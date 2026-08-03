"У нас украли будущее": россиянин в трёх словах описал жизнь при Путине

Жизнь при Путине глазами молодого россиянина стала темой обсуждения в сети. Откровенное видеообращение о жизни в России собрало тысячи комментариев.

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Россиянин о жизни при Путине / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Почему видео россиянина стало вирусным

Что он сказал о жизни при Путине

Как на его слова отреагировали пользователи

В соцсетях активно распространяется ролик, в котором молодой россиянин рассказывает о своей жизни при правлении Владимира Путина. В конце видео он подытоживает свои впечатления короткой фразой: "Спойлер: всё очень задолбало. Это всё, до свидания".

Об этом сообщает Главред со ссылкой на соцсети.

видео дня

Что рассказал автор видео

По словам парня, он вырос и повзрослел в современной России и не видит для себя перспектив. Он утверждает, что молодые люди сталкиваются с недостатком возможностей для самореализации, ограничениями свобод и постоянным информационным давлением.

Автор видео считает, что его поколение выросло в изоляции от мира и не имеет уверенности в будущем. По его словам, жизнь в атмосфере постоянного напряжения и ограничений приводит к эмоциональной усталости. Он утверждает, что для него официальные заявления о "величии" страны не совпадают с повседневным опытом.

Как отреагировали пользователи

Видео набрало значительное количество просмотров и комментариев. Часть пользователей поддержала слова автора, отметив, что они отражают настроения части молодых россиян.

Среди комментариев, которые распространяют вместе с роликом:

"Самое страшное, что под этими словами подпишется почти вся молодежь там. Просто украденная жизнь".

"Лучший анализ „путинской стабильности". Коротко, честно и без лишних слов".

""Спасибо за величие, больше не надо" - вот что это значит на человеческом языке".

"Его „до свидания" звучит как приговор всему этому режиму".

Эмоциональное видео россиянина можно посмотреть здесь (нецензурная лексика):

Реакция украинцев: от иронии до сарказма

Украинские пользователи отреагировали на очередное "откровение" из РФ в своём фирменном стиле - без особого сочувствия, но с крепким юмором:

""Это всё, до свидания" - надеемся, он это про всю свою страну сказал".

"А что случилось? Уже величие давит или ВСУ близко?"

"Здесь скорее финал не „до свидания", а „прощайте". А так - очень лаконично".

"Ну наконец-то хоть один россиянин высказал четкую и правдивую аналитику без сказок о том, как встать с колен".

После начала полномасштабной войны России против Украины в РФ существенно усилились ограничения свободы слова и ответственность за антивоенные высказывания. На этом фоне отдельные россияне выражают свою позицию через социальные сети или личные видеообращения, поскольку возможности для открытых протестов остаются ограниченными.

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