Нехватка солдат заставила Кремль пойти на крайние меры: СМИ раскрыли тактику РФ

Добровольный контрактный набор фактически приостановлен, поэтому Кремль рассматривает возможность нового раунда принудительной мобилизации.

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Принудительная мобилизация в РФ / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

В РФ мужчин силой затаскивают в пункты вербовки

Кремль рассматривает новый раунд мобилизации

Наиболее вероятный срок - после 20 сентября

Страна-агрессор Россия перешла к фактически принудительному набору на войну против Украины: мужчин призывного возраста задерживают на улицах, возле мест работы или под предлогом проверки документов, поскольку добровольная вербовка прекратилась, а наступательная инициатива российской армии на фронте ослабевает. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Юристы, правозащитники и очевидцы описывают схему, которая действует преимущественно в небольших российских городах. В призывных пунктах мужчин могут удерживать под давлением до тех пор, пока они не подпишут контракт, - по словам свидетелей, там применяют и угрозы, и избиения.

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Формально набор в российскую армию до сих пор считается добровольным, однако сотрудники правоохранительных органов нередко работают в связке с военными вербовщиками.

В то же время материальные стимулы Кремля остаются значительными - суммы, которые предлагают контрактникам, часто превышают годовую зарплату в регионе. Однако желающих стало меньше: репутация российской армии ухудшилась из-за роста ударного потенциала Украины, который сократил среднюю продолжительность жизни солдата на фронте до нескольких недель, дней или даже минут.

"Параллельно действует и посредническая схема: региональные программы выплачивают 100 000 рублей (около 1300 долларов) тому, кто приведет человека в пункт вербовки. Такие кампании проводятся в Татарстане, Амурской и Ярославской областях, а также в Калуге, Воронеже и Архангельске", - говорится в сообщении.

Когда в РФ могут объявить мобилизацию

Американские чиновники сдержанно оценивают эффект этих усилий: численность личного состава на линии фронта, вероятно, выросла, но для существенных прорывов этого ресурса недостаточно.

По их словам, в Кремле рассматривают еще один раунд принудительной мобилизации, который способен дать армии дополнительные несколько тысяч военных, и наиболее вероятное окно для такого решения - после парламентских выборов в России, запланированных на 20 сентября.

В частности, если Путин решит придерживаться своих требований по захвату всего Донбасса, "у него может не остаться другого выбора, кроме как объявить мобилизацию", - заявил Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий.

Прогноз относительно мобилизации в РФ

Экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков, бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран говорил, что Россия находится на грани экономической катастрофы, которая может оказаться более серьезной, чем Великая депрессия в США в начале XX века.

По его словам, чтобы отправить одного бойца на передовую, в тылу должны работать примерно от шести до восьми человек.

"Речь идет не о гражданских лицах, а только о тех, кто работает в Министерстве обороны и в военно-промышленном комплексе. Это очень серьезные расходы. По финансовым показателям я вижу, что россияне не готовы к такому масштабированию. У них еще остается определенный запас. Но если они в один миг потратят его на масштабную мобилизацию, то могут полностью выгореть за шесть, максимум 12 месяцев. Они просто сожгут все, что у них еще осталось", - убежден он.

Война - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия потеряла в войне против Украины уже 1,6 млн военных, из которых около 700 тыс. - погибшие.

В Службе внешней разведки Украины говорят, что Россия все больше испытывает трудности с финансированием войны против Украины традиционными экономическими механизмами и переходит к скрытой эмиссии денег.

В то же время российские власти продолжают считать военные расходы главным приоритетом финансовой политики, хотя увеличение расходов на армию приводит к усилению давления на другие сферы экономики.

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Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупных американских изданий, публикующее статьи по таким темам, как политика, экономика, бизнес, технологии, лайфстайл и т. д., пишет Википедия.

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