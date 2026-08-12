Россию охватывают антивоенные настроения, Кремль боится бунта: на что пошел Путин

Диктатор надеется, что решение Верховного суда позволит снизить уровень поддержки антивоенных политиков со стороны россиян.

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Кремлю уже не так важно, чтобы выборы выглядели честными / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/news_kremlin

Что сообщили аналитики:

Партию "Яблоко" сняли с выборов из-за страха народных бунтов против войны

Путин хочет использовать осенние выборы в качестве референдума по поводу войны

Кремль обеспокоен антивоенными настроениями россиян

Верховный суд страны-агрессора России снял с выборов в Государственную Думу в сентябре 2026 года единственную антивоенную партию "Яблоко". В американском Институте изучения войны (ISW) объяснили, почему это произошло.

Кремль, вероятно, осознает рост общественного недовольства войной в Украине, поскольку украинские удары по российскому тылу приводят к росту внутренних расходов.

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Кремлевский диктатор Владимир Путин и его соратники опасаются, что "Яблоко" может частично подхватить это недовольство.

"Кремль, вероятно, также стремится снизить риск того, что правящая партия "Единая Россия" не достигнет желаемого Кремлем результата на предстоящих выборах... Усилия Кремля против "Яблока" показывают, что он не желает рисковать потерять даже несколько процентов на выборах, что свидетельствует о намерении Кремля использовать выборы в Госдуму как референдум по поводу своей войны в Украине", - говорится в отчете.

Дисквалификация партии "Яблоко" свидетельствует о том, что Кремль меньше озабочен тем, чтобы его выборы выглядели свободными и честными для российского народа и международных наблюдателей, чем в начале полномасштабного вторжения, и больше озабочен тем, что антивоенные настроения набирают популярность в стране.

В России могут отменить выборы в Госдуму

Главред писал, что, по словам секретаря Форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольги Курносовой, в России готовят сценарий отмены выборов в Государственную думу, назначенных на сентябрь.

Вопрос о возможности срыва избирательной кампании начал обсуждаться на самом высоком уровне задолго до публичных заявлений на эту тему. Несмотря на вероятность такого развития событий, в президентской администрации есть влиятельная сила, заинтересованная в проведении выборов в привычном формате.

Выборы в России - последние новости

Напомним, Главред писал, что Верховный суд Российской Федерации исключил единственную в бюллетене антивоенную партию "Яблоко" из выборов в Госдуму РФ. Суд принял такое решение, рассмотрев иск проправительственной партии "Родина", которая обвинила партию в экстремизме и нарушении авторских прав.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин развернул репрессии против той части оппозиции, которую ранее сам и терпел, - на фоне рекордно низких рейтингов как своих собственных, так и прокремлевской "Единой России".

Накануне стало известно, что информация о том, будто Россия "может отменить даже сентябрьские выборы и провести мобилизацию значительно раньше, чем многие полагали, - не более чем слухи.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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