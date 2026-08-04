Спелый арбуз можно определить за несколько секунд: какие признаки выдают сладкий плод

Чтобы арбуз оказался спелым, сочным и сладким, при покупке стоит обратить внимание на несколько простых моментов.

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Как выбрать сладкий арбуз / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как выбрать спелый и сладкий арбуз

На что обратить внимание при покупке арбуза

Какого размера и формы должен быть спелый арбуз

В августе полки рынков и супермаркетов заполнены арбузами, но найти по-настоящему спелый и сладкий плод бывает непросто. На вид они все похожи, однако есть несколько признаков, которые помогут определить качество ягоды ещё до того, как вы принесёте её домой, пишет Главред со ссылкой на УНИАН.

Размер и форма

Рекомендуем выбирать средние или крупные арбузы, которые кажутся тяжелыми для своих габаритов. Это свидетельствует о достаточном количестве сока внутри. Слишком легкий плод может быть недозрелым или уже подсохшим. Важно также, чтобы арбуз имел ровную, симметричную форму. Деформированные или бугристые плоды часто оказываются менее сладкими.

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Кожица

Спелый арбуз имеет плотную кожуру без трещин, вмятин или следов гнили. Полоски на поверхности должны быть яркими и контрастными, а сама кожура - слегка матовой. Чрезмерный блеск может свидетельствовать о недозрелости. Сахарные шрамы - небольшие коричневые полоски или сеточка - считаются признаком хорошего опыления и часто встречаются у сладких плодов.

Желтое пятно

На нижней стороне арбуза всегда есть светлое пятно - место, где он лежал на земле. Если оно желтое или кремовое, это означает, что плод успел созреть естественным путем. Белое или зеленоватое пятно сигнализирует о том, что арбуз сорвали слишком рано. В то же время слишком большое пятно может свидетельствовать о неблагоприятных условиях выращивания.

Хвостик

Сухой и желтоватый хвостик обычно говорит о том, что арбуз созрел на грядке. Если он зеленый, плод могли сорвать преждевременно. Но делать выводы только по этому признаку не стоит - хвостик может высохнуть уже после сбора.

Звук при постукивании

Народный способ проверки - слегка постучать по арбузу. Стиглый плод издает звонкий звук с отголоском, как будто внутри есть пустота. Глухой звук может означать перезрелость или рыхлую мякоть. Если сжать арбуз руками и услышать легкое потрескивание, это тоже признак зрелости.

Миф о "девочках" и "мальчиках"

Часто можно услышать совет выбирать арбуз-"девочку", потому что он якобы слаще. "Девочками" называют более округлые плоды с широким кружочком на месте цветка, а "мальчиками" - вытянутые с маленьким кружочком. Научных подтверждений этому нет - это лишь народная примета. Тем не менее многие покупатели до сих пор ориентируются на неё.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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