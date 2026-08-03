Землю охватила магнитная буря красного уровня: когда утихнет геошторм

Вы узнаете:
- Какой будет магнитная буря в понедельник
- Когда она закончится
В понедельник, 3 августа, Землю накрыла мощная магнитная буря красного уровня. Она может повлиять на самочувствие людей. Об этом сообщает meteoagent, передает Главред.
В настоящее время К-индекс, который показывает силу магнитных бурь, поднялся до 5,1 балла и соответствует уровню G1.
Ожидается, что 4 августа магнитная буря закончится, а солнечная активность составит 3,3 балла, что соответствует зеленому уровню.
Кроме того, 5 августа магнитные бури также не прогнозируются. В этот день К-индекс составит 1,7 балла, что также соответствует зеленому уровню.
Стоит добавить, что по данным meteoprog, 3 августа магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии.
Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошло 5 вспышек класса С, которые существенно не влияют на Землю.
В то же время солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса (30%). Вероятность сильной геомагнитной бури составляет 5%, вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 5%. Также сейчас на Солнце обнаружено 42 солнечных пятна.
"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска", - говорится в сообщении.
Влияние магнитных бурь на людей
Во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать:
- головную боль;
- головокружение;
- понижение или повышение артериального давления;
- ухудшение настроения;
- тревожность;
- депрессию;
- нарушение сна;
- общую слабость и усталость.
Следует отметить, что симптомы и степень метеочувствительности зависят от физиологических, психологических и генетических особенностей.
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Об источнике: Meteoagent
Meteoagent - это специализированный сервис и мобильное приложение для метеозависимых людей, которое прогнозирует резкие изменения погоды, солнечные вспышки, магнитные бури и резонанс Шумана.
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