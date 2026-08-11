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В РФ опасаются украинских массированных ракетных ударов – ответить не получится

Анна Косик
11 августа 2026, 19:47
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Бывший соратник Путина не верит, что Кремлю удастся стабилизировать ситуацию после украинских ударов осенью.
В РФ опасаются украинских массированных ракетных ударов – ответить не получится
Украинские ракеты вызывают страх у россиян / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Главное:

  • Гиркин предупредил о массированных ракетных ударах по России уже осенью
  • Российский террорист опасается ракетных ударов по промышленным центрам
  • Россия уже не способна на зеркальный ответ Украине

Российский террорист и военный преступник Игорь Гиркин прогнозирует, что уже этой осенью крупнейшие военно-политические и промышленные центры РФ окажутся под массированными ракетными ударами.

Об этом говорится в его письме, опубликованном в Telegram-канале Гиркина. Бывший соратник кремлевского диктатора Владимира Путина заявил, что после первого шока от ударов Украины ситуация в РФ несколько стабилизировалась, однако этот период он считает кратковременным.

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"Вскоре ожидается очередное обострение ситуации со стороны врага. А именно - массированные регулярные ракетные удары по крупнейшим военно-политическим и промышленным центрам России", - написал террорист.

Украина перегрузит российскую ПВО

Стрелков считает, что Украина готовится не только наносить ракетные удары по стране-агрессору России, но и продолжать применять дроны, которые отлично перегружают системы ПВО и выводят их из строя.

У Москвы не осталось инструментов противодействия Киеву

Гиркин добавил, что у России фактически не осталось новых инструментов для противодействия украинским ударам. Единственным вариантом остается разве что ядерное оружие.

Сколько украинских ракет достигают целей в РФ, прорываясь через ПВО

"Главред" писал, что, по словам старшего научного сотрудника британского аналитического центра RUSI Джека Уотлинга, украинская стратегия направлена на разрушение представления о возможности для России вести войну без существенных последствий для собственного населения.

Для преодоления российской ПВО Украине приходится использовать большое количество беспилотников и ракет. Но, по оценке Уотлинга, лишь около 5–9 % запущенных Украиной ракет способны пройти через российскую систему противовоздушной обороны.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины 10 августа нанесли удар по нефтехимическому комбинату "Тобольскнефтехим" в городе Тобольске Тюменской области РФ. Зафиксировано попадание в центральную газофракционирующую установку предприятия.

Накануне стало известно, что не менее 100 успешных комбинированных ударов по территории России нанесли украинские силы за время 40-дневной кампании дальнобойных атак, объявленной президентом Владимиром Зеленским в конце июня.

Ранее стало известно, что 7 августа утро в РФ началось со взрывов и задымления. В Екатеринбурге был атакован склад Wildberries на расстоянии более 2000 километров от украинской границы.

Почему Wildberries стал мишенью?
Почему Wildberries стал мишенью? / Инфографика: Главред

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О персоне: Игорь Гиркин

Игорь Гиркин - российский террорист, военный, военный преступник, блогер, идеолог "Белого движения", писатель, отставной офицер ВС РФ, бывший полковник ФСБ, пишет Википедия.

Участник российской войны против Украины в Крыму, на Донбассе и во время вторжения 2022 года на стороне России, а также ряда других войн: в Приднестровье (Молдова), Боснии, Чечне. Руководитель террористической группировки "Новороссия" с 2014 года, глава "Комитета 25 января". Бывший лидер террористической пророссийской вооружённой группировки "Народное ополчение Донбасса".

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