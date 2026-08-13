Путин обострил ситуацию: Япония выразила протест РФ из-за Курильских островов

После объявления о визите Путина на незаконно оккупированные территории в Токио выступили с заявлением.

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Путин впервые прибыл на Курильские острова / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/news_kremlin

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Путин посетил оккупированные территории Японии

В Токио резко отреагировали на визит диктатора

Глава Кремля, вероятно, послал сигнал о неготовности идти на уступки

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин впервые за время своего президентства посетил незаконно оккупированные страной-агрессором Россией Курильские острова.

Как пишет Kyodo News, это вызвало негативную реакцию Токио. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги заявил, что Япония "решительно протестует" против этого визита Путина.

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"Четыре Северные территории, включая остров Итуруп (куда отправился Путин - Главред), по своей сути являются японской территорией как исторически, так и в соответствии с международным правом", - подчеркнул он.

На что направлен визит Путина

Издание предположило, что Путин своим визитом на Итуруп хотел показать мировым лидерам, что Россия никогда не пойдет на территориальные уступки, будь то в отношении Японии, Украины или других государств.

Япония выдвигала России претензии из-за Курильских островов

Главред писал, что в 2022 году премьер-министр Японии Фумио Кисида впервые за долгое время назвал южную часть Курильских островов исконными японскими территориями.

"Для Токио указанные острова - Северные территории, которые являются предметом давнего спора с Москвой. Россия оккупировала эти японские земли в 1945 году после Второй мировой войны и по-прежнему удерживает их под своим контролем", - сказал тогда Кисида.

Курильские острова - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина официально признала оккупацию "северных японских территорий" (Курильских островов) Россией. За соответствующее постановление проголосовали в ВРУ.

Накануне Япония впервые с 2003 года обозначила Южные Курильские острова как незаконно оккупированные Россией. В Токио считают эти территории "неотъемлемой частью" японского государства.

Ранее, в 2023 году, Россия решила перебросить на Курильские острова береговые ракетные комплексы "Бастион". Комплексы разместили на острове Парамушир, который находится недалеко от Японии.

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Об источнике: Kyodo News Kyodo News - крупнейшая компания на рынке новостей Японии, пишет Википедия. Один из лидеров международного информационного бизнеса, предоставляющий новости для мировых СМИ. Основана 1 ноября 1945 года на базе распущенного после Второй мировой войны государственного Союзного информационного агентства. Имеет штаб-квартиру в токийском районе Минато, 5 дочерних компаний в Саппоро, Сендае, Осаке, Нагое и Фукуоке, 48 префектурных и 39 международных представительств. Работает круглосуточно.

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