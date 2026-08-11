Армия РФ продвинулась на ключевом направлении: что происходит на фронте

Вооружённые силы РФ в настоящее время добиваются территориальных успехов в Купянском районе Харьковской области.

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Россияне продвинулись в Харьковской области / Коллаж: главред, фото: DeepState, 33 ОМБр

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Появилась обновленная карта боевых действий

Войска РФ продвинулись в Харьковской области

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на фронте. Так, армия РФ продвинулась на Купянском направлении.

Об изменениях на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили во вторник, 11 августа.

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Согласно обновленной карте, оккупационные войска РФ продвинулись в районе села Песчаное Купянского района Харьковской области.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Песчаного", - говорится в сообщении аналитиков.

Россияне продвинулись вблизи Песчаного / Фото: DeepState

Согласно обновленным картам DeepState, оккупанты захватили 4,99 кв. км к западу от села, а район проникновения при этом увеличился на 15,23 кв. км.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на Купянском направлении враг один раз атаковал в направлении Новоплатоновки. В оперативной информации от Генштаба отмечается, что в целом за прошедшие сутки зафиксировано 212 боевых столкновений.

Могут ли россияне окружить ВСУ в Харьковской области - оценка ISW

Российские милблогеры на севере Харьковской области в очередной раз заявляют о скором окружении украинских подразделений между Волчанском и Великим Бурлуком. Аналитики ISW оценивают такой сценарий как крайне маловероятный: между российскими группами, действующими на этих двух участках, около 45 километров, а быстро прорывать позиционную оборону оккупанты на этом отрезке не умеют.

На Купянском направлении 9 и 10 августа россияне продолжали наступательные действия без подтвержденного продвижения, в частности безуспешно атаковали вблизи Петропавловки к востоку от Купянска. Главной целью врага остается Оскол: РФ стремится форсировать реку, чтобы открыть себе путь на запад - к восточной части Харьковской области и северу Донецкой области.

Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, украинские военные отбросили российские силы на Александровском направлении и вернули 26,7 квадратных километра территории в районе Комара - этот факт признал даже российский милблогер. Одновременно оккупанты пытаются оказать давление как минимум на восьми участках фронта, однако подтвержденные успехи фиксируются лишь под Доброполье, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Кроме того, Силы обороны Украины недавно добились успехов в Харьковской области. Украинские воины контратакуют армию страны-агрессора России в районе населенного пункта Ридкодуб, расположенного к юго-западу от Боровой.

Напомним, оккупационная армия страны-агрессора России предприняла попытку массированного танкового прорыва на Добропольском направлении, но пограничники подразделения "Феникс" во взаимодействии с смежными подразделениями сорвали вражеский план.

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Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

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