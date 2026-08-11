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Больше никакой соды и уксуса: как моментально избавиться от запаха из раковины

Алексей Тесля
11 августа 2026, 18:23
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Горячая струя пара помогает размягчить загрязнения и воздействовать на отложения.
раковина
Как избавиться от неприятного запаха из раковины / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

  • Для прочистки раковины можно воспользоваться бытовым пароочистителем
  • Пар пригодится для удаления жировых следов с кухонных поверхностей
  • Специалисты рекомендуют метод с мощным потоком воды

Неприятный запах, появляющийся из сливного отверстия, способен испортить впечатление даже от идеально убранной кухни или ванной комнаты.

Причиной нередко становятся остатки загрязнений, жира и органики, которые постепенно скапливаются внутри труб. Со временем они начинают разлагаться и становятся источником характерного запаха, пишет Express.

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Для устранения подобных проблем многие привыкли использовать пищевую соду и другие домашние средства. Однако существует ещё один вариант, о котором вспоминают гораздо реже, - обычный пар.

Для такой уборки можно воспользоваться бытовым пароочистителем. Горячая струя пара помогает размягчить загрязнения и воздействовать на отложения, которые находятся в доступной части сливного отверстия. Кроме того, пар позволяет быстро освежить поверхность без большого количества чистящих средств.

Перед обработкой слив следует очистить от видимого мусора, после чего аккуратно направить струю пара в отверстие. Делать это нужно с небольшой дистанции, соблюдая инструкцию производителя пароочистителя и учитывая особенности сантехники. Такой метод разумно рассматривать именно как дополнительную профилактику между полноценными чистками, а не как универсальную замену прочистке засора.

Пар пригодится и в других домашних делах. Например, с его помощью можно облегчить удаление жировых следов с некоторых кухонных поверхностей.

Как получить горячий пар без пароочистителя

Есть и простой способ получить горячий пар без пароочистителя. Для этого лимон нарезают на несколько частей, помещают в миску с водой и ставят её в микроволновую печь примерно на пять минут. В результате внутри прибора образуется горячий влажный пар, который помогает размягчить загрязнения и облегчает последующую уборку.

После такой обработки поверхность достаточно протереть чистой салфеткой из микрофибры. Лимон при этом оставляет свежий цитрусовый аромат, поэтому такой способ может стать удобным дополнением к обычной уборке.

Важно помнить, что горячий пар способен вызвать ожоги, а некоторые материалы и покрытия могут плохо переносить высокую температуру. Поэтому перед применением метода стоит проверить рекомендации производителя сантехники, бытовой техники и очищаемой поверхности.

Как прочистить кухонную раковину
/ Инфографика: Главред

Самый эффективный способ прочистки канализации

Когда вода начинает медленно уходить в слив, а обычные средства уже не помогают, проблема, скорее всего, связана с серьезными отложениями внутри труб. В таких случаях специалисты рекомендуют обратить внимание на метод, который позволяет очищать канализационную систему не химическими реагентами, а мощным потоком воды.

Речь идет о гидродинамической промывке. Ее принцип достаточно прост: внутрь трубы подается вода под высоким давлением, благодаря чему струя буквально срывает загрязнения с внутренних стенок и вымывает их из системы.

Для проведения процедуры требуется специальная техника. Обычно в нее входят насос высокого давления, резервуар с водой, длинный гибкий шланг и различные насадки. Последние подбирают в зависимости от диаметра труб и характера загрязнений. Оборудование позволяет направить поток воды непосредственно в проблемный участок канализации.

В чем главное преимущество

Сильное давление эффективно справляется с тем, что постепенно скапливается внутри труб. Это могут быть жировые пленки, минеральные отложения, известковый налет, остатки грязи и другие частицы, которые со временем уменьшают просвет трубы и мешают нормальному прохождению воды.

Одно из главных преимуществ такого подхода заключается в комплексном воздействии. В отличие от некоторых бытовых средств, которые могут воздействовать лишь на часть загрязнений, гидродинамическая установка промывает значительный участок трубопровода и очищает его внутренние стенки.

После процедуры просвет трубы восстанавливается, поэтому вода снова начинает свободно проходить по канализации. Кроме того, удаление накопившегося слоя загрязнений помогает дольше сохранять нормальную работу системы и уменьшает вероятность быстрого появления нового засора.

При этом метод считается достаточно щадящим для труб: загрязнения удаляются за счет давления воды, без необходимости механически соскабливать их со стенок. Однако параметры оборудования и давление должны соответствовать состоянию и материалу конкретной канализационной системы.

Гидродинамическую очистку особенно целесообразно рассматривать при серьезных или регулярно повторяющихся засорах, когда обычная прочистка не дает длительного результата. В таких ситуациях профессиональная промывка позволяет не просто восстановить сток, а тщательно удалить причину проблемы изнутри трубопровода.

Смотрите видео - быстрая прочистка раковины:

В материале показан подробный способ борьбы с сильным засором на кухне, из-за которого вода в раковине практически перестала стекать. Авторы не ограничиваются одним приемом, а демонстрируют комплексный подход к восстановлению работы слива.

Сначала они пытаются добраться до места образования пробки с помощью сантехнического троса. Механическое воздействие позволяет разрушить скопившийся внутри трубы мусор и частично освободить проход для воды. После этого в дело вступает вантуз - его используют для дополнительного воздействия на оставшиеся загрязнения и улучшения циркуляции в трубе.

На заключительном этапе применяются специальные составы, способные воздействовать на жир, органические остатки и другие отложения, которые могли остаться на стенках канализации после механической прочистки.

Все действия выполняются последовательно: авторы показывают результат каждого этапа и объясняют, в каких ситуациях тот или иной инструмент может оказаться полезным. Такой подход особенно актуален для случаев, когда стандартная прочистка не дает желаемого результата.

В итоге сочетание механического и химического способов позволило полностью устранить препятствие внутри трубы и вернуть раковине нормальный слив. Материал наглядно показывает, что при сложном засоре использование нескольких методов последовательно может оказаться эффективнее попыток решить проблему одним средством.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.

Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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