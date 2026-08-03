Маринованные огурцы "Под снегом": старинный бабушкин рецепт с мукой

Маринованные огурцы с мукой готовят без уксуса, используя естественное брожение. Этот рецепт поможет добиться хрустящего вкуса и сохранить заготовку до зимы.

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Огурцы под снегом / Коллаж: Главред, скриншоты

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Зачем добавлять муку в рассол

Как приготовить хрустящие маринованные огурцы

Какие пропорции нужны для литровой банки

Традиционные способы заготовки на зиму вновь набирают популярность среди украинских хозяек. Один из старинных рецептов маринования предусматривает использование обычной муки, которая помогает добиться насыщенного вкуса и обеспечивает длительное хранение огурцов без использования уксуса. Главред расскажет подробнее.

Рецептом хрустящих квашеных огурцов поделилась автор кулинарного YouTube-канала "Лилия Цвит". По словам кулинарки, мука в рассоле стимулирует естественное молочнокислое брожение, благодаря чему огурцы приобретают характерный вкус, похожий на бочковой.

Зачем добавлять муку в рассол

По словам автора рецепта, мука ускоряет процесс ферментации. Это помогает огурцам лучше сохранять плотную структуру, оставаться хрустящими на протяжении всего срока хранения и приобретать насыщенный вкус.

Ингредиенты

Пропорции приведены для одной литровой банки:

0,5 л воды;

1 столовая ложка соли;

1 столовая ложка муки;

листья хрена;

зонтики укропа;

чеснок.

Видео о том, как заквасить огурцы "Под снегом", можно посмотреть здесь:

Как приготовить маринованные огурцы

Подготовьте огурцы

Замочите их в холодной воде не менее чем на один час, после чего обрежьте кончики с обеих сторон.

Наполните банки

На дно положите листья хрена, зонтики укропа и зубчики чеснока. Затем плотно уложите огурцы.

Сколько можно хранить консервацию инфографика / Главред

Приготовьте рассол

В холодной воде тщательно размешайте соль и муку до однородной консистенции.

Залейте и оставьте для брожения

Залейте огурцы рассолом и оставьте банки в тёплом месте примерно на три суток. После завершения первичной ферментации перенесите их в прохладное тёмное место для дальнейшего хранения.

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Об авторе: Лилия Цвит Лилия Цвит - украинская YouTube-блогерша, которая публикует видео о приготовлении пирогов, выпечки, десертов, салатов, короваев и тортов, а также делится кулинарными лайфхаками. На канал Лилии подписались почти 900 тысяч пользователей.

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