Вашингтон рассматривает альтернативные варианты сотрудничества с Украиной и европейскими союзниками.

https://glavred.info/ukraine/v-ssha-priznali-chto-s-licenziyami-na-patriot-dlya-ukrainy-pridetsya-podozhdat-10785638.html Ссылка скопирована

В США признали, что с лицензиями на Patriot для Украины придется подождать / коллаж: Главред, фото: Википедия, defense.gov, facebook.com/mattwhitaker46

Кратко:

Маловероятно, что США позволят Украине производить ракеты серии PAC-3

Переговоры продолжаются, но в этом году завершить их не успеют

Украина в ближайшее время не получит лицензию на производство перехватчиков для систем Patriot. В Соединенных Штатах сообщили, что переговоры по этому вопросу продолжаются, однако достичь окончательной договоренности до начала зимы не удастся. Об этом в эфире Fox Business заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

Он пояснил, что прежде всего речь идет о ракетах PAC-3 для комплексов Patriot, экспорт и производство которых находятся под жестким контролем американской стороны.

видео дня

"Мы не разрешаем никому, кроме американских производителей, выпускать эти ракеты на территории США", - отметил Уитакер.

Вместе с тем дипломат подчеркнул, что Вашингтон рассматривает альтернативные варианты сотрудничества с Украиной и европейскими союзниками.

По его словам, речь идет о проектах совместного производства, которые могут быть реализованы как с украинской стороной, так и с европейскими партнерами. Это позволит увеличить производственные мощности и усилить оборонный потенциал Украины и Европы.

Уитакер сообщил, что подобные инициативы уже обсуждались во время встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским, представителями украинской власти в Киеве, а также с компаниями, располагающими необходимыми технологиями.

"Мы продолжаем работать над рядом таких соглашений и, на мой взгляд, движемся в правильном направлении", - сказал он.

При этом дипломат подчеркнул, что завершить переговоры и подписать долгосрочное соглашение о производстве до начала зимы не получится.

"Долгосрочное соглашение о производстве не будет заключено к этой зиме", - резюмировал Уитакер.

Главред

Эксперты оценили возможность производства ракет Patriot в Украине

После заявления президента США Дональда Трампа на саммите НАТО о готовности рассмотреть запуск производства ракет для систем Patriot в Украине специалисты оценили, сколько времени может занять реализация такого проекта.

По мнению экспертов оборонной отрасли, организовать выпуск подобных ракет в короткие сроки невозможно. Для этого потребуется передача технологий, создание производственных мощностей, подготовка специалистов и обеспечение предприятий необходимыми комплектующими.

Аналитики считают, что даже при положительном решении первые ракеты украинского производства могут быть изготовлены не раньше чем через один-два года. При этом они отмечают, что Россия продолжает увеличивать темпы выпуска баллистических ракет для комплекса "Искандер-М".

Patriot для Украина

Напомним, Главред сообщал - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Как сообщалось, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.

Читайте также:

О персоне: Мэттью Уитакер Мэттью Уитакер - американский юрист и политик-республиканец, постоянный представитель США при НАТО с 2025 года во второй администрации президента Дональда Трампа, пишет Википедия. Родился в 1969 году в США. Был федеральным прокурором в штате Айова (2004–2009). В 2017 году стал руководителем аппарата генпрокурора США. В ноябре 2018 года после отставки Джеффа Сешнса был назначен исполняющим обязанности генерального прокурора при президенте Дональде Трампе. Занимал должность до февраля 2019 года, пока Сенат не утвердил нового генпрокурора. Его назначение вызвало споры, поскольку он ранее публично критиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по вмешательству России в выборы США 2016 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред