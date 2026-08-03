Землю охватила магнитная буря красного уровня: когда утихнет геошторм

Магнитные бури могут негативно сказываться на самочувствии людей.

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Календарь магнитных бурь / фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой будет магнитная буря в понедельник

Когда она закончится

В понедельник, 3 августа, Землю накрыла мощная магнитная буря красного уровня. Она может повлиять на самочувствие людей. Об этом сообщает meteoagent, передает Главред.

В настоящее время К-индекс, который показывает силу магнитных бурь, поднялся до 5,1 балла и соответствует уровню G1.

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Ожидается, что 4 августа магнитная буря закончится, а солнечная активность составит 3,3 балла, что соответствует зеленому уровню.

Кроме того, 5 августа магнитные бури также не прогнозируются. В этот день К-индекс составит 1,7 балла, что также соответствует зеленому уровню.

Прогноз магнитных бурь / фото: meteoagent

Стоит добавить, что по данным meteoprog, 3 августа магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии.

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошло 5 вспышек класса С, которые существенно не влияют на Землю.

В то же время солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса (30%). Вероятность сильной геомагнитной бури составляет 5%, вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 5%. Также сейчас на Солнце обнаружено 42 солнечных пятна.

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска", - говорится в сообщении.

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Влияние магнитных бурь на людей

Во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать:

головную боль;

головокружение;

понижение или повышение артериального давления;

ухудшение настроения;

тревожность;

депрессию;

нарушение сна;

общую слабость и усталость.

Следует отметить, что симптомы и степень метеочувствительности зависят от физиологических, психологических и генетических особенностей.

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Об источнике: Meteoagent Meteoagent - это специализированный сервис и мобильное приложение для метеозависимых людей, которое прогнозирует резкие изменения погоды, солнечные вспышки, магнитные бури и резонанс Шумана.

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