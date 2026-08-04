Россияне в Крыму жалуются на оккупантов, которые используют их как "живой щит"

Жители полуострова показали, как оккупанты пытаются противодействовать украинским беспилотникам.

https://glavred.info/war/rossiyane-v-krymu-zhaluyutsya-na-okkupantov-kotorye-ispolzuyut-ih-kak-zhivoy-shchit-10785797.html Ссылка скопирована

Россияне в Крыму подвергают опасности жизнь местных жителей / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Главное:

В Крыму россияне выставляют МВГ прямо на пляжах

Оккупанты прикрываются отдыхающими, используя их в качестве "живого щита"

Силы обороны Украины успешно атакуют важные для страны-агрессора России объекты во временно оккупированном Крыму. Из-за этого оккупанты, отвечающие за пресловутую противовоздушную оборону на полуострове, прибегают к крайним мерам.

В Threads появились фото и видео с пляжей оккупированного Крыма. На кадрах видно, что оккупанты разместили там мобильные огневые группы. Таким образом россияне пытаются защитить аэродром "Бельбек", фактически прикрываясь отдыхающими как "живым щитом".

видео дня

Gост в Threads / фото: скриншот

"А потом появятся сообщения о том, что кому-то пуля попала в голову или обломки сбитой цели", - прокомментировал увиденное barsky_anjey.

На видео, появившемся в соцсети, видно, что оккупанты уже, фактически, начали сбивать дроны прямо над городскими пляжами. Работу российской РЭБ зафиксировали якобы во временно оккупированном Геленджике.

В комментариях люди поинтересовались, зачем россияне обстреливают самих себя, и посмеялись над работой российской ПВО.

Коментарии в Threads / фото: скриншот

Коментарии в Threads / фото: скриншот

Эксперт предупредила о мрачном будущем Крыма

Главред писал, что, по словам секретаря Форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольги Курносовой, россиянам, переехавшим в оккупированный Крым после 2014 года, стоит задуматься об отъезде, поскольку ситуация на полуострове продолжает ухудшаться.

Помимо топливного кризиса, в Крыму уже возникают перебои с электроэнергией и водоснабжением, а впереди, по её мнению, полуостров ждёт ещё и серьёзный экономический кризис.

Ситуация в Крыму - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 3 августа во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Местные жители жаловались на пролет беспилотников, работу ПВО и мобильных огневых групп.

Ранее сообщалось, что в Крыму из-за длительных перебоев с электроснабжением местные жители вынуждены искать альтернативные способы приготовления пищи. В поселках и городах полуострова начали организовывать полевые кухни, где людям раздают горячие обеды.

Накануне Силы обороны Украины нанесли удар по складу морских беспилотных катеров РФ во временно оккупированном Крыму, вывели из строя два железнодорожных моста и нанесли удар по подразделению радиоэлектронной разведки Черноморского флота в Севастополе.

Читайте также:

Об источнике: Threads Threads - социальная сеть, принадлежащая американской компании Meta Platforms. Приложение предназначено для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь аккаунт в Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads является прямым конкурентом Twitter, поскольку в нем можно публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других пользователей или ставить лайки под их контентом, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред