Оккупанты продвинулись сразу в двух областях Украины: в DeepState обновили карту

Армии РФ удалось расширить зону контроля в Харьковской и Сумской областях.

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Войска РФ продвинулись в Харьковской и Сумской областях / Коллаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Кратко:

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий

Оккупанты продвинулись в Харьковской и Сумской областях

Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупанты продвинулись в Харьковской и Сумской областях.

Обновленную ситуацию на фронте аналитики проекта "DeepState" показали во вторник, 4 августа.

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Где продвинулся враг

Согласно обновленной карте боевых действий, оккупантам удалось расширить зону контроля вблизи приграничного села Устиновка Купянского района Харьковской области. Площадь так называемой "красной зоны" увеличилась на 3,15 кв. км.

Кроме того, оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов вблизи Рясного Краснопольской общины в Сумской области. Площадь оккупированной территории в этом районе увеличилась примерно на 1 кв. км и в настоящее время составляет 78 кв. км.

DeepState / Инфографика: Главред

Что говорят в Генштабе

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что на Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз атаковал позиции украинских подразделений в районе населенного пункта Старица и в сторону населенных пунктов Избицкое, Лиман, Волоховка, Паламаровка.

Отмечается, что с начала суток количество атак агрессора составляет 226.

Ситуация на фронте - последние новости

"Главред" ранее писал, что Россия может попытаться использовать Черниговскую область в качестве нового направления для давления на Украину, однако пока признаков подготовки непосредственного вторжения на этом участке границы не зафиксировано. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Напомним, российская армия развернула новую кампанию воздушного перекрытия поля боя (BAI), направленную против Славянска и Краматорска - городов, которые формируют северную окраину украинского "Крепостного пояса" в Донецкой области. Речь идет о повторении отдельных элементов прошлогоднего сценария, который в конце 2025 года создал условия для продвижения оккупантов на Покровск и Гуляйполе, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Ранее проект DeepState зафиксировал продвижение оккупантов в Харьковской области вблизи государственной границы. Аналитики обнародовали карту с обозначением продвижения врага вблизи Артельного и расширения "серой зоны". Согласно сообщению, оккупанты захватили 4,67 кв. км между селами Артне и Шевяковка, а площадь проникновения составила 22,24 кв. км.

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Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

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