Чем подкормить перец в августе: плоды станут мясистыми, сладкими и сочными

Агроном раскрыл соотношение калия и фосфора, которое определяет толщину стенки и вес плодов к концу сезона.

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Подкормка перца в августе - как получить сочные плоды / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

Как подкормить сладкий перец в августе

Как увеличить толщину стенки болгарского перца

Как подкормить перец сульфатом калия, дозировка

Августовская подкормка определяет толщину стенки и вес плодов сладкого перца до самого окончания сезона. Агроном, блогер и автор YouTube-канала "Дача агронома" Игорь разработал конкретную схему удобрений, которая помогает получить мясистые, сочные плоды с минимальным количеством пустот.

Главред выяснил, нужно ли удалять цветы на перце в августе.

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По словам специалиста, вес плода напрямую связан с его вкусовыми качествами и сочностью, и этот принцип работает не только на грядке, но и при выборе фруктов.

"Именно в августе ваша подкормка определяет толщину стенки перца и его вес. Чем он тяжелее, тем будет вкуснее. Если хотите купить вкусный сладкий перец на рынке или в магазине, выбирайте самый тяжелый по отношению к его размеру. Сочность - это влага и толщина стенки", - отметил агроном.

Аналогичное правило, по словам Игоря, действует и для других плодов с высоким содержанием влаги.

"Это же правило касается и выбора апельсинов. Всегда выбираем самые тяжёлые с учётом размера. Чем он тяжелее, тем больше в нём сока и меньше перепонок и твёрдого жмыха (или: выжимок), который нам так не нравится. Апельсины мы не выращиваем, а вот перец в августе нужно подкармливать", - пояснил специалист.

Чем подкормить перец в августе для получения толстостенных плодов

Огородник отмечает, что в августе перцу требуется много калия, умеренное количество фосфора, а азот вообще не нужен. Ключевую роль в формировании толстой мясистой стенки играет именно калий.

Не менее важным условием является стабильность полива - резкие колебания влажности приводят к утолщению жесткой кожицы вместо сочной мякоти.

Для практического применения агроном привел конкретные пропорции и способы внесения удобрений.

"Проводим последовательные подкормки: монофосфатом калия лучше опрыскивать листья, а сульфатом калия - подливать под корень. Из расчета по 1 литру раствора под куст (или: на каждые 10 литров воды...) мы вносим примерно 20–25 граммов сульфата калия или 10–15 граммов монофосфата калия", - пояснил Игорь.

Смотрите видео о том, как развести монофосфат калия для перца:

Какое удобрение выбрать для перца, если есть возможность внести только одно

Если огородник хочет сэкономить и использовать только один препарат, специалист советует отдать предпочтение сульфату калия.

"Если оставляете что-то одно, то лучше выбрать сульфат калия. Он содержит серу, а сера сейчас перцу очень нужна и будет хорошо работать", - убежден агроном.

Как приготовить настой золы для перца без уксуса

Чтобы растению хватало фосфора и кальция, перец подкармливают настоем древесной золы.

Для этого берут 1 стакан (200–250 граммов) хорошо просеянной золы (если зола плохо просеяна - берут чуть больше), заливают 10 литрами воды и настаивают в течение суток.

"Добавлять уксус в настой в конце сезона для однолетних овощей не нужно. Этим раствором подливают под корень из расчета 1 литр на одно растение", - отметил эксперт.

Как регулировать урожай перца в конце лета

Отдельно агроном рекомендует провести санитарную прореживание куста - удалить лишнюю мелкую завязь и цветы, которые в августе все равно не успеют созреть, а будут только отнимать питательные вещества.

"Попробуйте в этом году подкормить по такой схеме: удалите лишние цветы и мелкие завязи и следите за влажностью. Вы поймёте, что ваш перец дал гораздо более весомый, качественный и обильный урожай", - подытожил автор канала "Дача агронома".

Лунный посевной календарь на август 2026 / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома" YouTube-канал "Дача Агронома" - это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространённых ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал уделяет особое внимание полезным лайфхакам для дачников, позволяющим избежать потерь урожая.

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