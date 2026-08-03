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Катастрофический цикл Земли: раскрыты сроки нового глобального катаклизма

Алексей Тесля
3 августа 2026, 01:10
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Массовые вымирания, мощные извержения вулканов и другие глобальные катастрофы могут быть связаны с единым природным циклом.
космос, планеты, земля
Ученые предупредили о вероятности катастрофы / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Катастрофы могут быть связаны с единым природным циклом
  • Названы сроки очередного периода повышенной геологической активности

Американский геолог Майкл Рампино заявил, что крупнейшие природные катастрофы могут повторяться с определенной периодичностью - примерно раз в 27 миллионов лет.

К такому выводу он пришел после анализа десятков масштабных геологических событий за последние 260 миллионов лет, пишет Daily Mail.

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Исследователь считает, что массовые вымирания, мощные извержения вулканов и другие глобальные катастрофы могут быть связаны с единым природным циклом. Среди возможных причин он называет процессы в недрах Земли, а также движение Солнечной системы через Млечный Путь.

"Мощный выброс тепла, выделяющийся в процессе этой аннигиляции, может в 250 раз превышать нынешний внутренний тепловой поток Земли, что может инициировать интенсивный импульс глобальной геологической активности", - говорит он.

По мнению ученого, если гипотеза подтвердится, очередной период повышенной геологической активности может наступить в течение ближайших двух миллионов лет. При этом сам Рампино подчеркивает, что теория пока остается спорной и требует дополнительных доказательств.

Прогноз худшего сценария на фоне роста напряженности

Всемирная организация здравоохранения усиливает подготовку к возможным чрезвычайным ситуациям из-за обострения отношений между США, Израилем и Ираном. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, специалисты рассматривают различные варианты развития событий, включая возможные удары по объектам атомной инфраструктуры и другие сценарии с серьезными последствиями.

В ВОЗ заранее разрабатывают планы реагирования, поскольку дальнейшая эскалация конфликта может создать масштабные риски для безопасности, системы здравоохранения и населения региона.

Как ранее писал Главред, Европе грозит катастрофическое извержение: что известно об активности супервулкана. Кампи Флегрей, опасный супервулкан в Италии - снова привлекает внимание ученых. Расположенный на западе Неаполя, этот регион, известный как "Горящие поля", в последний раз извергался в 1538 году, но до сих пор остается активным.

Также ранее сообщалось о настоящем гиганте: ученые показали вид самого большого млекопитающего на планете. По мнению многих ученых, самым большим наземным млекопитающим, которое когда-либо существовало, был парацератерий (Paraceratherium) - вымерший носорог.

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Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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