля и Иудеи от последствий нарушения Божьих заповедей. Общество в тот период переживало серьезный кризис: состоятельные люди притесняли бедных, судьи нередко выносили несправедливые решения, а религиозная жизнь для многих превратилась лишь в формальность.

Пророк открыто осуждал ложь и несправедливость, призывая правителей и народ изменить свое поведение и вернуться к праведной жизни.

При этом его проповеди не ограничивались предупреждениями о наказании за грехи. Михей говорил о Божьем милосердии и возможности получить прощение, если человек искренне раскается. Он подчеркивал, что настоящая вера заключается не только в соблюдении обрядов, но и в честности, добрых делах и любви к ближнему.

Пророчества Михея вошли в Ветхий Завет. Его книга относится к числу двенадцати книг малых пророков и состоит из семи глав.

Приметы 14 августа

Утром туман - к богатому урожаю грибов и хорошей погоде в ближайшие дни.

Если ласточки и стрижи уже собираются в теплые края - осенние холода приближаются.

Теплая погода после 14 августа часто считалась признаком долгого "бабьего лета".

Что нельзя делать 14 августа

Девушке не советовали выходить из дома в день Михея-тиховия в старом наряде, ведь верили, что это может удалить встречу с суженым. Поэтому новая одежда символизировала не только праздничность, но и надежду на перемены, благополучие и счастливую судьбу.

Что можно делать 14 августа

В народном календаре этот день известен как Михей-тиховой. Наши предки считали его временем, когда основные летние хозяйственные работы уже подходили к концу, поэтому особое внимание уделяли помощи тем, кто нуждался в поддержке. В этот период принято было не оставлять без внимания пожилых людей, вдов и сирот, помогая им в домашних делах.

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