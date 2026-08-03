"У нас украли будущее": россиянин в трёх словах описал жизнь при Путине

О чём вы узнаете:
- Почему видео россиянина стало вирусным
- Что он сказал о жизни при Путине
- Как на его слова отреагировали пользователи
В соцсетях активно распространяется ролик, в котором молодой россиянин рассказывает о своей жизни при правлении Владимира Путина. В конце видео он подытоживает свои впечатления короткой фразой: "Спойлер: всё очень задолбало. Это всё, до свидания".
Об этом сообщает Главред со ссылкой на соцсети.
Что рассказал автор видео
По словам парня, он вырос и повзрослел в современной России и не видит для себя перспектив. Он утверждает, что молодые люди сталкиваются с недостатком возможностей для самореализации, ограничениями свобод и постоянным информационным давлением.
Автор видео считает, что его поколение выросло в изоляции от мира и не имеет уверенности в будущем. По его словам, жизнь в атмосфере постоянного напряжения и ограничений приводит к эмоциональной усталости. Он утверждает, что для него официальные заявления о "величии" страны не совпадают с повседневным опытом.
Как отреагировали пользователи
Видео набрало значительное количество просмотров и комментариев. Часть пользователей поддержала слова автора, отметив, что они отражают настроения части молодых россиян.
Среди комментариев, которые распространяют вместе с роликом:
"Самое страшное, что под этими словами подпишется почти вся молодежь там. Просто украденная жизнь".
"Лучший анализ „путинской стабильности". Коротко, честно и без лишних слов".
""Спасибо за величие, больше не надо" - вот что это значит на человеческом языке".
"Его „до свидания" звучит как приговор всему этому режиму".
Эмоциональное видео россиянина можно посмотреть здесь (нецензурная лексика):
Реакция украинцев: от иронии до сарказма
Украинские пользователи отреагировали на очередное "откровение" из РФ в своём фирменном стиле - без особого сочувствия, но с крепким юмором:
""Это всё, до свидания" - надеемся, он это про всю свою страну сказал".
"А что случилось? Уже величие давит или ВСУ близко?"
"Здесь скорее финал не „до свидания", а „прощайте". А так - очень лаконично".
"Ну наконец-то хоть один россиянин высказал четкую и правдивую аналитику без сказок о том, как встать с колен".
После начала полномасштабной войны России против Украины в РФ существенно усилились ограничения свободы слова и ответственность за антивоенные высказывания. На этом фоне отдельные россияне выражают свою позицию через социальные сети или личные видеообращения, поскольку возможности для открытых протестов остаются ограниченными.
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Об источнике: Threads
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