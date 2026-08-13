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Почему девушкам нельзя 14 августа выходить из дома в старом наряде: какой праздник

Виталий Кирсанов
13 августа 2026, 14:12
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Девушкам не советовали 14 августа выходить из дома в старом наряде, ведь верили, что это может удалить встречу с суженым.
Почему девушкам нельзя 14 августа выходить из дома в старом наряде
Почему девушкам нельзя 14 августа выходить из дома в старом наряде / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 14 августа
  • Что можно делать 14 августа
  • Что нельзя делать 14 августа

В пятницу, 14 августа, православные христиане отмечают день памяти святого пророка Михея. Он жил примерно в VIII веке до нашей эры, в период правления иудейских царей Иоафама, Ахаза и Езекии. Родиной пророка был город Морешет, расположенный недалеко от Иерусалима в плодородной области Шефела. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 14 августа

Имя Михей происходит от древнееврейского "Миха" и переводится как "Кто как Бог?". В этом имени отражается главная мысль его пророческого служения - напоминание людям о величии и единстве Господа.

видео дня

Михей был современником пророка Исаии и других известных ветхозаветных пророков. Однако, в отличие от многих представителей знати и книжников, он происходил из простого народа, поэтому хорошо понимал проблемы и трудности, с которыми сталкивались обычные люди.

Одной из главных задач Михея было предостеречь жителей Израиля и Иудеи от последствий нарушения Божьих заповедей. Общество в тот период переживало серьезный кризис: состоятельные люди притесняли бедных, судьи нередко выносили несправедливые решения, а религиозная жизнь для многих превратилась лишь в формальность.

Пророк открыто осуждал ложь и несправедливость, призывая правителей и народ изменить свое поведение и вернуться к праведной жизни.

При этом его проповеди не ограничивались предупреждениями о наказании за грехи. Михей говорил о Божьем милосердии и возможности получить прощение, если человек искренне раскается. Он подчеркивал, что настоящая вера заключается не только в соблюдении обрядов, но и в честности, добрых делах и любви к ближнему.

Пророчества Михея вошли в Ветхий Завет. Его книга относится к числу двенадцати книг малых пророков и состоит из семи глав.

Приметы 14 августа

  • Утром туман - к богатому урожаю грибов и хорошей погоде в ближайшие дни.
  • Если ласточки и стрижи уже собираются в теплые края - осенние холода приближаются.
  • Теплая погода после 14 августа часто считалась признаком долгого "бабьего лета".

Что нельзя делать 14 августа

Девушке не советовали выходить из дома в день Михея-тиховия в старом наряде, ведь верили, что это может удалить встречу с суженым. Поэтому новая одежда символизировала не только праздничность, но и надежду на перемены, благополучие и счастливую судьбу.

Что можно делать 14 августа

В народном календаре этот день известен как Михей-тиховой. Наши предки считали его временем, когда основные летние хозяйственные работы уже подходили к концу, поэтому особое внимание уделяли помощи тем, кто нуждался в поддержке. В этот период принято было не оставлять без внимания пожилых людей, вдов и сирот, помогая им в домашних делах.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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