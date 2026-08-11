Летнее нашествие: почему мухи "атакуют" дома и как выгнать их за 5 минут

Жаркая погода ускоряет размножение мух, а остатки еды, мусор и открытые окна делают дома привлекательными для насекомых в течение всего лета.

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Мухи массово залетают в дома летом / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему летом мухи внезапно заполоняют дома

Какие привычки делают жилье магнитом для насекомых

Что поможет сократить количество мух без химии

С наступлением жаркой погоды многие начали замечать, что в домах и квартирах стало значительно больше мух. Причина такого явления связана не только с открытыми окнами, но и с сочетанием высоких температур, сезонного образа жизни и благоприятных условий для быстрого размножения насекомых.

Летнее тепло ускоряет жизненный цикл мух, из-за чего их численность может увеличиваться буквально за несколько дней. Дополнительными факторами становятся пикники, приготовление еды на открытом воздухе, переполненные мусорные баки, сладкие напитки и остатки пищи, которые привлекают насекомых. Об этом пишет Daily Mail.

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Почему летом мух становится особенно много

По словам специалистов, жара создает идеальные условия для размножения мух. Чем выше температура, тем быстрее они проходят жизненный цикл и тем стремительнее увеличивается их популяция.

Летом мух становится особенно много / Фото: скриншот с Youtube

Кроме того, летом люди чаще держат открытыми окна и двери, готовят на гриле и проводят время на улице. Остатки еды, органические отходы, стоячая вода и плохо закрытые мусорные контейнеры становятся для мух источником пищи и местом для откладывания яиц.

Некоторые специалисты также отмечают, что сокращение численности естественных врагов мух, в том числе отдельных видов ос, может способствовать увеличению количества насекомых.

Какие запахи помогают отпугнуть мух

Эксперты рекомендуют использовать свечи с цитронеллой, запах которой помогает маскировать аромат пищи и делает территорию менее привлекательной для мух.

Хорошим вариантом считаются и свечи с лавандой. При этом эфирные масла сосны не рекомендуют применять в домах, где живут собаки или кошки, поскольку они могут быть токсичны для домашних животных.

Запахи помогают отпугнуть мух / Фото: скриншот с Youtube

Еще одним естественный способом сократить количество мух является высадка цветов. Это поможет сделать участок более привлекательным для пчел. Советуют сажать лаванду, вербену и котовник. Считается, что мухи стараются избегать мест, где активно летают пчелы.

Что поможет быстро избавиться от мух

Для быстрого снижения количества насекомых специалисты советуют размещать клейкие ловушки рядом с местами, где мухи чаще всего садятся перед поиском пищи. Ловушки необходимо регулярно менять, чтобы они оставались эффективными.

Что поможет быстро избавиться от мух / Инфографика: Главред

Не менее важно устранить источники, привлекающие насекомых. Для этого рекомендуется:

плотно закрывать мусорные баки;

своевременно убирать остатки пищи;

регулярно очищать мангалы и зоны для приема пищи на открытом воздухе;

убирать отходы домашних животных;

не допускать появления стоячей воды.

Риск заболевания Хотя чаще всего мухи доставляют лишь бытовые неудобства, специалисты напоминают, что они способны переносить бактерии с отходов на продукты питания и различные поверхности. Это повышает риск распространения кишечных инфекций, включая пищевые отравления и сальмонеллез.

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Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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