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Больше никаких комочков: как и сколько варить манную кашу на молоке

Марина Иваненко
3 августа 2026, 17:16
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Сколько нужно варить манную кашу, чтобы она получилась нежной и однородной. Приготовление манной каши зависит от пропорций, времени приготовления и правильной техники.
Как приготовить манную кашу
Как варить манную кашу / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Сколько варить манную кашу без комочков
  • Какие пропорции обеспечат идеальную консистенцию
  • Как приготовить манную кашу на молоке или воде

Манная каша - один из самых быстрых и простых завтраков, однако при её приготовлении нередко возникают трудности: появляются комочки или каша получается слишком густой или жидкой. Знание правильных пропорций, времени варки и нескольких простых кулинарных хитростей поможет каждый раз получать нежную кремовую текстуру. Главред расскажет об этом подробнее.

видео дня

Как отмечается в материале engage.org.ua, секрет идеальной манной каши заключается в соблюдении времени приготовления и правильной технике добавления крупы в жидкость.

Сколько варить манную кашу

После закипания жидкости манную кашу варят 3–5 минут на слабом огне, постоянно помешивая.

  • Для жидкой каши - 2–3 минуты.
  • Для каши средней густоты - 3–4 минуты.
  • Для густой каши - 4–5 минут.

После снятия с плиты кашу желательно оставить под крышкой ещё на 5–10 минут. За это время крупа полностью набухнет, а консистенция станет нежной и однородной.

Для кремовой текстуры лучше использовать манную крупу марки "М", изготовленную из мягких сортов пшеницы, поскольку она быстрее разваривается.

Каковы пропорции манки и жидкости

Чтобы каша не получилась слишком густой или жидкой, следует соблюдать правильные пропорции.

Классическая консистенция - 2 столовые ложки манной крупы без горки (примерно 25 г) на 250 мл молока или воды.

Жидкая каша - 1 столовая ложка крупы на 250 мл жидкости.

Густая каша - 3–4 столовые ложки крупы на 250 мл жидкости.

Видео о том, как приготовить манную кашу без комочков, можно посмотреть здесь:

Как сварить манную кашу без комочков

Самая распространенная проблема при приготовлении - образование комочков. Чтобы этого избежать, придерживайтесь нескольких простых правил.

Подготовьте кастрюлю

Перед приготовлением ополосните кастрюлю с толстым дном холодной водой - это поможет предотвратить пригорание молока.

Нагрейте молоко

Добавьте щепотку соли и сахар по вкусу, после чего доведите молоко до легкого кипения.

Всыпайте крупу постепенно

Убавьте огонь до минимума и тонкой струйкой всыпайте манку, постоянно помешивая венчиком или ложкой.

Дайте каше настояться

После варки добавьте 15–20 г сливочного масла, перемешайте, накройте крышкой и оставьте на 5–7 минут.

На чем можно варить манную кашу

На воде

Такая каша менее калорийная. Пропорции и время приготовления остаются прежними, но важно не переварить крупу.

На молоке и воде

Смесь в пропорции 1:1 позволяет сохранить нежный вкус и одновременно сделать блюдо менее калорийным.

На растительном молоке

Для миндального, овсяного или кокосового молока пропорции остаются прежними, хотя время варки иногда можно сократить примерно на одну минуту.

Как приготовить манную кашу в мультиварке и микроволновой печи

В мультиварке

Используйте режим "Молочная каша". Приготовление длится примерно 10–15 минут. Манную крупу можно сразу всыпать в холодную жидкость и перемешать.

В микроволновой печи

Смешайте все ингредиенты в глубокой посуде, готовьте при мощности 800 Вт в течение 2 минут, затем перемешайте и поставьте ещё на 1–2 минуты.

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Об источнике: Engage.org.ua

Engage.org.ua - украинский информационно-просветительский сайт, который публикует материалы о здоровье, питании, быте, образовании, психологии и практические советы для повседневной жизни. Ресурс ориентирован на доступное изложение полезной информации для широкой аудитории.

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